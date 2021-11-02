Подборка: ведущие стартапы Европы в области ментального здоровья

Это стало стимулом для развития профильных стартапов. С 2019 по 2020 годы инвестиции в стартапы ментального здоровья на континенте выросли в 4,5 раза. На базе данных, собранных португальским венчурным фондом Mustard Seed Maze, издание Sifted подготовило карту европейских стартапов в области психического здоровья и проектов, над которыми они работают. Рассказываем о них подробнее.

Пандемия привлекла внимание к ментальному здоровью, оказав дополнительное давление на психическое состояние людей и высветив проблемы, которые существовали раньше. Например, во Франции количество случаев депрессии за 2020 год удвоилось , а исследование правительства Великобритании показало, что в начале каждого локдауна беспокойство людей росло .

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Всего в секторе работают 79 европейских стартапов. Они занимаются самыми разными вещами — от изучения сна пациентов для прогнозирования депрессии, до организации консультаций и создания VR-комнат для терапии.

«Мы наблюдаем сдвиг на рынке: если ранее он был ориентирован на психологов, то теперь — на потребителей», — говорит Фабиан Эричи, инвестиционный партнер Norrsken VC.

Почти половина компаний (35) базируются в Великобритании. Германия на втором месте — у нее 14 стартапов, а в Швеции — 10.

В Финляндии находится самый финансируемый стартап в области психического здоровья на континенте: Oura Ring. Компания предоставляет носимые технологии для оценки биометрических данных и на сегодняшний день собрала €140 млн.

Для удобства отображения стартапы были разделены на три подкатегории: доступ к ментальному здоровью, высокотехнологичная терапия и постоянная поддержка ментального здоровья.

Доступ к ментальному здоровью

Компании этой категории дают пользователям доступ к дистанционным или личным терапевтическим сессиям. Это может означать встречу с терапевтом по видеосвязи или через службу текстового чата.

С точки зрения финансирования крупнейшим в Европе в этом подсекторе стал британский стартап Ieso Health. Он связывает пациентов с терапевтами через чат-сервис. Утверждается, что такая онлайн-терапия подходит для лечения депрессии, тревоги, посттравматического стресса, фобий и ОКР.

Ieso сотрудничает с Национальной службой здравоохранения Великобритании, предлагая бесплатную когнитивно-поведенческую терапию пациентам во многих районах страны. На данный момент она получила 42 млн фунтов стерлингов акционерного и конвертируемого долгового финансирования.

«Государственный сектор и системы общественного здравоохранения — очевидная область для взаимодействия со стартапами, — говорит Найджел Питчфорд, CEO Ieso. — Как правило, именно сюда обращаются люди, которые борются за свое психическое здоровье, и, следовательно, спрос велик».

Стартапы, упрощающие доступ к ментальному здоровью. Инфографика: Mustard Seed Maze

Вторым по объему финансирования в этой категории является шведский стартап Mindler, который также обеспечивает доступ к онлайн-терапии, но в формате видео или текстового чата.

Высокотехнологичная терапия

Следующая категория стартапов в области психического здоровья использует технологии, помогающие специалистам в области психического здоровья эффективнее лечить пациентов. Это может означать терапевтические инструменты для наблюдения за пациентом, инструменты биометрической диагностики или терапевтические технологии, использующие VR/AR для лечения пациентов.

Oura относится к этой категории. Компания продает кольца, которые измеряют, как хорошо спит пользователь, считывают частоту сердечных сокращений в состоянии покоя, температура тела и частоту дыхания.

Исследование, проведенное Хельсинкским университетом, показало, что кольца могут обнаруживать признаки депрессии, измеряя режим сна и вариативность сердечного ритма. Кроме этого, выяснилось, что люди с депрессией, как правило, посещают одни и те же места снова и снова, что Oura также может отслеживать.

Стартапы, развивающие технологические ресурсы для терапии. Инфографика: Mustard Seed Maze

Среди других стартапов в области биометрической диагностики Thymia, которая использует игру для смартфонов, чтобы попытаться проанализировать модели депрессии, и WordDiagnostics, шведская компания, которая применяет ИИ для анализа текста, написанного пациентом.

Существуют и те, кто разрабатывает технологии для практикующих психиатров. Например, испанский стартап Psious использует виртуальную реальность, чтобы помочь терапевтам помещать своих пациентов в различные ситуации, направленные на лечение их состояния.

Французская компания Dreem является одним из самых финансируемых стартапов Европы в области психического здоровья (на данный момент получила €41 млн инвестиций). Она предоставляет пациентам головной обруч для измерения показателей их сна, а затем собирает данные в приложение, которое предоставляет адаптированную когнитивно-поведенческая терапию бессонницы.

Постоянная поддержка ментального здоровья

Третья категория стартапов включает проекты, которые оказывают постоянную помощь пациентам на дому. К ним относятся приложения для самостоятельного обучения и поддержки, специализированные платформы и сервисы, где можно получить поддержку других пользователей.

Например, датская компания Reflectly поощряет людей вести дневник в своем приложении, а затем использует ИИ, чтобы предоставить индивидуальные рекомендации. Британская компания Spoke создала приложение с треками для практики осознанности от известных музыкантов и артистов. Британская Silatha проводит управляемые медитации, специально предназначенные для женщин.

Стартапы, обеспечивающие постоянную поддержку ментального здоровья. Инфографика: Mustard Seed Maze

Также в этой категории представлены инструменты для HR-служб, помогающие контролировать психическое здоровье сотрудников.

Например, Dear Employee из Германии предлагает решение для работодателей, которое позволяет постоянно измерять стресс персонала. Британская компания Every Mind at Work проводит индивидуальные сеансы благополучия для сотрудников через свою платформу.

В интерактивной таблице представлены данные по стартапам, их географическому расположению, последнему раунду финансирования и собранным инвестициям.

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