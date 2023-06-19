Эффект простого воздействия: прием, который помог Red Bull покорить Лондон

Звучит обманчиво просто: кажется, стоит вывести бренд на рынок, и продажи будут расти. Однако чтобы воспроизвести эффект, нужно выделяться среди остальных предложений. Вот как это сделал Red Bull.

Эффект простого воздействия был открыт в 1993 году и стал прорывом в маркетинге. Он заключается в том, что знакомство с названием бренда или его работой положительно влияет на восприятие потребителей.

В 1980-х годах, когда Red Bull выходил на рынок, в 90% случаев новые бренды энергетических напитков терпели неудачу.

Несмотря на это, сегодня Red Bull занимает первое место в мире в категории с точки зрения стоимости бренда и выручки.

Вот как компании это удалось.

Все началось на улицах Лондона. В течение пары месяцев команда размещала пустые банки из-под Red Bull в мусорных баках и ночных клубах по всему городу.

Зачем это было нужно? Чтобы создать иллюзию популярности и использовать эффект простого воздействия, надеясь, что чем больше людей заметят банки, тем выше будут продажи.

План сработал. Продажи взлетели до небес, и Red Bull стал самым продаваемым энергетическим напитком в Лондоне.

Почему это получилось? По трем причинам.

Эффект присоединения к большинству — пустые банки, разбросанные по всему Лондону, создавали впечатление, что этот напиток пьют все. А людям свойственно следовать примеру большинства.

92% потребителей с большей вероятностью будут доверять неоплачиваемым рекомендациям, чем любому другому виду рекламы. И это был самый органический эффект, который только может создать неорганическая кампания.

Когнитивная беглость — люди чувствуют себя более комфортно с тем, что им знакомо. И им легче интерпретировать то, что происходит во второй раз.

Тот же эффект использовала Apple в рекламе iTunes, добавив в нее популярную композицию Coldplay. Знакомая песня на фоне повысила внимание, эмоции и запоминаемость на 20%.

Вот как применить эффект простого воздействия на практике.

1. Используйте стереотипы в своих интересах

Не чините то, что не сломано.

Будь то популярная песня или предпочтительный формат — мы знаем, что людям нужно что-то знакомое.

Так что придерживайтесь этого:

добавьте на фон популярную поп-песню,

используйте психологию цвета.

Эффект простого воздействия. Вертикальная ось — одобрение, горизонтальная — повторения. Диаграмма: Drex_jpg / Twitter

Обратите внимание на график: после некоторого числа повторений одобрение снижается. Поэтому не забывайте время от времени экспериментировать.

2. Ассоциируйтесь с чем-то знакомым

Например, в известной рекламе Coca-Cola связывает свой бренд с важными и знакомыми семейными событиями.

Это удачный способ использовать эффект простого воздействия, если нельзя сделать это напрямую с брендом. Сочетайте свой продукт со знакомыми аспектами жизни клиентов — семьей, домашними животными или спортом.

3. Сымитируйте социальное подтверждение

Именно это и сделал Red Bull, не потратив ни копейки.

Здесь можно использовать самые разные идеи.

Раздавайте как можно больше бесплатных товаров релевантным инфлюенсерам.

Брендируйте все — добавляйте красивый и интригующий логотип ко всем своим продуктам, чтобы побудить людей спрашивать о нем.

Или можно выбрать путь Red Bull и наводнить все своим продуктом — но, чур, не мусорить!

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Фото на обложке: Unsplash