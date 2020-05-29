«Мы не принимаем “нет” за ответ». Как Бизнес-клуб ВШЭ устраивает встречи студентов с миллиардерами
Бизнес-клуб ВШЭ основал в 2017 году Сергей Шмелев — выпускник факультета Бизнеса и менеджмента ВШЭ. Он изучал опыт вузов США и Великобритании, где есть стартап-культура и хорошо развиты студенческие бизнес-клубы. За три года в Бизнес-клубе ВШЭ провели 24 открытых мероприятия с такими успешными предпринимателями, как Евгений Черняк, Евгений Касперский, Роман Троценко, а в закрытом клубе сейчас 20 студентов с собственным бизнесом.
Мы поговорили с президентом клуба Виктором Львовым о том, как студенты убеждают успешных и очень занятых предпринимателей выступить в вузе перед студентами, какие у клуба ценности и цели и зачем им нужен закрытый клуб «для своих».
Как всё начиналось
Несколько лет назад основатель клуба Сергей Шмелев пришел в центр поддержки студенческих инициатив ВШЭ и сказал, что хочет создать организацию формата Skull & Bones («Череп и кости» — тайное общество студентов Йельского университета — прим. Rusbase) и позвать на встречи топ-10 богатейших людей России.
На него посмотрели, как на безумца, улыбнулись (по-доброму, конечно), и сказали: «Попробуй. Мы тебе подскажем, если что». Помогать контактами, по понятным причинам, не стали, но согласились помочь технически, если у него получится.
И Сергей ушел на долгие полгода. У него было две цели – Роман Абрамович и Михаил Прохоров. В Millhouse (инвесткомпания Романа Абрамовича — прим. Rusbase) сразу дали понять, что ничего не выйдет, как бы он ни заходил. Но Сережа очень упорно полгода с ними работал.
Михаил Анатольевич расставил свои фаерборлы, но Сергей за семь месяцев работы удалось их преодолеть и сделать с ним открытое мероприятие. Это был первый успех, который случился благодаря труду и усердию. И после этого стало проще приглашать остальных спикеров.
Как я попал в клуб
Я поступил в Вышку и на управление бизнесом именно из-за Сергея: в других вузах миллиардеры не общаются со студентами с такой периодичностью, как там.
Так получается, что люди с одинаковыми интересами притягиваются. Я увидел, что у нас будет встреча с Леонидом Богуславским (основатель инвесткомпании RTP Global — прим. Rusbase). После ивента у меня была куча инсайтов, я подошел к Сереже и сказал: «Спасибо огромное. Как я могу быть тебе полезен? Давай что-то придумаем, у меня много контактов».
Я на тот момент четыре года занимался бизнесом в том или ином формате и были контакты, выходы на разных предпринимателей и политических деятелей. Он согласился.
Первым я предложил Оскара Хартмана, потому что тогда общался с менеджером его YouTube-канала. Менеджер ответил, что Оскар сейчас не выступает, а если выступает, то в особых случаях. Я ему сказал, что Оскар очень интересный и он будет у нас первый не долларовый миллиардер — мы готовы сделать исключение. Через три дня мы договорились о встрече.
Это был мой первый опыт общения со спикером, и я почему-то до самого конца думал, что Оскар не приедет, очень переживал. На эту встречу мы собрали рекордные для нас 686 регистраций.
Структура клуба
Открытые мероприятия
Хоть у нас и некоммерческий проект, есть четкая бизнес-структура. В клубе два формата. Первый — это открытое мероприятие, где наша основная цель – дать возможность каждому студенту, предпринимателю или человеку, который хочет связать свою жизнь с бизнесом, задать свой актуальный вопрос реальному практику, который эту проблему решал и который может взглянуть сверху и дать буст этому своим ответом. Такие встречи проходят раз в 1-2 месяца и каждый посещают около 200 человек.
Как мы договариваемся со спикерами
В среднем это занимает полгода, если речь о миллиардере: надо пройти все проверки, показать, какие спикеры у нас уже выступали, ответить на вопросы, составить план мероприятия, тайминг, все это согласовать и главное — утвердить наше мероприятие в графике.
Мы идем по такой схеме:
- Составляем вишлист из самых успешных предпринимателей, которых хотим позвать на встречу.
- Прорабатываем список контактов. Благодаря закрытому клубу появилась сетка контактов, так что как только мы выбираем очередного спикера, закидываем запрос туда.
