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Семь стереотипов о студентах бизнес-специальностей

YOUNG
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Редактор

Елена Лиханова

Если студент выбрал бизнес-направление, то в жизни его интересуют только деньги — это лишь один из множества стереотипов, которые окружают изучение предпринимательства. Рассмотрим семь самых популярных клише и выясним, есть ли в них доля правды.

Семь стереотипов о студентах бизнес-специальностей

1. Бизнес — это слишком широкое направление

Бизнес как учебная дисциплина охватывает такие разные темы, как маркетинг, менеджмент, управление кадрами и другие, поскольку все они взаимосвязаны. Такой широкий спектр предметов формирует у студентов понимание отрасли. Изучив основные методы, концепции и теории, ты сможешь определиться со специализацией, выбрав факультативные курсы.

 2. Бизнес-образование дает мало карьерных возможностей

Изучая бизнес, ты знакомишься с различными сферами деятельности и потом сможешь адаптироваться к любой. Учебная программа также включает в себя развитие навыков, которые необходимы для твоей будущей карьеры. Университеты регулярно проводят семинары и практикумы, чтобы помочь студентам улучшить навыки коммуникации и решения проблем.

Твоя специализация также будет полезна, так как она предоставляет больше возможностей. Например, если ты изучал бизнес в области маркетинга, то сможешь найти работу в таких отраслях, как FMCG (fast moving consumer goods — товары повседневного спроса), медиа и развлечения, строительство и технологии.

3. Студенты изучают только теорию бизнеса

Большинство бизнес-школ предлагают студентам стажировки и трудоустройство, чтобы помочь им применить практические знания в рабочей среде. Это позволяет познакомиться с настоящим бизнес-миром, а также дает возможность протестировать навыки и сделать что-то в реальных условиях. Кроме того, это поможет дополнить резюме.

Иногда учебные заведения организуют проекты вместе с отраслевыми партнерами, чтобы студенты могли представить свои бизнес-идеи и получить ценную обратную связь.

4. Бизнес — это легко

Изучать бизнес не так легко, как кажется. Он становится технологичным, и соответствующие области быстро развиваются. Поэтому теории и модели, которые преподавались три года назад, уже могут устареть. Если ты получаешь бизнес-образование, нужно идти в ногу со временем и учиться адаптироваться, чтобы лучше понимать индустрию.

5. Чтобы изучать бизнес, нужно хорошо знать математику

Студенту бизнес-специальности необязательно быть экспертом по математике. Умение обращаться с цифрами полезно, но гораздо важнее эффективно общаться с клиентами со всего мира.

При этом следует разбираться в основных принципах ведения бухгалтерии и финансовой отчетности. Отсутствие способностей к математике не должно стать препятствием для изучения бизнеса — их всегда можно развить.

6. Все студенты бизнес-специальностей хотят стать миллиардерами

Некоторых студентов действительно может мотивировать высокий заработок. Но чтобы изучать бизнес, необязательно мечтать о миллиардах. Многие выбирают его в качестве основной специальности, потому что интересуются задачами этого направления. Другие изучают бизнес, потому, что хотят реализовать свои идеи и создать команду для достижения этой цели. 

А если предпринимательский путь не для тебя, то можно выбрать программу по управлению бизнесом: она даст все навыки, необходимые для карьеры менеджера.

7. Запустить свой бизнес можно еще до выпускного

Учебная программа многих университетов содержит информацию, необходимую для того, чтобы преуспеть в бизнесе. Многие студенты действительно смогли создать свои компании и запустить популярные приложения еще во время учебы.

А некоторые вузы даже работают со стратегическими партнерами, которые выступают в роли наставников для студентов, желающих построить собственный бизнес.

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