Почему Рональд Макдональд никогда не придет в ночной клуб: 7 удивительных правил McDonald's

Сеть McDonald's в деталях определяет, что может и чего не может делать ее маскот — клоун Рональд Макдональд. Об этом издание Business Insider узнало из внутреннего свода правил компании под названием «Кодекс золотых арок». Вот семь самых удивительных фактов из «маркетинговой библии» McDonald's версии 2012 года.

Рональд Макдональд «не может посещать ночные клубы или лаунджи»

В кодексе McDonald's говорится: «Рональд Макдональд не появляется на публике в интересах какой-либо сторонней компании без специального разрешения от местного менеджера, агентства-партнера или представителя компании. Рональд Макдональд не появляется ни в одном из мест, которые не соответствует его личности». Далее уточняется, что посещение ночных клубов или лаунджей ему определенно запрещено.

У Рональда Макдональда хорошие привычки в еде, он не курит и «никого не трогает ненадлежащим образом»

Внутренний свод правил подчеркивает, что«Рональд Макдональд является уважаемым образцом для подражания». Как одно из самых узнаваемых лиц в индустрии фаст-фуда он не может быть вовлечен в какие-либо действия, граничащие с неподобающим поведением.

Ник «Ронни» запрещен

«Не используйте никакие псевдонимы для персонажа, в том числе ″Ронни″», — указано в кодексе. Кроме того, в англоязычной среде компания запрещает применять притяжательный падеж со словами Рональд и Рональд Макдональд. Фраза «друзья Рональда Макдональда» должна выглядеть как friends of Ronald McDonald, а не как Ronald McDonald's friends.

Слоган i'm lovin' it («Вот что я люблю») нельзя изменять

Из свода правил следует, что по состоянию на 2012 год семь следующих фирменных знаков McDonald's получили глобальный статус: это «Золотые арки» (только изображение), Рональд Макдональд, красная упаковка для картошки фри, красная коробочка Happy Meal, логотип Happy Meal, логотип благотворительных организаций Рональда Макдональда и логотип McCafé.

«Эти фирменные знаки известны по всему миру и являются наиболее мощными и ценными из наших визуальных символов. Очень важно, чтобы мы защищали их, используя только в утвержденных формах», — отмечается в кодексе McDonald's.

По этой же причине сеть строго следит за своим слоганом. Разрешен вариант McDonald's — i’m lovin 'it («″Макдоналдс″ — вот что я люблю»), но не McDonald's — we're lovin' it («″Макдоналдс″ — вот что мы любим»). В англоязычной среде McDonald's даже запрещает писать i’m с большой буквы.

«Искренний и честный i’m lovin 'it — это очень ценный актив, который связывает наш бренд с потребителями. Благодаря непринужденной грамматике, нижнему регистру типографики и личным историям i’m lovin 'it — это окончательный ответ потребителя на опыт, связанный с ″Макдоналдсом"», — говорится в правилах.

Добавлять приставку Mc («Мак») в название можно только в редких случаях

Единственные продукты, услуги и программы, к названиям которых разрешено добавлять приставку Mc, — те, что «повышают ценность и уникальность бренда».

«Не изобретайте неуместные Mc-или Mac-термины или фразы, которые не добавляют долгосрочной стратегической ценности бренду, такие как McPhone («мактелефон»), McMeeting («маквстреча») или «Я работаю в Макдоналдсе с макгордостью (McPride)». Любое такое использование запрещено, в том числе на автомобильных номерах, а также на выступлениях и во внутренних материалах», — указано в кодексе.

«Золотые арки» могут появляться только в желтом, черном или белом цветах — за очень немногими исключениями

McDonald's по понятным причинам защищает свои «Золотые арки». «У нас есть один из самых узнаваемых символов в мире. ″Золотые арки″ — самый ценный актив бренда. Он не нуждается ни в представлении, ни в украшении, ни в причудливых технических эффектах. И его определенно не нужно показывать в нескольких цветах, чтобы быть в тренде. Он эффектнее всего, когда выглядит чисто и просто», — заявлено в правилах.

Хотя документ признает заманчивость изображения «Золотых арок» «визуально остроумным способом», этот символ может появляться только в желтом, белом или черном цветах.

У McDonald's есть фирменные оттенки

«Как и ″Золотые арки″, которые сохраняют индивидуальность бренда, должны быть защищены наши фирменные цвета. Точность цветопередачи важна везде, где потребители знакомятся с нашим брендом и видят наши бренд-коммуникации», — отмечается в кодексе.

Фото: Business Insider

С момента выпуска этого свода правила в 2012 году McDonald's внесла некоторые незначительные изменения в использование цветов и другие аспекты презентации бренда. В 2018 году компания решила улучшить бренд-маркетинг с помощью новой глобальной визуальной идентичности. Элементы с более современным дизайном направлены на унификацию бренд-коммуникации McDonald's по всему миру.

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