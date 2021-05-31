Как заработать на своем творчестве в интернете: три способа

У современных художников, музыкантов и писателей все больше возможностей получать доход от творчества — от NFT и стриминга до написания электронных книг. Рассказываем, как заработать на любимом деле.

NFT-искусство

В последнее время популярность невзаимозаменяемых токенов резко возросла. Возможно, вы слышали о первом твите Джека Дорси, который был продан почти за $3 млн, или о гифке с котом Nyan, проданной за более чем полмиллиона долларов.

Популярный в Твиттере аккаунт Bored Elon Musk (BEM) в сотрудничестве с различными авторами продал предметы цифрового искусства на сотни тысяч долларов. «Благодаря NFT и возросшей популярности диджитал-контента художникам стало легче монетизировать свой бренд, контролировать подлинность и получать процент от последующих перепродаж. Больше не нужно прибегать к услугам посредников и галерей, необходимо лишь изучить новую технологию», — отмечает он.

BEM создает искусство, используя дизайн, анимацию и звук, и продает свои и работы других художников тем, кто предлагает самую высокую цену. BEM — это хороший пример того, как художники (особенно те, у которых есть подписчики) могут использовать NFT для монетизации своего искусства и привлечения новой аудитории в цифровую эпоху.

Некоторые платформы даже позволяют самостоятельно устанавливать «процент создателя» (от 10% до 30%). После каждой последующей перепродажи произведения автор получает процент от сделки. По мере того как художник становится все более популярным, а стоимость его работ возрастает, гонорары от их перепродажи будут только увеличиваться.

«Рынок NFT все еще находится на начальной стадии развития, поэтому сейчас у творческих людей много возможностей для экспериментов с площадкой, — говорит Маша Вяземская, руководитель отдела коммуникаций Rarible. — Торговые площадки предлагают художникам различные инструменты для реализации творческого потенциала: несколько форматов файлов (анимация, видео, музыка и т. д.), различные типы аукционов, открываемый контент для геймификации и стимулирования покупателей».

Прежде чем начать продавать NFT, ознакомьтесь с популярными художниками на платформах Rarible, Foundation, OpenSea и NiftyGate.

Стриминг

Существует множество различных сервисов для потокового вещания, например Twitch, TikTok, OnlyFans и другие. Эти платформы позволяют демонстрировать творчество и продвигать его самыми разными способами.

Там можно встретить музыкантов, писателей, геймеров, художников, которые в режиме реального времени погружают зрителей в процесс, делятся мыслями и идеями с живой аудиторией.

«Сегодня музыканты могут монетизировать доступ к своему творческому процессу. Например, музыкант Sereda зарабатывает $4,5 тыс. в месяц на стримах, посвященных написанию песен на Twitch», — объясняет Патрик Цао, генеральный директор Musaic.

Если вы стесняетесь камеры, можно продавать свои работы в формате аудио. Музыканты могут зарабатывать с помощью таких потоковых сервисов, как Spotify, или продавать свои работы в интернете другим пользователям. Некоторые исполнители продают свои треки на таких платформах, как Fiverr и SoundBetter.

Электронные публикации

По данным Ассоциации американских издателей, в 2020 году объем продаж электронных книг увеличился более чем на 15%, а сумма продаж превысила $1 млрд. Ожидается, что эти цифры продолжат расти в ближайшем будущем. Платформы для самостоятельно публикации, такие как Substack, позволяют писателям получать большую долю выручки от цифровых продаж своих работ.

«Чтобы зарабатывать на своем писательском навыке, вы должны четко определить свою аудиторию. Как бы парадоксально это не звучало, но чем она уже, тем лучше. Такой подход значительно упрощает писателям выход на рынок», — советует Джордан Френч, президент Grit Daily News, издания, посвященного брендам и стартапам.

Кроме того, чем четче вы определите свой рынок и аудиторию, тем больше шансов у вас будет попасть в список «10 лучших бестселлеров» Amazon, что, в свою очередь, повысит узнаваемость ваших электронных книг. Более того, через Amazon KDP (Kindle Direct Publishing) можно самостоятельно публиковать рукопись и продавать свои электронные книги. Это может стать приятным источником пассивного дохода.

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