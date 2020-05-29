«Мы не принимаем “нет” за ответ». Как Бизнес-клуб ВШЭ устраивает встречи студентов с миллиардерами

Мы поговорили с президентом клуба Виктором Львовым о том, как студенты убеждают успешных и очень занятых предпринимателей выступить в вузе перед студентами, какие у клуба ценности и цели и зачем им нужен закрытый клуб «для своих».

Бизнес-клуб ВШЭ основал в 2017 году Сергей Шмелев — выпускник факультета Бизнеса и менеджмента ВШЭ. Он изучал опыт вузов США и Великобритании, где есть стартап-культура и хорошо развиты студенческие бизнес-клубы. За три года в Бизнес-клубе ВШЭ провели 24 открытых мероприятия с такими успешными предпринимателями, как Евгений Черняк, Евгений Касперский, Роман Троценко, а в закрытом клубе сейчас 20 студентов с собственным бизнесом.

Как всё начиналось

Несколько лет назад основатель клуба Сергей Шмелев пришел в центр поддержки студенческих инициатив ВШЭ и сказал, что хочет создать организацию формата Skull & Bones («Череп и кости» — тайное общество студентов Йельского университета — прим. Rusbase) и позвать на встречи топ-10 богатейших людей России.

На него посмотрели, как на безумца, улыбнулись (по-доброму, конечно), и сказали: «Попробуй. Мы тебе подскажем, если что». Помогать контактами, по понятным причинам, не стали, но согласились помочь технически, если у него получится.

И Сергей ушел на долгие полгода. У него было две цели – Роман Абрамович и Михаил Прохоров. В Millhouse (инвесткомпания Романа Абрамовича — прим. Rusbase) сразу дали понять, что ничего не выйдет, как бы он ни заходил. Но Сережа очень упорно полгода с ними работал.

Михаил Анатольевич расставил свои фаерборлы, но Сергей за семь месяцев работы удалось их преодолеть и сделать с ним открытое мероприятие. Это был первый успех, который случился благодаря труду и усердию. И после этого стало проще приглашать остальных спикеров.

Как я попал в клуб

Я поступил в Вышку и на управление бизнесом именно из-за Сергея: в других вузах миллиардеры не общаются со студентами с такой периодичностью, как там.

Так получается, что люди с одинаковыми интересами притягиваются. Я увидел, что у нас будет встреча с Леонидом Богуславским (основатель инвесткомпании RTP Global — прим. Rusbase). После ивента у меня была куча инсайтов, я подошел к Сереже и сказал: «Спасибо огромное. Как я могу быть тебе полезен? Давай что-то придумаем, у меня много контактов».

Я на тот момент четыре года занимался бизнесом в том или ином формате и были контакты, выходы на разных предпринимателей и политических деятелей. Он согласился.

Первым я предложил Оскара Хартмана, потому что тогда общался с менеджером его YouTube-канала. Менеджер ответил, что Оскар сейчас не выступает, а если выступает, то в особых случаях. Я ему сказал, что Оскар очень интересный и он будет у нас первый не долларовый миллиардер — мы готовы сделать исключение. Через три дня мы договорились о встрече.

Это был мой первый опыт общения со спикером, и я почему-то до самого конца думал, что Оскар не приедет, очень переживал. На эту встречу мы собрали рекордные для нас 686 регистраций.

Структура клуба

Открытые мероприятия

Хоть у нас и некоммерческий проект, есть четкая бизнес-структура. В клубе два формата. Первый — это открытое мероприятие, где наша основная цель – дать возможность каждому студенту, предпринимателю или человеку, который хочет связать свою жизнь с бизнесом, задать свой актуальный вопрос реальному практику, который эту проблему решал и который может взглянуть сверху и дать буст этому своим ответом. Такие встречи проходят раз в 1-2 месяца и каждый посещают около 200 человек.

Как мы договариваемся со спикерами

В среднем это занимает полгода, если речь о миллиардере: надо пройти все проверки, показать, какие спикеры у нас уже выступали, ответить на вопросы, составить план мероприятия, тайминг, все это согласовать и главное — утвердить наше мероприятие в графике.

