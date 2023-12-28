12 простых способов сделать следующий год лучше прежнего

В конце года мы обещаем себе, что в следующем будем лучше питаться и больше заниматься спортом. А как насчет личных целей? Попробуйте эти простые лайфхаки — и уже к февралю ваша жизнь поменяется к лучшему.

Сосредоточьтесь на небольших целях

Не стоит начинать год с жестких ограничений, которые, скорее всего, вызовут стресс и чувство вины. Лучше ставить небольшие цели на каждый день, неделю и месяц. Это поможет освободить ежедневное расписание и сосредоточиться на общей картине.

Найдите новое хобби

Работа и общение с близкими отнимают много времени, и мы не всегда находим время для себя. Однако важно периодически открывать новые увлечения. Приготовьте новое блюдо или посетите занятие по пилатесу — даже незначительное действие будет казаться достижением.

Отправьтесь в путешествие

Давно планировали посетить экзотическую страну или просто ближайший город? Найдите свободное время в своем расписании и отправляйтесь в путь. Путешествия оставляют одни из самых ярких воспоминаний и помогают перезарядиться.

Посмотрите в лицо своим страхам

«Каждый день делайте одно дело, которое вас пугает» — этот совет вряд ли подходит тем, у кого есть работа с полной занятостью, обязанности и удобный распорядок дня. Не обязательно прыгать с парашютом — достаточно, к примеру, сходить в караоке, познакомиться с новыми людьми или сменить прическу.

Организуйте окружающее пространство

Порядок в доме — порядок в голове. Если мысль о генеральной уборке вызывает панику, разбейте этот процесс на части примерно по 20 минут. Затем просто установите таймер на телефоне, включите любимый подкаст и приступайте к делу. Повторяйте это в течение нескольких дней.

Обновите распорядок дня

Если у вас регулярно плохое настроение, добавьте в свое расписание новое дело, которое поможет расслабиться до или после тяжелого дня. Это может быть что угодно — от утренней прогулки до разговора с близким человеком.

Добавьте в свою жизнь физическую активность

Примерно 30 минут в день будет достаточно, чтобы привести в порядок тело и улучшить качество жизни. Занятия не обязательно должны быть интенсивными — начните с утренней зарядки, восстановительной йоги или быстрых прогулок во время обеденного перерыва.

Если вы уже регулярно занимаетесь спортом, попробуйте изменить или усложнить свою программу.

Выражайте благодарность

Если делать это регулярно, ваши взгляды меняются к лучшему. Вслух или на бумаге проанализируйте, что происходит в вашей жизни. Чтобы выражать благодарность было еще проще, попробуйте ежедневно записывать свои мысли.

Станьте волонтером

Узнайте, где и когда можно заниматься волонтерством на местном уровне. Помощь сообществу или делу, которым вы увлечены, может оказывать долгосрочное влияние.

Устраивайте диджитал-детокс

Смартфоны стали частью повседневной жизни, и каждый час мы получаем огромное количество сообщений, писем и уведомлений из соцсетей. Эти советы помогут значительно сократить экранное время.

Балуйте себя

Повседневная жизнь может сопровождаться беспокойством, и именно поэтому важно заботиться о себе. Порадуйте себя, к примеру, маникюром, утренней медитацией или покупкой.

Делитесь позитивом

Помогайте другим почувствовать себя лучше — это может улучшить и ваше настроение. Совершайте случайные акты доброты, делитесь комплиментами, а не сплетнями, рассказывайте счастливые истории. Так вы внесете свой вклад в то, чтобы сделать мир немного лучше.

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Фото на обложке: Alina Bitta / Shutterstock