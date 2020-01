Почему Рональд Макдональд никогда не придет в ночной клуб: 7 удивительных правил McDonald's

Рональд Макдональд «не может посещать ночные клубы или лаунджи»

В кодексе McDonald's говорится: «Рональд Макдональд не появляется на публике в интересах какой-либо сторонней компании без специального разрешения от местного менеджера, агентства-партнера или представителя компании. Рональд Макдональд не появляется ни в одном из мест, которые не соответствует его личности». Далее уточняется, что посещение ночных клубов или лаунджей ему определенно запрещено.

У Рональда Макдональда хорошие привычки в еде, он не курит и «никого не трогает ненадлежащим образом»

Внутренний свод правил подчеркивает, что«Рональд Макдональд является уважаемым образцом для подражания». Как одно из самых узнаваемых лиц в индустрии фаст-фуда он не может быть вовлечен в какие-либо действия, граничащие с неподобающим поведением.

Ник «Ронни» запрещен

«Не используйте никакие псевдонимы для персонажа, в том числе ″Ронни″», — указано в кодексе. Кроме того, в англоязычной среде компания запрещает применять притяжательный падеж со словами Рональд и Рональд Макдональд. Фраза «друзья Рональда Макдональда» должна выглядеть как friends of Ronald McDonald, а не как Ronald McDonald's friends.

Слоган i'm lovin' it («Вот что я люблю») нельзя изменять

Из свода правил следует, что по состоянию на 2012 год семь следующих фирменных знаков McDonald's получили глобальный статус: это «Золотые арки» (только изображение), Рональд Макдональд, красная упаковка для картошки фри, красная коробочка Happy Meal, логотип Happy Meal, логотип благотворительных организаций Рональда Макдональда и логотип McCafé.

«Эти фирменные знаки известны по всему миру и являются наиболее мощными и ценными из наших визуальных символов. Очень важно, чтобы мы защищали их, используя только в утвержденных формах», — отмечается в кодексе McDonald's.

По этой же причине сеть строго следит за своим слоганом. Разрешен вариант McDonald's — i’m lovin 'it («″Макдоналдс″ — вот что я люблю»), но не McDonald's — we're lovin' it («″Макдоналдс″ — вот что мы любим»). В англоязычной среде McDonald's даже запрещает писать i’m с большой буквы.

«Искренний и честный i’m lovin 'it — это очень ценный актив, который связывает наш бренд с потребителями. Благодаря непринужденной грамматике, нижнему регистру типографики и личным историям i’m lovin 'it — это окончательный ответ потребителя на опыт, связанный с ″Макдоналдсом"», — говорится в правилах.

Добавлять приставку Mc («Мак») в название можно только в редких случаях

Единственные продукты, услуги и программы, к названиям которых разрешено добавлять приставку Mc, — те, что «повышают ценность и уникальность бренда».

«Не изобретайте неуместные Mc-или Mac-термины или фразы, которые не добавляют долгосрочной стратегической ценности бренду, такие как McPhone («мактелефон»), McMeeting («маквстреча») или «Я работаю в Макдоналдсе с макгордостью (McPride)». Любое такое использование запрещено, в том числе на автомобильных номерах, а также на выступлениях и во внутренних материалах», — указано в кодексе.

«Золотые арки» могут появляться только в желтом, черном или белом цветах — за очень немногими исключениями

McDonald's по понятным причинам защищает свои «Золотые арки». «У нас есть один из самых узнаваемых символов в мире. ″Золотые арки″ — самый ценный актив бренда. Он не нуждается ни в представлении, ни в украшении, ни в причудливых технических эффектах. И его определенно не нужно показывать в нескольких цветах, чтобы быть в тренде. Он эффектнее всего, когда выглядит чисто и просто», — заявлено в правилах.

Хотя документ признает заманчивость изображения «Золотых арок» «визуально остроумным способом», этот символ может появляться только в желтом, белом или черном цветах.

У McDonald's есть фирменные оттенки

«Как и ″Золотые арки″, которые сохраняют индивидуальность бренда, должны быть защищены наши фирменные цвета. Точность цветопередачи важна везде, где потребители знакомятся с нашим брендом и видят наши бренд-коммуникации», — отмечается в кодексе.

Фото: Business Insider

С момента выпуска этого свода правила в 2012 году McDonald's внесла некоторые незначительные изменения в использование цветов и другие аспекты презентации бренда. В 2018 году компания решила улучшить бренд-маркетинг с помощью новой глобальной визуальной идентичности. Элементы с более современным дизайном направлены на унификацию бренд-коммуникации McDonald's по всему миру.

Источник.