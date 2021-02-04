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Истории

Смена поколений: как миллениалы меняют фондовый рынок

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор

Дарья Сидорова

Финансовый аналитик Том Ли из Fundstrat заявляет, что на фондовом рынке грядет структурное изменение режима под управлением инвесторов-миллениалов. Об этом говорит недавний крупный шорт-сквиз акций некоторых компаний за счет хедж-фондов Уолл-Стрит, проведенный пользователями Reddit. Узнаем, в чем заключаются главные отличия нового поколения инвесторов.

Смена поколений: как миллениалы меняют фондовый рынок

Миллениалы постепенно охватывают и изменяют мир инвестиций. По словам Тома Ли, после недавнего шорт-сквиза на фондовом рынке он получил множество звонков от институциональных инвесторов, которые пытались разобраться в динамике цен на акции таких компаний, как GameStop и AMC Entertainment.

Шорт-сквизы были вызваны резким увеличением объема розничных инвестиций, проводимых через брокерские приложения вроде Robinhood. Такие платформы предлагают торговую комиссию в $0, а также упрощают покупку и продажу акций.

«Рост числа розничных инвесторов носит структурный характер и возглавляется миллениалами», — считает Ли. Он также добавляет, что они значительно отличаются от поколения бэби-бумеров, контролирующего основную часть капитала на Уолл-Стрит.

«Миллениалы способны критически мыслить, продумывать стратегии и экономить. Их привычки настолько отличаются от поколения X и бэби-бумеров, что их приход полностью изменит работу многих отраслей», — утверждает Ли.

Он считает, что на финансовых рынках произойдет тот же тип резких изменений, в свое время затронувший гостиничную сферу с появлением Airbnb и бизнес такси — с Uber. 

Ли отмечает, что новая группа розничных инвесторов представляет собой значимую силу, с которой стоит считаться. Дело в том, что миллениалы в сочетании с поколением Z и последующими более молодыми представителями составляют 50% населения США.

Ли уверен, что влияние миллениалов в будущем только усилится: в течение последующих 20 лет они унаследуют активы стоимостью $68 трлн. Это составляет около 70% от $100 трлн, контролируемых американскими семьями. 

Как же изменится ситуация на рынках? Чтобы найти ответ, Ли выяснил, чем отличаются инвесторы-миллениалы от бэби-бумеров.

  1. Приобретают больше акций, чем облигаций.
  2. Проводят самостоятельные инвестиции, а не через хедж- и взаимные фонды.
  3. Предпочитают брокерские приложения, например Robinhood, а не традиционные инвестиционные банки.
  4. Получают информацию из Reddit и TikTok, а не из журнала Grant's Interest Observer.
  5. Увлечены тематическим, а не фундаментальным инвестированием.
  6. Вкладываются в цифровые активы, такие как биткоин, а не физическое золото.

Источник.

Фото на обложке: katjen / Shutterstock

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