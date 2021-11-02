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Истории

Как мыслить долгосрочно в быстром мире: 5 стратегий

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

Дори Кларк — стратегический консультант и спикер, которая преподает управленческое образование в Школе бизнеса Фукуа Университета Дьюка и Высшей школе бизнеса Колумбийского университета, а также автор нескольких книг, в том числе «Персональный ребрендинг. Как изменить свой имидж, сохранив репутацию». The New York Times описывала Кларк как «эксперта по персональному ребрендингу и помощи другим в изменении жизни».

Дори поделилась 5 советами из своей новой книги The Long Game: How to Be a Long-Term Thinker in a Short-Term World («Долгая игра: как мыслить долгосрочно в краткосрочном мире»).

Как мыслить долгосрочно в быстром мире: 5 стратегий

1. Выберите свою слабую сторону

Преподаватель Гарвардской школы бизнеса Фрэнсис Фрей и предприниматель Энн Моррис написали книгу «Необычный сервис: как добиться успеха, поставив клиентов во главу угла своего бизнеса», посвященную бизнесу в сфере услуг. Они пытались определить, почему так много бизнесов, например авиакомпаний или банков, были посредственными, и лишь немногие — выдающимися.

Фрей и Моррис пришли к следующему выводу: «Выбор быть плохим в чем-то — единственный шанс достичь величия».

Это применимо и в жизни. Нам кажется, что мы можем достичь выдающихся результатов в нескольких вещах и неплохих — во всех остальных. Но правильнее выбрать другую стратегию и сказать себе: «Я полностью откажусь от этого, чтобы проявить себя в чем-то другом». 

Аналогично поступайте и в бизнесе: не запускайте новую инициативу, сверните неприбыльный проект, потратьте три недели, чтобы ответить на электронное письмо. Эти трудные решения позволят полностью опередить конкурентов в других областях.

2. Примите концепцию 20%

Возможно, вы слышали об этой концепции в связи с Google. Она заключается в том, что сотрудники могут тратить до пятой части своего времени на проекты, которые не связаны с их ежедневной работой. Это то, что им интересно, и, как они считают, принесет пользу компании. Однако выкроить 20% времени сложно. Один опрос показал, что даже в Google так поступают лишь 10% сотрудников.

Это требует дополнительных усилий, но это полезно каждому. Коронавирус продемонстрировал, что мы не можем прогнозировать будущее. И лучший способ защитить себя от неопределенности — развить навыки, знания и связи, которые бы никогда не показались нам нужными. Таким образом мы будем готовы ко всему.

Например, Дори Кларк рассказывает, что последние пять лет училась создавать тексты для музыкального театра. И это помогло ей познакомиться с людьми, которых бы она иначе никогда не встретила. Кроме того, это расширяет кругозор, это весело, и это открывает новые возможности в будущем, которые она никогда не смогла бы спрогнозировать.

Возможно, для кого-то будет полезно тратить 20% времени на создание сетей и налаживание связей с новыми людьми, на онлайн-занятия, чтение книг или на работу над специальным проектом или инициативой. Эти 20% времени — важнейшая инвестиция в человека, которым вы собираетесь стать.

3. Переключайтесь между режимами активности

Мыслить долгосрочно полезно, но не менее важно и действовать.

Поэтому нам всем нужно научиться переключаться между двумя режимами:

  • реактивным — когда мы прислушиваемся к идеям, встречаемся с людьми, устанавливаем связи и выясняем, что предстоит сделать,
  • режимом концентрации — когда нужно сосредоточиться и приступить к работе.

Без смены режимов не получится продвинуться дальше хороших идей и реализовать их. Выбирая правильное время для поиска новых идей и переключаясь для их реализации, мы на самом деле делаем то, что нужно. Это помогает не забросить проект, находясь в реактивном режиме, и не цепляться за плохую идею, погрузившись в нее.

Стоит задуматься о балансе между режимами и нет ли у нас тенденции слишком задерживаться в одном из них. Осознание поможет решить эту проблему

4. Не просите ни о чем в течение года

Важная часть долгосрочной работы — построение долгосрочных отношений. Самый быстрый способ разрушить их — слишком рано попросить нового знакомого об одолжении. Поэтому Дори Кларк завела себе правило «никаких просьб в течение года». Конечно, это не распространяется на дружеские просьбы или невинные вопросы, например где человек купил этот свитер.

Но если вы поддерживаете отношения с человеком с высоким статусом, имейте в виду, что многие хотят от него чего-то. Не стоит быть одним из них, потому что вы будете выглядеть, будто используете людей.

мужчина и женщина разговаривают у окна

Фото в тексте: Unsplash

Дори Кларк признается, что научилась этому на собственном горьком опыте. На конференции она познакомилась с женщиной, и они переписывались по email. Затем она увидела запись ее выступления перед организацией, в которую она хотела попасть, и она попросила у знакомой совета. Но она перестала ей отвечать. Она знала ее недостаточно хорошо, чтобы понять разницу между Дори и навязчивыми людьми.

Поэтому она научилась держать дистанцию. И в этом ей помогает правило «никаких просьб в течение года». Таким образом можно сосредоточиться только на том, чтобы наладить связь с человеком. И как только вы станете друзьями, просить об одолжениях будет легко.

5. Распознайте фазу обмана

Достижение долгосрочных целей почти всегда занимает намного больше времени, чем мы хотим. И долго, порой даже удручающе долго мы вообще не видим значимого или хоть какого-то прогресса. Вот почему многие умные и талантливые люди сдаются, и зачастую это происходит слишком рано.

Дори рассказывает, что Питер Диамандис и Стивен Котлер придумали очень утешающую концепцию. Они называют ее «фазой обмана».

Со временем экспоненциальные технологии, например 3D-печать или ИИ, улучшаются в геометрической прогрессии. Довольно долго прогресс совершенно не впечатляет. Но все это время он удваивается, просто поначалу он слишком мал. Затем в определенный момент он становися заметен невооруженному глазу. И тогда все удивляются, откуда взялась технология, которая так быстро всех обогнала.

Находясь в середине фазы обмана, можно почувствовать одиночество и разочарование, как будто все идет не так, как надо. Но вспомните, что с этим сталкивались и другие, в том числе люди, которые разработали новаторские технологии. Так что имейте в виду, что прогресс происходит; он просто еще не виден внешнему миру.

Источник.

Фото на обложке: kasakphoto / Shutterstock

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