Подмосковье попало в список точек мира с самыми ужасными пробками

Нидерландская компания TomTom опубликовала список городов, где в 2019 году было самое затрудненное движение на дорогах. Рейтинг рассчитывался на основе дополнительного времени, которое требуется чтобы добраться из одной точки в другую.

Первые строчки рейтинга заняли города Индии, Юго-Восточной Азии и Южной Америки. «Отчасти это из-за огромного развития экономики, — объясняет Ник Кон, специалист по данным о дорожном движении в TomTom. — Но еще и из-за полного отсутствия альтернатив в плане средств передвижения». В Бангалоре население увеличилось почти в два раза по сравнению с 2001 годом, однако дорожная система осталась без изменений.

TomTom собирает данные от более 600 миллионов водителей, которые пользуются ее картами во встроенных автомобильных навигаторах. Компания также предоставляет данные для Apple Maps и недавно для Huawei, так что вы можете быть ее пользователем, даже если никогда не видели логотипа этой организации.

При этом сервис сравнивает данные о дорожном движении с информацией прошлого года. Ситуация не улучшилась — в большинстве городов (всего в списке их 416) трафик только стал хуже. Лос-Анджелес считается самым нагруженным на дорогах городом США, однако в глобальном списке он занял только 31 место. Московская область же попала на шестое место.

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