Мы идем по такой схеме:

Составляем вишлист из самых успешных предпринимателей, которых хотим позвать на встречу. Прорабатываем список контактов. Благодаря закрытому клубу появилась сетка контактов, так что как только мы выбираем очередного спикера, закидываем запрос туда. Отправляем приглашение. У нас есть шаблоны приглашений с подписью (печать бизнес-клуба пока не сделали, но собираемся), четко прописанные, с выверенным каждым словом, с нашими кейсами, объяснением, почему мы хотим позвать этого человека, и что мы готовы полностью подстроиться по времени и обсудить темы, вопросы и так далее. Очень важно обойти фаерболы, которые спикер расставил, и донести приглашение лично до него. Этот путь мы прорабатываем по всем доступным нам каналам: общаемся с пресс-службой, ходим на выставки, форумы с представительствами компаний, знакомимся — и дальше раскручиваем сделку до мероприятия. Постоянно напоминаем о себе и «дожимаем», потому что иначе про нас забудут. На этом этапе очень важна настойчивость. Убеждаешь, не принимаешь «нет» за ответ, пробуешь трансформировать предложение, чтобы на него нельзя было ответить: «Нам это не интересно, нет времени» и так далее. Когда мы доходим до договоренности, как правило, можно успокоиться, потому что такие люди обещания выполняют.

Бренд ВШЭ, как самого крупного и либерального вуза России, нам очень помогает. Вуз выделяет на базовые расходы 15 тысяч рублей — воду, плакаты и так далее, если что-то еще надо, докупаем сами. Но самое основное, за счет чего мы можем делать этот проект, — это оборудование вуза, то есть, аудитория и площадка. У ВШЭ отлаженная система, как дать студентам этим пользоваться. Без вуза мы не смогли бы все это организовать.

Закрытый клуб

Второй формат — это закрытое кулуарное мероприятие, в который мы отобрали лучших студентов-предпринимателей Вышки. Мы прособеседовали более 120 человек и выбрали из них 20, сделали чат и на постоянной основе раз в месяц встречаемся за круглым столом с предпринимателями с капитализацией от $30 млн и другими интересными людьми.

Чаще всего, когда спикер приходит на открытое мероприятие, мы с ним продолжаем общение, ему все нравится, и мы его спрашиваем, насколько ему было бы интересно общаться с молодыми предпринимателями, и часто люди соглашаются.

Это не новая история — в Гарварде, Йельском университете и других университетах «Лиги плюща» такие есть. Из кулуарного клуба Skull & Bones вышло четыре президента США и очень много влиятельных людей — это что-то значит. Поэтому мы сделали закрытый клуб, чья основная ценность — обмен опытом, общение с единомышленниками и менторство. Наш основной актив — это спикеры и аудитория.

Чтобы попасть в закрытый клуб, надо удовлетворять одному из следующих критериев: иметь успешный опыт корпоративной работы, занимать управляющую должность в компании, где под твоим началом работают не менее 10 человек, а бизнес должен приносить не менее 1 млн рублей чистой прибыли в год. Если одному из трех критериев человек удовлетворяет, мы на интервью уже смотрим, не занимается ли он чем-то, что мы не поддерживаем — инфобизнесом без твердой компетенции, ставками, бинарными опционами, сетевыми структурами и так далее.

Ценности клуба

Честность, результативность и принцип acta, non verba — «делом, а не словом».

И, конечно, человек должен работать: наш девиз — Work Harder. Человек не должен прозябать, он должен понимать, чего хочет от жизни и что с нами ему реально по пути.

Есть куча ребят, которые приходят к нам в команду волонтерить, помогать, вдохновляются и делают свои проекты. Очень многие приходили на открытые встречи в 10-11 классе и также, как и я, из-за того, что мы делаем крутые ивенты, решили поступать в Вышку. У нас был случай, когда парень увидел наш ивент, поступил в Вышку на первый курс и сейчас нам активно помогает.

Планы на будущее

Так как это некоммерческий проект, моя задача как руководителя на ближайшие два года – это все систематизировать и обеспечить процесс преемственности.

Хочу запустить такой волчок в вечность, чтобы эта история, когда я из нее выйду, продолжала работать следующие 50-100 лет. Вообще вау-эффект будет, если даже после моей смерти эта история останется. И мы с командой постараемся сделать все, чтобы построить что-то твердое, чтобы ребятам, которые будут продолжать наше дело, было на что опереться.

Ну и, конечно, будем стараться привлечь к себе в закрытый клуб ребят с невероятными результатами. Но пока их ищем, это сложная задача. Сейчас у нас две команды в клубе с капитализацией более миллиона долларов. Хотим, чтобы хотя бы 40% проектов были именно такие — либо наши доросли, либо нашлись новые.