- Отправляем приглашение. У нас есть шаблоны приглашений с подписью (печать бизнес-клуба пока не сделали, но собираемся), четко прописанные, с выверенным каждым словом, с нашими кейсами, объяснением, почему мы хотим позвать этого человека, и что мы готовы полностью подстроиться по времени и обсудить темы, вопросы и так далее. Очень важно обойти фаерболы, которые спикер расставил, и донести приглашение лично до него. Этот путь мы прорабатываем по всем доступным нам каналам: общаемся с пресс-службой, ходим на выставки, форумы с представительствами компаний, знакомимся — и дальше раскручиваем сделку до мероприятия.
- Постоянно напоминаем о себе и «дожимаем», потому что иначе про нас забудут. На этом этапе очень важна настойчивость. Убеждаешь, не принимаешь «нет» за ответ, пробуешь трансформировать предложение, чтобы на него нельзя было ответить: «Нам это не интересно, нет времени» и так далее.
- Когда мы доходим до договоренности, как правило, можно успокоиться, потому что такие люди обещания выполняют.
Бренд ВШЭ, как самого крупного и либерального вуза России, нам очень помогает. Вуз выделяет на базовые расходы 15 тысяч рублей — воду, плакаты и так далее, если что-то еще надо, докупаем сами. Но самое основное, за счет чего мы можем делать этот проект, — это оборудование вуза, то есть, аудитория и площадка. У ВШЭ отлаженная система, как дать студентам этим пользоваться. Без вуза мы не смогли бы все это организовать.
Закрытый клуб
Второй формат — это закрытое кулуарное мероприятие, в который мы отобрали лучших студентов-предпринимателей Вышки. Мы прособеседовали более 120 человек и выбрали из них 20, сделали чат и на постоянной основе раз в месяц встречаемся за круглым столом с предпринимателями с капитализацией от $30 млн и другими интересными людьми.
Чаще всего, когда спикер приходит на открытое мероприятие, мы с ним продолжаем общение, ему все нравится, и мы его спрашиваем, насколько ему было бы интересно общаться с молодыми предпринимателями, и часто люди соглашаются.
Это не новая история — в Гарварде, Йельском университете и других университетах «Лиги плюща» такие есть. Из кулуарного клуба Skull & Bones вышло четыре президента США и очень много влиятельных людей — это что-то значит. Поэтому мы сделали закрытый клуб, чья основная ценность — обмен опытом, общение с единомышленниками и менторство. Наш основной актив — это спикеры и аудитория.
Чтобы попасть в закрытый клуб, надо удовлетворять одному из следующих критериев: иметь успешный опыт корпоративной работы, занимать управляющую должность в компании, где под твоим началом работают не менее 10 человек, а бизнес должен приносить не менее 1 млн рублей чистой прибыли в год. Если одному из трех критериев человек удовлетворяет, мы на интервью уже смотрим, не занимается ли он чем-то, что мы не поддерживаем — инфобизнесом без твердой компетенции, ставками, бинарными опционами, сетевыми структурами и так далее.
Ценности клуба
Честность, результативность и принцип acta, non verba — «делом, а не словом».
И, конечно, человек должен работать: наш девиз — Work Harder. Человек не должен прозябать, он должен понимать, чего хочет от жизни и что с нами ему реально по пути.
Есть куча ребят, которые приходят к нам в команду волонтерить, помогать, вдохновляются и делают свои проекты. Очень многие приходили на открытые встречи в 10-11 классе и также, как и я, из-за того, что мы делаем крутые ивенты, решили поступать в Вышку. У нас был случай, когда парень увидел наш ивент, поступил в Вышку на первый курс и сейчас нам активно помогает.
Планы на будущее
Так как это некоммерческий проект, моя задача как руководителя на ближайшие два года – это все систематизировать и обеспечить процесс преемственности.
Хочу запустить такой волчок в вечность, чтобы эта история, когда я из нее выйду, продолжала работать следующие 50-100 лет. Вообще вау-эффект будет, если даже после моей смерти эта история останется. И мы с командой постараемся сделать все, чтобы построить что-то твердое, чтобы ребятам, которые будут продолжать наше дело, было на что опереться.
Ну и, конечно, будем стараться привлечь к себе в закрытый клуб ребят с невероятными результатами. Но пока их ищем, это сложная задача. Сейчас у нас две команды в клубе с капитализацией более миллиона долларов. Хотим, чтобы хотя бы 40% проектов были именно такие — либо наши доросли, либо нашлись новые.
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