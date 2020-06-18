10 правил жизни для тех, кто хочет стать миллионером к 30

Сейчас будущее может казаться довольно мрачным, а перспектива стать миллионером — очень маловероятной. Однако это возможно. Эти десять правил помогут заработать первый миллион до того, как тебе исполнится 30 лет.

1. Расставь приоритеты как можно раньше

Нельзя проснуться утром в день своего 29-летия и объявить, что станешь миллионером в течение следующего года. Для этого потребуются дисциплина, жертвы и долгосрочное планирование. Начни получать доход как можно раньше.

«В 2002 году я еще учился в средних классах, — вспоминает предприниматель и писатель Дейл Партридж в своем блоге The Daily Positive. — Но я точно знал, какой моя жизнь должна быть к 30 годам. Где я буду жить, женюсь ли и заведу ли детей, поступлю ли в колледж или открою бизнес, какой свободой буду обладать и многое другое».

Отталкиваясь от конечного результата, он определил, как будет идти к нему, как будет вести себя, как будет планировать бюджет и даже с какими женщинами будет встречаться.

2. Начни следить за деньгами

«В сегодняшних экономических условиях ты не сможешь обезопасить свой путь к статусу миллионера, — пишет автор и радиоведущий Грант Кардоне. — Первый шаг — сосредоточиться на увеличении дохода по нарастающей и повторять это. Мой доход составлял $3 тысячи в месяц, а девять лет спустя — уже $20 тысяч в месяц».

«Начни следить за деньгами — это поможет контролировать доходы и видеть возможности», — советует Кардоне.

Так можно начать свой первый бизнес. Выбрать целевую индустрию — например, недвижимость — и создать свою компанию. Сейчас появляются новые возможности, например, недорогие чат-боты для онлайн-торговли, которые доступны каждому, кто мечтает о большем.

3. Воспитывай в себе установку на рост

После десятилетий исследований психолог из Стэнфордского университета Кэрол Дуэк обнаружила, что человеческий мозг пластичен. Концепция фиксированного мышления подразумевает, что такие качества, как интеллект или талант, не изменить. При этом люди. обладающие установкой на рост, усердно работают над развитием новых талантов и навыков.

Например, если тебя не повысили, подумай, почему повышение получил коллега, и используй свои выводы, чтобы с помощью усердной работы продвинуться по карьерной лестнице. Тебя ограничивает только то, насколько усердно ты готов работать.

Изучай новые навыки с помощью офлайн-занятий, вебинаров, книг и наставников. Сейчас это может показаться несущественным, но эти знания определенно пригодятся как в личной, так и в профессиональной жизни. Так можно научиться чему угодно, от эффективных способов экономии до поиска новых бизнес-возможностей.

4. Диверсифицируй источники дохода

Писатель Томас К. Корли пять лет изучал повседневные привычки богатых и бедных людей и обнаружил, что миллионеры, зарабатывающие сами, имеют несколько источников дохода — например, у 65% респондентов их в среднем было три.

«Обладать несколькими источниками дохода очень разумно, — пишет Корли. — Если на один из них негативно повлияют систематические экономические спады, которые нельзя контролировать, другие помогут их пережить без ощущения, что образ жизни серьезно пострадал».

Несколько источников дохода позволят тебе быстрее выплачивать долги (например, кредиты на образование). Когда они будут погашены, начни вносить те же суммы на сберегательный счет.

Поскольку мы живем в условиях гигономики, иметь несколько источников дохода просто как никогда. Можно подключиться к Lyft или Uber, сдать комнату на Airbnb или заниматься фрилансом в свободное время.

5. Используй правило 50/20/30 для своего бюджета

Составление бюджета очень важно, если ты хочешь стать миллионером. Без этого нельзя привести свои расходы в соответствие с целями экономии. Не существует универсальной схемы бюджета, поскольку доходы и расходы у всех разные, но для начала стоит попробовать правило 50/20/30.

Для этого не понадобится сложный финансовый план. Просто следуй этим указаниям.

50% дохода оставляй на такие необходимые траты, как жилье, еда, транспорт и коммунальные услуги.

20% — на сбережения, выплату долгов, запасы на черный день и пенсию.

Не более 30% — на личные траты, например, сотовую связь, ужины с друзьями, тренажерный зал, утренний кофе и развлечения на выходных.

6. Копи деньги с умом

Еще один совет от Кардоне: «Единственная причина экономить деньги — инвестировать их». Он предлагает переводить сбережения на «защищенные, неприкосновенные счета». Что бы ни случилось, не трогай их — даже если это чрезвычайная ситуация. Ты можешь оказаться на нуле пару раз за год, но, как уже упоминалось выше, чтобы стать миллионером, приходится идти на жертвы.

7. Скучать — полезно

Всем иногда бывает скучно. Иногда просто необходимо пару секунд ничего не делать, но не стоит превращать это в привычку и тратить время, смотря в пустоту, пролистывая каталоги интернет-магазинов или ленту в Instagram и выпивая под Netflix. Лучше немного заработать, почитать книгу, изучить новый навык или сделать зарядку. Так ты не только станешь ближе к своим финансовым целям, но и будешь поддерживать физическую и умственную форму, оставаясь здоровым и продуктивным. И будешь достаточно внимателен, чтобы заметить новую возможность.

8. Будь бережлив

Возможно, ты удивишься, но богатые люди бережливы. Они живут скромнее, чем могут себе позволить, используют купоны, покупают товары со скидками и ограничивают себя в развлечениях. Это не значит, что ты не можешь наслаждаться жизнью. Но будь осторожнее с расходами.

Например, стоит ужинать с друзьями раз в месяц, а не каждую неделю. Или прояви творческий подход и пригласи друзей на вечер настольных игр.

9. Управляй долгами

Прежде чем копить деньги, избавься от таких долгов, как студенческие ссуды или кредитные карты. Деньги, которые ты тратишь на проценты, можно использовать продуктивнее, например, откладывать на черный день или использовать для пенсионных накоплений.

Если у тебя есть кредитная карта, трать только ту сумму, которую сможешь гасить каждый месяц. При правильном использовании кредитные карты действительно дают некоторые преимущества, например, бонусы и кешбэк. Используй это в своих интересах. Cлишком многие люди влезают в слишком большие долги. Это мешает инвестировать в свое развитие.

10. Расширяй круг общения

«В большинстве случаев ваш капитал отражает уровень ваших ближайших друзей», — считает Стив Зибольд, автор книги «Как мыслят богатые люди».

Возможно, это было проблемой много лет назад, но теперь ты можешь ходить на нетворкинг-мероприятия в своем городе, использовать такие сайты, как Meetup, посещать вебинары, следить за успешными людьми в социальных сетях и подписываться на их рассылки. Другими словами, необязательно общаться с успешными людьми только лично. Можно построить связи с миллионерами в интернете.

Стать миллионером к 30 годам — это результат, которого может достичь любой человек. Нужно достаточно рано поставить перед собой такую цель, придерживаться ее, быть готовым к жертвам и сохранять дисциплинированность.

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