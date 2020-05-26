Где получить бизнес-образование: 10 российских вузов

Собрали для вас подборку из 10 российских вузов, где учат бизнес-дисциплинам. Здесь курсы бакалавриата, магистратуры и MBA в бизнес-информатике, управлении, аналитике, логистике и других дисциплинах.

НИУ ВШЭ

Факультет бизнеса и менеджмента

Бакалавриат, магистратура

В программах бакалавриата помимо бизнес-информатики, управления бизнесом и цифровых инноваций в управлении бизнесом (которая, кстати, даёт возможность получить диплом Лондонского университета) можно научиться управлению логистикой и рыночной аналитике.

В магистратуре обучают бизнес-информатике, а также системам больших данных и электронному бизнесу.

Школа бизнеса и делового администрирования

Бакалавриат, магистратура

В бакалавриате есть два направления — управление бизнесом и маркетинг и рыночная аналитика, а в магистратуре целых девять, среди которых стратегии развития бизнеса: управление и консалтинг и проектный анализ, инвестиции, технологии реализации. В школе также можно выучиться на HR-аналитика, маркетолога и менеджера в туристической, модной и энергетической отрасли, ритейле.

Вуз в топе рейтинга британского издания Times Higher Education (THE) в направлении «Бизнес и экономика».

МГУ

Высшая школа бизнеса

Бакалавриат, магистратура, MBA

Образование построено на практической работе, кейсах, деловых играх, групповых проектах. Студенты могут отправиться на стажировки в зарубежные вузы, а часть курсов проходит на английском языке, поэтому у выпускники смогут свободно общаться на иностранном языке.

В университете также есть Бизнес-инкубатор МГУ, где начинающих предприниматели могут найти инвесторов и клиентов, общаться с другими стартаперами.

Вуз в топе рейтинга британского издания Times Higher Education (THE) в направлении «Бизнес и экономика».

СПбГУ

Бизнес-информатика

Бакалавриат

Классическое экономическое образование с уклоном в современные технологии. У вуза есть партнёрства с университетами в Японии, Чехии, Германии и Швеции. Студенты могут пройти практику в государственных компаниях, крупных коммерческих предприятиях.

Вуз в топе рейтинга британского издания Times Higher Education (THE) в направлении «Бизнес и экономика».

Unsplash

НГУ

Бизнес-информатика

Бакалавриат

На программе готовят бизнес-аналитиков, ИТ-менеджеров, ИТ-консультантов, руководителей ИТ-проектов, системных архитекторов, специалистов по продажам, сервисам и развитию бизнеса.

ИТМО

Факультет технологического менеджмента и инноваций

Бакалавриат, магистратура

В бакалавриат можно поступить на два направления: управление технологическими инновациями и бизнес-информатику. На первом обучают управлять технологическими компаниями и монетизировать инновации. На втором — программистов, способных создавать и развивать бизнес-проекты, и лидеров IT-индустрии.

В магистратуре обучают по семи направлениям, среди которых — инновационное предпринимательство, цифровая трансформация организаций, инновационная экономика и отраслевое регулирование.

МФТИ

Международный технологический бизнес

Магистратура

Это программа на стыке бизнеса и международных отношений, на которой учат создавать бизнес в области высоких технологий и инноваций. Выпускники смогут создавать венчурный бизнес. Обучение проходит на английском языке.

КФУ

Бизнес-информатика

Бакалавриат

Готовят специалистов, способных внедрять технологии для решения бизнес-вопросов, а также управлять IT-проектами высокой сложности.

Высшая школа бизнеса

MBA

В этом вузе можно получить степень MBA по следующим направлениям: IT, нефтегазовая отрасль, агробизнес, культура и здравоохранение. Кстати, этот вуз в топе рейтинга британского издания Times Higher Education (THE) в направлении «Бизнес и экономика».

Вуз в топе рейтинга британского издания Times Higher Education (THE) в направлении «Бизнес и экономика».

Unsplash

СПбПУ

Высшая школа управления и бизнеса

Бакалавриат, магистратура

В бакалавриат можно поступить на международные направления: индустриальный менеджмент и международный бизнес. Для магистров доступны три направления: развитие международного бизнеса, инновационное предпринимательство и бизнес-инжиниринг. Университет в партнёрстве с вузами Германии и Финляндии отправляет студентов за границу на семестр.

Вуз в топе рейтинга британского издания Times Higher Education (THE) в направлении «Бизнес и экономика».

УрФУ

Институт экономики и управления

Бакалавриат, магистратура, аспирантура

В институте несколько направлений: школа экономики и менеджмента, школа государственного управления и предпринимательства и бизнес-школа. Есть международные партнёрства, так что студенты могут отправиться на стажировку за границу.

Вуз в топе рейтинга британского издания Times Higher Education (THE) в направлении «Бизнес и экономика».

РУДН

Институт мировой экономики и бизнеса

Бакалавриат

В этом институте самые интересные направления для тех, кто хочет научиться бизнесу, — это экономика и менеджмент.

Международный бизнес

Магистратура

Программа полностью на английском языке. Основное преимущество — возможность стажироваться в Венском университете, Пекинском университете, а также в некоторых случаях в вузах Швейцарии и США.

Вуз в топе рейтинга британского издания Times Higher Education (THE) в направлении «Бизнес и экономика».