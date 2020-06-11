Юбо Руан — 21-летний предприниматель и инвестор, основавший фонд на $60 млн. Вот чему у него можно научиться

Молодых предпринимателей часто не воспринимают всерьез — стереотип о том, что возраст равен опыту, все еще достаточно силен. Юбо Руану, 21-летнему основателю и CEO венчурного фонда 8 Decimal Capital , удалось его преодолеть. Вот какие уроки из его опыта могут извлечь начинающие бизнесмены.

Начни как можно раньше

Люди учатся новому с разной скоростью, но чем раньше ты начнешь что-либо делать, тем выше шансы на успех в этой области. Уделяя время полезному занятию, ты инвестируешь в себя.

Интерес к науке и программированию Руану привил его отец, преподаватель физики в университете. Он порекомендовал сыну прочитать «Краткую историю времени» Стивена Хокинга и работы Альберта Эйнштейна по теории относительности. Эти книги определили увлечения Руана. Он начал пробовать силы в первых небольших проектах, которые, впрочем, никогда не воспринимал в бизнес-ключе. Например, Руан придумал робота с жестовым управлением для помощи людям с болезнью Паркинсона — от нее страдал его дед.

Когда Руан не знал, как что-то построить или написать нужный алгоритм, он искал решение в блогах и задавал вопросы на интернет-форумах. Получив некоторый инженерный опыт, будущий инвестор продолжил работу над другими проектами. Один из них — умная копилка, помогающая студентам повысить финансовую грамотность, — лег в основу его первой компании Alisimba.

Руан считает, что ранний старт оказался решающим фактором. Опыт, который он приобрел в ходе создания и продажи Alisimba, помог ему не только завязать знакомства с инвесторами и получить первое финансирование, но и позволил улучшить предпринимательские навыки.

Молодость — не всегда преимущество. Адаптируйся

Существует распространенное мнение, что возраст — это просто цифра. Но в бизнесе это утверждение начинает действовать только после того, как ты чего-то добьешься. До этого молодость часто может играть против тебя.

Руан рассказывает, что в начале его предпринимательского пути инвесторы не были готовы потратить даже 10 минут на то, чтобы выслушать его идеи. Он начинал бизнес, не имея личного капитала и полезных знакомств, поэтому вынужден был преодолевать все те сложности, с которыми сталкивается большинство молодых предпринимателей.

Со временем, когда Руан заслужил доверие бизнес-сообщества, проводить встречи и налаживать партнерские отношения стало заметно проще. Во многом ему помогло то, что он воспринимал как менторов и инвесторов, и старших членов команды. Если ты молод, не стыдно нанимать более опытных сотрудников — это поможет выйти на следующий уровень.

Выбери правильный момент

Кажется, что успех компании определяется тем, насколько хорошо ее основатель выполняет свою работу. Но даже самая блестящая идея может провалиться, если реализовать ее в неподходящий момент.

Сейчас райдшеринг воспринимается как нечто абсолютно естественное, но когда Uber только появился, эта концепция выглядела достаточно революционной — особенно, по сравнению с почти вековой индустрией такси. Руан стремится действовать похожим образом. Вместо того, чтобы заниматься технологиями, которые актуальны прямо сейчас — например, большими данными или беспилотным транспортом — он решил сосредоточиться на криптоиндустрии.

«Сейчас тот уникальный момент, когда инфраструктура для криптобизнеса только создается», — считает Руан. Формирующийся рынок может предоставить новые возможности для 2 млрд людей, которые сегодня не задействованы в банковской системе. Ориентация 8 Decimal Capital на криптоиндустрию может застраховать фонд от изменений существующего порядка.

Мог ли криптоориентированный фонд появиться 10 лет назад? Вряд ли. Тогда просто не существовало такого запроса. Предсказывать будущее сложно, но сейчас этот рынок становится все более активным. Вполне возможно, что в ближайшие годы мы увидим яркие победы и поражения, связанные с ним. Правильный выбор рынка — важная составляющая успешного бизнеса.

Начни с малого

Большие амбиции и стремительный рост — это здорово, но постепенное стабильное развитие может оказаться более удачным решением в долгосрочной перспективе. Когда Руан учился в старшей школе, он еще многого не умел — было бы странно в тот момент пытаться разрабатывать программное обеспечение, которое обычно создают выпускники магистратур. Он начал с более простых, но выполнимых вещей. В результате ему удалось собрать некоторое количество пользователей и привлечь первых инвесторов.

Руан обеспечивал медленный, но верный рост своего стартапа. Число клиентов Alisimba со временем достигло 20 тысяч, а в 2017 году компания была продана более чем за $30 млн.

Эта стратегия пригодилась и позже, когда Руан запустил 8 Decimal Capital. К тому моменту у него уже был опыт в бизнесе, но инвесторы по-прежнему не были готовы дать ему $60 млн. Руан это понимал, поэтому начал с меньших сумм и постепенно доказывал свою эффективность. Со временем все больше инвесторов соглашались поддержать его проект, и размер фонда постепенно достиг необходимой суммы.

Не обязательно делать все и сразу. Реализуй идеи постепенно — ни один грандиозный проект не был построен за один день.

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Фото на обложке: YouTube