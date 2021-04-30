Стартап из Сан-Франциско вырастил имитацию лосося из клеток в лабораторных условиях

Стартап Wildtype сумел вырастить лосося из рыбных клеток в лабораторных условиях. Питательные и вкусовые свойства этого продукта уже приближаются к настоящей рыбе. В будущем это позволит отказаться от рыбной ловли и удовлетворить растущий спрос потребителей.

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Как и множество других стартапов в области «клеточного сельского хозяйства», Wildtype выращивает альтернативные продукты в биореакторах. Этот проект специализируется на морепродуктах. Арье Эльфенбейн, соучредитель компании и кардиолог по образованию, впервые задумался об этой идее пять лет назад. «Я работал над исследованием стволовых клеток и вдруг задался вопросом: действительно ли нам нужно убивать животных ради мяса? Или можно просто создавать его самим?», — рассказывает Эльфенбейн.

Рынок искусственного мяса уже насчитывает множество различных стартапов, но Wildtype заметил потребительский спрос на морепродукты и решил сфокусироваться на выращивании альтернативного лосося.

«Морепродукты — это самый потребляемый нами вид белка», — говорит соучредитель Wildtype Джастин Колбек.

«Искусственно выращенной рыбы на рынке действительно немного. Существуют различные варианты веганских гамбургеров и нагетсов. Но найти альтернативу своим любимым блюдам из морепродуктов довольно сложно», — добавляет он.

Вместо того, чтобы создавать имитацию лосося из сои или других растений, компания выращивает настоящие рыбные клетки в резервуарах из нержавеющей стали. «Мы запрограммировали клетки на генетическом уровне объединяться и созревать так же, как и в живом организме, — говорит Эльфенбейн. — Мы обеспечиваем их теми же питательными веществами, которые рыба потребляет в дикой природе — белками, жирами, углеводами и минералами. Мы выращиваем их в системе, чем-то похожей на пивоварню».

Каркас из растительных ингредиентов помогает клеткам принимать узнаваемую форму. «Если обеспечить клетки твердой основой, они смогут развиваться в структуры, похожие на хрящи и кости. Но при этом остальная поверхность будет больше похожа на жир», — заметил он. Компания заявляет, что ее рыба практически не отличается от лосося, пойманного в океане, и ее можно употреблять в сыром виде в суши. Питательные свойства также идентичны оригинальному продукту, но компания все еще дорабатывает состав. Сейчас в нем немного меньше белка, но состав жиров, включая омега-3 и жирные кислоты, соответствует реальной рыбе.

Как и в случае с говядиной и свининой, производство искусственного лосося обусловлено заботой об окружающей среде. «Ловля атлантического лосося уже запрещена, так как он находится под угрозой исчезновения, — отмечает Эльфенбейн. — Кроме того, тихоокеанский лосось — также исчезающий вид. Поэтому, я думаю, очевидно, что мы уже не сможем отлавливать некоторые виды в природной среде». Помимо разрушения биоразнообразия, рыболовство несет и другие риски. Например, при глубоководном тралении со дна океана может выделяться столько же углекислого газа, сколько при полетах в атмосферу. Рыбозаводы, вылавливающие более мелкую рыбу, могут загрязнять океаны. Все это это оказывает негативное влияние на экологию, а спрос на морепродукты среди потребителей продолжает расти.

«Даже несмотря на то, что представители рыболовства делают все возможное, чтобы соответствовать экологическим требованиям, этого все еще недостаточно. Нам нужны новые решения», — рассуждает Эльфенбайн.

Стартап работает с управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, чтобы выяснить, как регулировать новый тип продуктов питания. Сингапур недавно разрешил употреблять в пищу мясо курицы, выращенное в лаборатории. Вероятно, аналогичные решения скоро примут и США. Сейчас Wildtype планирует проводить дегустации, и неясно, когда компания сможет официально выйти с продуктом на рынок. Но на своем новом заводе стартап уже тестирует методы производства в более широком масштабе.

«Нам нужно выяснить, как накормить следующие 3 миллиарда человек на этой планете, — говорит он. — Мы планируем работать в чрезвычайно больших масштабах. Потому что мы не хотим останавливаться на производстве сырья для одного или двух дорогих суши-ресторанов на Западном побережье. Мы хотим, чтобы этот продукт можно было купить в любом Costco и Trader Joe’s, и чтобы его стоимость была сравнима с обычными морепродуктами на прилавках».

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