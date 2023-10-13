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Истории

Будьте начеку: 5 тактик манипуляторов и как им противостоять

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

На решения, которые мы принимаем каждый день, влияет множество факторов. Пожалуй, самый значимый из них — отношение и предпочтения других людей.

Человеческий инстинкт побуждает нас к сплоченности с окружающими, что позволяет совместно работать, создавать системы и общества. Но благодаря этому злонамеренные люди могут вводить других в заблуждение, переубеждать их и даже принуждать действовать в их интересах.

Обсудим, как защитить себя и вашу команду от манипуляций.

Будьте начеку: 5 тактик манипуляторов и как им противостоять

Как коллеги могут вами манипулировать

Даже если манипулятор не говорит об этом напрямую, он стремится убедить вас поверить в три следующие идеи.

  • Важные для вас люди верят в то, что слова манипулятора — правда.
  • Их мнение не только верно, но и имеет отношение к вашему решению.
  • Ваше решение — согласиться с чужим мнением или нет — ставит на карту ваши личные интересы.

 Учитывая это, рассмотрим 5 тактик манипуляторов и как с ними справиться.

5 тактик офисных манипуляторов

Использовать чужой авторитет

Сара организовывала технологическую конференцию и искала еще одного спикера. Она получила предложение от эксперта по маркетингу. Он сказал, что работал с Amazon, PayPal, Stripe и прочими крупными брендами. Упомянув название известной в отрасли НКО, он сказал, что хочет расширить права основателей из маргинализованных групп. Сара была очень впечатлена и внесла его в программу.

Но стоило ему начать выступление, и спустя несколько минут она уже пожалела. Он не предложил ни одного совета по маркетингу, но вместо этого рекламировал аудитории собственные услуги. Эксперт даже предложил им «особую единоразовую скидку» — позже один из слушателей назвал очень неловким шагом.

После мероприятия Сара решила побольше узнать об этом человека. Оказалось, его клиенты — текущие или бывшие сотрудники Amazon, PayPal и Stripe, а не сами компании, как он это описывал. Кроме того, она так и не нашла подтверждений его участию в общественной деятельности.

Выглядело так, будто он специально связывал себя с крупными брендами, чтобы впечатлить ее и добиться доверия.

Совет: Когда кто-то презентует себя, делая большой акцент на связях, присмотритесь к его искренности.

  • Как человек связан с этими людьми или брендами?
  • Уделял ли он время их проектам?
  • Что он сделал ради ценностей, которые он якобы разделяет?

Упоминать общие угрозы

Часто мы сближаемся с людьми на почве общих интересов. Но мгновенную симпатию мы чувствуем к тем, кто разделяет наше негативное мнение.

  • Гвен недовольна своим CFO, и тот, кто думает так же, с большей вероятностью сможет убедить ее в своей идее.
  • Бен полагает, что сделка повредит ему. И если он узнает, что кто-то разделяет его опасения, то будет доверять этому человеку.

Общие негативные мысли могут объединять — но из-за этого манипуляторы могут заставлять других действовать в их интересах.

Совет: внимательно относитесь ко всем предложениям, в которых упоминаются общие враги или угрозы. Если человек заявляет, что разделяет ваши злость или страх, это повод насторожиться. Важно, в каком контексте появляется этот объединяющий фактор. Это реальная проблема, которую собеседник стремится решить? Или он упоминает общую угрозу, чтобы сблизиться с вами?

Не стоит видеть манипуляторов в каждом, кто разделяет ваши страхи. Но предложенный продукт или план должен быть привлекательным из-за того, что он предлагает — а не того, чему противостоит.

Приписывать себе заслуги

После провальной кампании руководитель по маркетингу Джордан решил еще раз изучить кейсы бренда-партнера, чтобы понять, что пошло не так.

Он обратил внимание на то, чего не замечал раньше: все кейсы были гипотетическими, и в них не упоминались конкретные клиенты. Кроме того, несмотря на большое число подписчиков, в социальных сетях бренда была низкая активность, что косвенно указывало на ботов. В то же время логотипы медиа на сайте бренда обозначали размещенную ими платную рекламу, а не статьи или упоминания.

Джордан понял, что бренд приукрасил размер своей аудитории, а, возможно, и результаты работы в прошлом.

Манипуляторы очень любят приписывать себе заслуги. Они понимают, что создав иллюзию большой аудитории, они ориентируются на наш инстинкт, побуждающий искать подтверждения и причастности.

Совет: не доверяйте впечатлению и просите подтвердить его объективными источниками и количественными данными. Запросите рекомендации и задавайте вопросы обо всем, что может вызвать сомнения.

Очернять конкурентов

Майкл, директор по продажам бренда диетического напитка, хотел заключить эксклюзивную сделку с местным дистрибьютором. Этого же хотел и его конкурент.

Поэтому Майкл рассказал дистрибьютору, что партнерство с конкурентом повредило бы его репутации и принесло бы ему одни проблемы.

Нет ничего плохого в том, чтобы критиковать конкурентов. Но пытаться дискредитировать их — манипулятивная стратегия.

Совет: если вы чувствуете, что человек, предлагающий вам что-то, пытается дискредитировать или осудить иной выбор, постарайтесь разделить факты и характеристики. Если это манипуляция, трезво оцените предложение. Если вариант A плох, это не значит, что вариант B обязательно будет хорошим.

Разделять и властвовать

Коллеги не доверяли Кейду, амбициозному менеджеру по логистике. Казалось, ему всегда хочется получить больше власти. Он попросил у вице-президента разрешения сформировать и возглавить надзорный комитет. Предположительно, это позволило бы предупредить ошибки, но дало бы Кейду доступ к приватным записям других менеджеров.

Вице-президент не было убежден, но обещал рассмотреть просьбу, если ее одобрят другие сотрудники.

Кейд отправился к руководителям департаментов, сказав, что уже заручился поддержкой вице-президента. Они не хотели спорить с начальством и одобрили идею. Их поддержали и подчиненные. Люди были против расширения полномочий Кейда, но никто не отважился сказать об этом. Поэтому Кейд сообщил о полной поддержке команды и получил право создать комитет.

Тактика «разделяй и властвуй» предполагает, что членам группы насаждается страх выступить против плохой идеи, поскольку они ошибочно думают, что находятся в меньшинстве.

Совет: если вам кажется, что вас подталкивают принять идею большинства, изучите, пользуется ли она поддержкой на самом деле. Спросите коллег, что они об этом думают и чем это будет полезно. Здесь также полезны анонимные вопросы.

Чтобы убеждать нас, манипуляторы не используют аргументацию. Они опираются на нашу потребность в одобрении и причастности, а также страх потерять поддержку команды.

Хорошая новость: чтобы противостоять манипулятору, не придется рисковать отношениями с окружающими. Достаточно лишь задавать правильные вопросы и замечать ложные предположения. И зачастую люди будут вам благодарны.

Источник.

Обложка снегерирована нейросетью Midjourney

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