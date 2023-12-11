Мотивируйте заботой, а не страхом: 5 советов о том, как повысить продуктивность команды

Гораздо эффективнее руководствоваться любовью к команде — это формирует культуру доверия, лояльности и стабильности. Марго Фарачи, старший руководитель с 20-летним опытом, поделилась следующими рекомендациями.

Многие начальники принимают решения исходя их страха. Согласно международному опросу Love Leadership, такой подход использует каждый третий менеджер. Этот настрой передается подчиненным, и в результате они испытывают беспокойство.

Уважайте свои и чужие границы

Руководители, движимые страхом, побуждают подчиненных всегда быть на связи — в ущерб балансу между работой и личной жизнью. Из-за этого сотрудники становятся подвержены эмоциональному истощению, которое может приводить к выгоранию.

В то же время люди замечают, когда руководители устанавливают собственные границы, и это помогает создать здоровую и продуктивную рабочую среду.

Благодарите людей за хорошую работу

Руководители, движимые страхом, уделяют особое внимание неудачам и слабым сторонам своих подчиненных, не замечая их вклад.

Если менеджер часто недоволен работой команды, ему следует проанализировать свой подход к управлению. Возможно, он выбрал не тех людей? Или же предъявляет к ним завышенные требования?

Постоянная критика со стороны руководства может привести к «тихому увольнению» и высокой текучести кадров. С другой стороны, когда сотрудник чувствует, что его ценят, он с большей вероятностью хорошо относится к начальнику и хочет продолжать с ним работать.

Для этого важно давать положительный фидбек и отмечать хорошо выполненную работу.

Приветствуйте обратную связь

Менеджер, который руководствуется страхом, боится критики. В то же время уверенный в себе руководитель понимает, как важно получать честную обратную связь от сотрудников.

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Как предупредить негативные настроения в команде

Старайтесь принимать во внимание то, о чем сообщают ваши подчиненные. Когда люди чувствуют, что к ним прислушиваются, они чаще прилагают большие усилия и дольше остаются в одной компании. Что еще важнее, они могут предлагать блестящие идеи.

Поощряйте сотрудничество

Таким образом руководитель повышает не только доверие в команде, но и ее производительность. Сотрудники больше вовлекаются в работу и становятся продуктивнее.

Старайтесь быть скромнее

Начальники, движимые страхом, опираются на корпоративную иерархию, и не признают, что внести вклад может каждый член команды, а не только те, кто находится наверху. В результате сотрудники делают только то, что им говорят, и ничего больше.

Подход, который Фарачи называет «любовным лидерством» (love leadership), приветствует скромность и большую открытость со стороны руководителя. Такие начальники уверены в своих силах и способны оценить сильные стороны и вклад всей команды.

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