Как стать миллионером: рассказывает основатель агентства по поиску технических специалистов

Программист Трэвис Хаббард рассказывает, как заработал более миллиона долларов, основав компанию по поиску талантливых технических специалистов и продав ее через три года.

Я привык идти своим путем. Я работал спасателем, строителем и помощником каменщика. Мне нравилась такая работа, но и деньги я люблю, поэтому я стремился найти компромисс. Я не выношу, когда люди, особенно те, которых я считаю менее технически подкованными, чем я сам, говорят мне, что делать. Но несмотря на это, я служил по контракту в морской пехоте США.

Я работал спасателем, строителем и помощником каменщика. Мне нравилась такая работа, но и деньги я люблю, поэтому я стремился найти компромисс. Я не выношу, когда люди, особенно те, которых я считаю менее технически подкованными, чем я сам, говорят мне, что делать. Но несмотря на это, я служил по контракту в морской пехоте США. Я программист-самоучка. Несколько лет я был офисным сотрудником, хотел узнать, как там все устроено, хотя терпеть не могу такую работу. Конечно, у нее есть и положительные стороны, а именно возможность подхватывать идеи у коллег. С другой стороны, приходится тратить много времени на дорогу, работать под управлением людей, которые ничего не смыслят в технологиях, соблюдать офисную политику и носить штаны. Спустя несколько лет мне все это надоело, и я просто ушел. Они позвонили через несколько дней. Я попросил их выслать последний чек по почте, так как не собирался возвращаться.

Несколько лет я был офисным сотрудником, хотел узнать, как там все устроено, хотя терпеть не могу такую работу. Конечно, у нее есть и положительные стороны, а именно возможность подхватывать идеи у коллег. С другой стороны, приходится тратить много времени на дорогу, работать под управлением людей, которые ничего не смыслят в технологиях, соблюдать офисную политику и носить штаны. Спустя несколько лет мне все это надоело, и я просто ушел. Они позвонили через несколько дней. Я попросил их выслать последний чек по почте, так как не собирался возвращаться. Я основал компанию по техническому консалтингу. Мы направляли талантливых программистов и системных инженеров к крупным коммерческим и государственным клиентам. В США всегда будет спрос на специалистов с приличной биографией. Конечно, на Upwork можно найти программистов, готовых работать за $15 в час, но вряд ли кто-то захочет их нанять. Особенно по крупным госконтрактам, где и крутятся большие деньги. При этом не обязательно быть непосредственным исполнителем — достаточно лишь предоставить талантливого человека.

Мы направляли талантливых программистов и системных инженеров к крупным коммерческим и государственным клиентам. В США всегда будет спрос на специалистов с приличной биографией. Конечно, на Upwork можно найти программистов, готовых работать за $15 в час, но вряд ли кто-то захочет их нанять. Особенно по крупным госконтрактам, где и крутятся большие деньги. При этом не обязательно быть непосредственным исполнителем — достаточно лишь предоставить талантливого человека. Рынок компетентных технических специалистов невелик. Но есть способы найти таланты, которых еще не заметили. Лично я использовал давние знакомства и посещал группы пользователей, чтобы найти новых людей. Сейчас возможностей еще больше — в интернете можно запросто отыскать местные митапы и ИТ-конференции. В такой работе главное — уметь привлекать талантливых людей.

Но есть способы найти таланты, которых еще не заметили. Лично я использовал давние знакомства и посещал группы пользователей, чтобы найти новых людей. Сейчас возможностей еще больше — в интернете можно запросто отыскать местные митапы и ИТ-конференции. В такой работе главное — уметь привлекать талантливых людей. Работать можно из дома. Я знаю это, потому что именно так и поступал еще в 1996 году. Человек, работающий из дома в 90-х, автоматически считался букмекером, наркоторговцем, проституткой или просто бездельником. Многие менеджеры старой закалки думают так и сейчас, просто потому что не чувствуют себя главными, если не могут пригрозить подчиненному лично.

Я знаю это, потому что именно так и поступал еще в 1996 году. Человек, работающий из дома в 90-х, автоматически считался букмекером, наркоторговцем, проституткой или просто бездельником. Многие менеджеры старой закалки думают так и сейчас, просто потому что не чувствуют себя главными, если не могут пригрозить подчиненному лично. Стартовый бюджет был небольшим. Мы работали втроем. Каждый вложил по $500, мы зарегистрировались, закупились визитками и приступили к делу. Через несколько месяцев мы заключили контракт с несколькими программистами и начали получать доход. Спустя год каждый из нас зарабатывал более $200 тысяч и катался на арендованном Mercedes-Benz, чтобы соответствовать имиджу. Через три года отношения между нами ухудшились, поэтому мы решили продать компанию, чтобы избежать банкротства. После продажи каждый получил чуть больше $350 тысяч.

Как это работает

Это легкий бизнес, но понадобится время на построение связей.

Найти компанию, которой требуются талантливые специалисты. Для этого понадобятся сайты с информацией о госконтрактах и сайты с вакансиями. Затем нужно связаться с несколькими компаниями и сообщить, что вы готовы предоставить им талантливых исполнителей и заключить договор как субподрядчик или рекрутер. Большинство проигнорируют звонок, некоторые рано или поздно ответят. Главное — установить фиксированную плату за услугу и получить подписанный контракт. Отыскать таланты. Поиск талантливых исполнителей — главная задача. Искать можно среди друзей и членов семьи, в группах Facebook, на митапах и конференциях, среди студентов и так далее. Для этого потребуется искренность и умение расположить к себе. Пройдя несколько бесплатных уроков на образовательных онлайн-платформах, можно получить знания, необходимые для грамотного общения с техническими специалистами. Связать специалиста с компанией. Получить деньги можно двумя способами: в виде комиссии за трудоустройство и в виде процента от ставки. Я предпочитал второй вариант. Допустим, программист готов работать за $75 в час, а компания платит ему $100, значит, прибыль составит $25. Но в таком случае исполнитель должен знать, что ему заплатят, только когда заплатят вам.

Кажется, что все просто, и так оно и есть. Главное — уметь задавать вопросы, вести переговоры и предлагать взаимовыгодные варианты.

Практические шаги

Зарегистрировать компанию и застраховать гражданскую ответственность. Разработать шаблоны контрактов как для компаний, в которые будут направлены сотрудники, так и для исполнителей. Найти юриста и бухгалтера. Найти компании, желающие нанять сотрудников, и технический персонал, готовый выполнить эту работу. Свести их друг с другом. Регулярно выставлять счет, контролировать процесс оплаты и быть готовым прийти за деньгами лично. Есть несколько книг, которые помогут прокачать навыки в сфере консалтинга и бизнеса. Среди них стоит отметить Starting a Business All-in-One For Dummies — отличное руководство по запуску бизнеса, а также Million Dollar Consulting: The Professional’s Guide to Growing a Practice.

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