На МКС пройдет эксперимент с ферментами, расщепляющими пластик

ООН назвала загрязнение пластиком «планетарным кризисом»: на сегодняшний день люди произвели 10 млрд т пластика, лишь небольшая часть которого была переработана. Новый эксперимент на борту МКС изучит потенциал микробов в решении проблемы с отходами — как на Земле, так и за ее пределами.

Ферменты бактерий Pseudomonas putida расщепляют ПЭТ, один из наиболее распространенных видов пластика, который используется в бутылках и упаковке пищевых продуктов. Затем они могут превратить разлагающиеся соединения в β-кетоадипиновую кислоту, нейлоновый мономер, который используется в производстве, например, при создании тканей.

«Раздвигать границы того, на что способны микробные метаболизмы и их возможности... вот в чем заключаются наши интересы», — говорит Раджа Дхир, соучредитель и со-CEO Seed Health, которая участвует в эксперименте.

Ранее экологическое подразделение SeedLabs проводила исследования, посвященных тому, как пробиотики могут защитить коралловые рифы от изменения климата и как полезные бактерии могут повысить иммунитет медоносных пчел.

Теперь она решает проблему пластика, которую Организация Объединенных Наций назвала «планетарным кризисом»; на сегодняшний день люди произвели 10 млрд т пластика, лишь небольшая часть которого была переработана. В компании считают, что микробы могли бы помочь решить эту проблему.

Фото в тексте: Seed Health

Для организации выхода в открытый космос SeedLabs сотрудничает с MIT Media Lab Space Exploration Initiative, Национальной лабораторией возобновляемых источников энергии, медицинским центром Уэйла Корнелла и Гарвардской медицинской школой.

Эксперимент не только поможет понять, как микробы работают в условиях невесомости и высокой ультрафиолетовой радиации, но и приблизит нас к будущем, в котором у астронавтов будет система переработки пластиковых отходов и превращения их в новые материалы.

«Если мы хотим разложить или повторно использовать пластик на Земле, обычно для этого производятся очень интенсивные механические и химические процессы. Нужны огромные машины, чтобы это произошло. В космосе это недоступно», — говорит Синь Лю, художественный куратор MIT Media Lab Space Exploration Initiative.

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Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии, участвующая в проекте, работает над массовой переработкой пластика на Земле около десяти лет.

Некоторые исследования также показали, что условия космоса повышают способность бактерий производить определенные молекулы или выполнять определенные задачи, отмечает Пэт Патаранутапорн, кандидат наук в MIT Media Lab, участвовавший в эксперименте.

«Так что, возможно, если бактерии, которые мы изучали на Земле, отправятся в космос и вернутся обратно, они отчасти сохранят свои расширенные возможности», — добавляет он.

Фото в тексте: Seed Health

В конечном счете полет в космос может повысить эффективность переработки здесь, на Земле. Изучение того, как бактерии живут в космосе, также в целом помогает получить больше информации о биологическом составе микробов и о том, могут ли они противостоять меняющимся условиям окружающей среды на Земле.

Микробы отправятся на МКС 22 ноября на борту SpaceX CRS-26. Как только система окажется на станции, эксперимент будет происходить полностью автоматически в течение месяца. После бактерии отправят на Землю во время другой миссии по пополнению запасов, и ученые смогут изучить полученные данные.

Специально для эксперимента в MIT Media Lab разработали автономную замкнутую систему, которая позволяет культивировать бактерии и собирать данные без внешних ресурсов или участия человека. Она также является модульной, что позволяет адаптировать ее в зависимости от потребностей биолога.

Это дало ученым возможность проводить больше экспериментов в космосе и расширить потенциал будущих биологических экспериментов, отмечает Лю.

«Не нужно быть астронавтом или изучать космическую инженерию, чтобы провести действительно классный эксперимент в космосе», — добавляет Патаранутапорн.

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