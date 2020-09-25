Как заработать на Medium $2 тысячи за месяц без писательского опыта

Программист Трэвис Хаббард столкнулся с неожиданным успехом своего поста «Как стать миллионером» на Medium. Он рассказывает, что последовало за популярностью и какие выводы он сделал из этой истории.

В июле 2020 года мне удалось заработать чуть более $2 тысяч, большую часть из которых я получил благодаря одному из моих постов, который по какой-то причине стал вирусным.

У раннего успеха есть и обратная сторона

Проверив статистику поста, я был убежден, что произошла ошибка. Я пытался понять, в чем секрет такого успеха. В итоге, слишком много времени ушло на размышления, а не написание новых текстов. Я задавался вопросами.

Может быть, дело в структуре изложения? Но нет, статья структурирована так же, как и многие другие.

Но нет, статья структурирована так же, как и многие другие. Возможно, помогли ключевые слова? Лишь отчасти. В процессе написания постов я провожу исследование, чтобы узнать, чем интересуются люди. К примеру, запрос «как стать миллионером» выполняется в среднем около 18 тысяч раз в месяц. Конечно, ключевые слова играют роль, но дело не только в этом.

Лишь отчасти. В процессе написания постов я провожу исследование, чтобы узнать, чем интересуются люди. К примеру, запрос «как стать миллионером» выполняется в среднем около 18 тысяч раз в месяц. Конечно, ключевые слова играют роль, но дело не только в этом. Как насчет стиля написания? Я пишу так, как говорю: порой бессвязно, возможно, неправильно употребляю слова, структура предложений оставляет желать лучшего, да и знаки препинания расставляю как душа велит. Определенно никакой магии в этом «стиле» нет.

Я пишу так, как говорю: порой бессвязно, возможно, неправильно употребляю слова, структура предложений оставляет желать лучшего, да и знаки препинания расставляю как душа велит. Определенно никакой магии в этом «стиле» нет. Дело в теме? Вероятно, это главный фактор, который в сочетании с ярким заголовком привлекает внимание читателей.

Истории о заработке приносят наибольший доход

Мой главный совет по заработку: решайте проблемы людей, у которых есть деньги. Однако я пишу и на другие важные для меня темы. Исследовать идеи, которые не удается реализовать на основной работе, — моя главная цель.

Количество подписчиков резко увеличилось. Я начинал с десятка человек в мае 2020 года, а на данный момент их уже 1450.

Я начинал с десятка человек в мае 2020 года, а на данный момент их уже 1450. Я боюсь разочаровать людей. Я не считаю себя особенно интересным, да и рассказать мне тоже нечего. Я знаю, как зарабатывать деньги, и делюсь опытом с другими. Пока люди продолжают читать, я буду писать.

Я не считаю себя особенно интересным, да и рассказать мне тоже нечего. Я знаю, как зарабатывать деньги, и делюсь опытом с другими. Пока люди продолжают читать, я буду писать. Электронная почта переполнена. А предложить мне и нечего, поэтому я подумал: «Похоже, мне нужно взять себя в руки и начать относиться к этому делу как к бизнесу». Или все же не стоит?

А предложить мне и нечего, поэтому я подумал: «Похоже, мне нужно взять себя в руки и начать относиться к этому делу как к бизнесу». Или все же не стоит? Не сейчас. Я не хочу продвигать темы, которые не приносят пользы читателям. Лучше я создам нечто значимое и предоставлю это за бесплатно, чем буду предлагать что-то посредственное, заставляя людей усомниться в потраченных на меня деньгах.

Я не хочу продвигать темы, которые не приносят пользы читателям. Лучше я создам нечто значимое и предоставлю это за бесплатно, чем буду предлагать что-то посредственное, заставляя людей усомниться в потраченных на меня деньгах. В течение нескольких недель я не публиковал достойных статей. Во время «фазы анализа» я выдал несколько историй, которые впоследствии удалил. И в голове мелькали мысли: «Этот успех — лишь случайность, я больше никогда не напишу того, что люди захотят прочесть». Но это не так. Не стоит забивать себе голову. Чистый разум и спокойствие — ключ к творческому успеху.

Итоги

За последние несколько месяцев я научился расслабляться и осознал свою главную цель — писать и получать от этого удовольствие. Из своего опыта я извлек следующие уроки:

Нужно продолжать писать. Доверять себе и отдаваться процессу. Не переусердствовать с анализом успехов и неудач.

Источник.

Фото на обложке: Unsplash