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Истории

Мотивируйте заботой, а не страхом: 5 советов о том, как повысить продуктивность команды

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Многие начальники принимают решения исходя их страха. Согласно международному опросу Love Leadership, такой подход использует каждый третий менеджер. Этот настрой передается подчиненным, и в результате они испытывают беспокойство.

Гораздо эффективнее руководствоваться любовью к команде — это формирует культуру доверия, лояльности и стабильности. Марго Фарачи, старший руководитель с 20-летним опытом, поделилась следующими рекомендациями.

Мотивируйте заботой, а не страхом: 5 советов о том, как повысить продуктивность команды

Уважайте свои и чужие границы

Руководители, движимые страхом, побуждают подчиненных всегда быть на связи — в ущерб балансу между работой и личной жизнью. Из-за этого сотрудники становятся подвержены эмоциональному истощению, которое может приводить к выгоранию.

В то же время люди замечают, когда руководители устанавливают собственные границы, и это помогает создать здоровую и продуктивную рабочую среду.

Благодарите людей за хорошую работу

Руководители, движимые страхом, уделяют особое внимание неудачам и слабым сторонам своих подчиненных, не замечая их вклад.

Если менеджер часто недоволен работой команды, ему следует проанализировать свой подход к управлению. Возможно, он выбрал не тех людей? Или же предъявляет к ним завышенные требования?

Научиться эффективному управлению или прокачать свои навыки можно выбрав курс в каталоге курсов управления.

Постоянная критика со стороны руководства может привести к «тихому увольнению» и высокой текучести кадров. С другой стороны, когда сотрудник чувствует, что его ценят, он с большей вероятностью хорошо относится к начальнику и хочет продолжать с ним работать.

Для этого важно давать положительный фидбек и отмечать хорошо выполненную работу.

Приветствуйте обратную связь

Менеджер, который руководствуется страхом, боится критики. В то же время уверенный в себе руководитель понимает, как важно получать честную обратную связь от сотрудников.

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Как предупредить негативные настроения в команде

Старайтесь принимать во внимание то, о чем сообщают ваши подчиненные. Когда люди чувствуют, что к ним прислушиваются, они чаще прилагают большие усилия и дольше остаются в одной компании. Что еще важнее, они могут предлагать блестящие идеи.

Поощряйте сотрудничество

Таким образом руководитель повышает не только доверие в команде, но и ее производительность. Сотрудники больше вовлекаются в работу и становятся продуктивнее.

Старайтесь быть скромнее

Начальники, движимые страхом, опираются на корпоративную иерархию, и не признают, что внести вклад может каждый член команды, а не только те, кто находится наверху. В результате сотрудники делают только то, что им говорят, и ничего больше.

Подход, который Фарачи называет «любовным лидерством» (love leadership), приветствует скромность и большую открытость со стороны руководителя. Такие начальники уверены в своих силах и способны оценить сильные стороны и вклад всей команды.

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Фото на обложке: antoniodiaz / Shutterstock

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