Смена поколений: как миллениалы меняют фондовый рынок

Финансовый аналитик Том Ли из Fundstrat заявляет, что на фондовом рынке грядет структурное изменение режима под управлением инвесторов-миллениалов. Об этом говорит недавний крупный шорт-сквиз акций некоторых компаний за счет хедж-фондов Уолл-Стрит, проведенный пользователями Reddit. Узнаем, в чем заключаются главные отличия нового поколения инвесторов.

Миллениалы постепенно охватывают и изменяют мир инвестиций. По словам Тома Ли, после недавнего шорт-сквиза на фондовом рынке он получил множество звонков от институциональных инвесторов, которые пытались разобраться в динамике цен на акции таких компаний, как GameStop и AMC Entertainment.

Шорт-сквизы были вызваны резким увеличением объема розничных инвестиций, проводимых через брокерские приложения вроде Robinhood. Такие платформы предлагают торговую комиссию в $0, а также упрощают покупку и продажу акций.

«Рост числа розничных инвесторов носит структурный характер и возглавляется миллениалами», — считает Ли. Он также добавляет, что они значительно отличаются от поколения бэби-бумеров, контролирующего основную часть капитала на Уолл-Стрит.

«Миллениалы способны критически мыслить, продумывать стратегии и экономить. Их привычки настолько отличаются от поколения X и бэби-бумеров, что их приход полностью изменит работу многих отраслей», — утверждает Ли.

Он считает, что на финансовых рынках произойдет тот же тип резких изменений, в свое время затронувший гостиничную сферу с появлением Airbnb и бизнес такси — с Uber.

Ли отмечает, что новая группа розничных инвесторов представляет собой значимую силу, с которой стоит считаться. Дело в том, что миллениалы в сочетании с поколением Z и последующими более молодыми представителями составляют 50% населения США.

Ли уверен, что влияние миллениалов в будущем только усилится: в течение последующих 20 лет они унаследуют активы стоимостью $68 трлн. Это составляет около 70% от $100 трлн, контролируемых американскими семьями.

Как же изменится ситуация на рынках? Чтобы найти ответ, Ли выяснил, чем отличаются инвесторы-миллениалы от бэби-бумеров.

Приобретают больше акций, чем облигаций. Проводят самостоятельные инвестиции, а не через хедж- и взаимные фонды. Предпочитают брокерские приложения, например Robinhood, а не традиционные инвестиционные банки. Получают информацию из Reddit и TikTok, а не из журнала Grant's Interest Observer. Увлечены тематическим, а не фундаментальным инвестированием. Вкладываются в цифровые активы, такие как биткоин, а не физическое золото.

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