Открыт набор в онлайн-магистратуру МФТИ «Технологическое предпринимательство»
1 октября стартует обучение в онлайн-магистратуре МФТИ. Программа рассчитана на два года, все курсы доступны в дистанционном режиме.
Вступительные испытания пройдут ориентировочно с июля по начало сентября. Программа нацелена на бизнес-образование для инженеров, продакт-менеджеров и предпринимателей.
Программа магистратуры позволит студентам совмещать работу и учёбу — во время обучения можно заниматься собственным проектом, проектом с текущей работы студента или проектом от компании-партнёра МФТИ. Студенты также получат поддержку от преподавателей, персонального ментора и бизнес-сообщества Физтеха.
Фото на обложке: Shutterstock / Rido
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