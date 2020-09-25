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Истории

Как стать миллионером: рассказывает основатель агентства по поиску технических специалистов

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор

Дарья Сидорова

Программист Трэвис Хаббард рассказывает, как заработал более миллиона долларов, основав компанию по поиску талантливых технических специалистов и продав ее через три года.

Как стать миллионером: рассказывает основатель агентства по поиску технических специалистов
  • Я привык идти своим путем. Я работал спасателем, строителем и помощником каменщика. Мне нравилась такая работа, но и деньги я люблю, поэтому я стремился найти компромисс. Я не выношу, когда люди, особенно те, которых я считаю менее технически подкованными, чем я сам, говорят мне, что делать. Но несмотря на это, я служил по контракту в морской пехоте США.
  • Я программист-самоучка. Несколько лет я был офисным сотрудником, хотел узнать, как там все устроено, хотя терпеть не могу такую работу. Конечно, у нее есть и положительные стороны, а именно возможность подхватывать идеи у коллег. С другой стороны, приходится тратить много времени на дорогу, работать под управлением людей, которые ничего не смыслят в технологиях, соблюдать офисную политику и носить штаны. Спустя несколько лет мне все это надоело, и я просто ушел. Они позвонили через несколько дней. Я попросил их выслать последний чек по почте, так как не собирался возвращаться.
  • Я основал компанию по техническому консалтингу. Мы направляли талантливых программистов и системных инженеров к крупным коммерческим и государственным клиентам. В США всегда будет спрос на специалистов с приличной биографией. Конечно, на Upwork можно найти программистов, готовых работать за $15 в час, но вряд ли кто-то захочет их нанять. Особенно по крупным госконтрактам, где и крутятся большие деньги. При этом не обязательно быть непосредственным исполнителем — достаточно лишь предоставить талантливого человека.
  • Рынок компетентных технических специалистов невелик. Но есть способы найти таланты, которых еще не заметили. Лично я использовал давние знакомства и посещал группы пользователей, чтобы найти новых людей. Сейчас возможностей еще больше — в интернете можно запросто отыскать местные митапы и ИТ-конференции. В такой работе главное — уметь привлекать талантливых людей.
  • Работать можно из дома. Я знаю это, потому что именно так и поступал еще в 1996 году. Человек, работающий из дома в 90-х, автоматически считался букмекером, наркоторговцем, проституткой или просто бездельником. Многие менеджеры старой закалки думают так и сейчас, просто потому что не чувствуют себя главными, если не могут пригрозить подчиненному лично.
  • Стартовый бюджет был небольшим. Мы работали втроем. Каждый вложил по $500, мы зарегистрировались, закупились визитками и приступили к делу. Через несколько месяцев мы заключили контракт с несколькими программистами и начали получать доход. Спустя год каждый из нас зарабатывал более $200 тысяч и катался на арендованном Mercedes-Benz, чтобы соответствовать имиджу. Через три года отношения между нами ухудшились, поэтому мы решили продать компанию, чтобы избежать банкротства. После продажи каждый получил чуть больше $350 тысяч.

Как это работает

Это легкий бизнес, но понадобится время на построение связей.

  1. Найти компанию, которой требуются талантливые специалисты. Для этого понадобятся сайты с информацией о госконтрактах и сайты с вакансиями. Затем нужно связаться с несколькими компаниями и сообщить, что вы готовы предоставить им талантливых исполнителей и заключить договор как субподрядчик или рекрутер. Большинство проигнорируют звонок, некоторые рано или поздно ответят. Главное — установить фиксированную плату за услугу и получить подписанный контракт.
  2. Отыскать таланты. Поиск талантливых исполнителей — главная задача. Искать можно среди друзей и членов семьи, в группах Facebook, на митапах и конференциях, среди студентов и так далее. Для этого потребуется искренность и умение расположить к себе. Пройдя несколько бесплатных уроков на образовательных онлайн-платформах, можно получить знания, необходимые для грамотного общения с техническими специалистами.
  3. Связать специалиста с компанией. Получить деньги можно двумя способами: в виде комиссии за трудоустройство и в виде процента от ставки. Я предпочитал второй вариант. Допустим, программист готов работать за $75 в час, а компания платит ему $100, значит, прибыль составит $25. Но в таком случае исполнитель должен знать, что ему заплатят, только когда заплатят вам.

Кажется, что все просто, и так оно и есть. Главное — уметь задавать вопросы, вести переговоры и предлагать взаимовыгодные варианты.

Практические шаги

  1. Зарегистрировать компанию и застраховать гражданскую ответственность.
  2. Разработать шаблоны контрактов как для компаний, в которые будут направлены сотрудники, так и для исполнителей.
  3. Найти юриста и бухгалтера.
  4. Найти компании, желающие нанять сотрудников, и технический персонал, готовый выполнить эту работу. Свести их друг с другом.
  5. Регулярно выставлять счет, контролировать процесс оплаты и быть готовым прийти за деньгами лично.
  6. Есть несколько книг, которые помогут прокачать навыки в сфере консалтинга и бизнеса. Среди них стоит отметить Starting a Business All-in-One For Dummies — отличное руководство по запуску бизнеса, а также Million Dollar Consulting: The Professional’s Guide to Growing a Practice.

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Фото на обложке: Unsplash

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