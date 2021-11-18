Тамагочи в мире NFT: игра Genopets предлагает игроку зарабатывать баллы на физической активности

Теперь же появилась новая концепция — Move-to-Earn (двигайся, чтобы зарабатывать), которая позволяет конвертировать шаги, пройденные в реальном мире, во внутриигровые награды. И Genopets — первая в мире NFT-игра из этой серии.

Последние пару месяцев получили популярность игры Play-to-Earn (играй, чтобы зарабатывать), в которых можно получать криптовалюту и NFT за игровую активность. Одна из таких — Axie Infinity.

Genopets работает на базе блокчейна Solana. Ее цель — побудить пользователей вести более активный образ жизни. Игроки должны ухаживать за собственным Genopet — цифровым NFT-животным, и повышать его уровень.

Игровой аккаунт нужно привязать к телефону или носимому устройству, чтобы получать вознаграждения за физическую активность. Они представлены токенами $KI, которые помогают развивать питомца, выращивать кристаллы, создавать новые среды обитания и сражаться.

По словам разработчиков, Genopets «сочетает в себе воспитание и развитие питомца из Tamagotchi с тренировками и сражением из Pokemon в асинхронных мини-играх». Игроки Genopets могут исследовать вселенную Genoverse, открывать фантастические миры, создавать предметы и сражаться с другими игроками.

Как работает игра

Данные, которые отслеживает телефон или носимое устройство, помогают накапливать очки опыта и развивать NFT-питомца. В отличие от обычных игр, в которых игроки проводят время сидя, в Genopets быстрее продвигаются те, кто ведут более активный образ жизни. Их вознаграждения и статистика увеличиваются, что дает преимущество во время сражений.

Токен $GENIE лежит в основе владения NFT, и его можно создавать бесплатно. А токен $KI — это внутриигровая награда, которую получают игроки.

Здоровье и состояние Genopet измеряются в очках опыта (XP): чем активнее пользователь, тем выше XP. Gene Crystals — еще один элемент игры, который помогает питомцу развиваться. Например, огненные кристаллы дают ему возможность совершать огненные атаки и изменяют его внешний вид.

Пол Верадиттакит, партнер Pantera Capital, сообщает, что формат Play-to-Earn «нашел отклик» у аудитории, а также «преобразует игровую индустрию и привлечет миллионы пользователей в криптоэкосистему».

Таким образом, Genopets как первая компания, преобразовавшая концепцию Play-to-Earn, сейчас находится в хорошем положении и может охватить долю рынка среди игрокой, заинтересованных в вознаграждениях за физическую активность.

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