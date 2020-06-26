Том Круз планирует снять фильм в космосе. Вот что нам об этом известно

Слухи о том, что Том Круз собирается снимать кино в космосе, появлялись неоднократно. В этот раз информацию подтвердил глава NASA Джим Брайденстайн. Издание Ars Technica узнало, как создатели фильма планируют справляться с техническими сложностями и какую роль в их преодолении сыграет Space X.

В последние годы в СМИ несколько раз появлялись материалы о космических планах актера. Британские таблоиды даже утверждали, что Круз готовился к полету на космическом шаттле и мог погибнуть на борту «Колумбии» в 2003 году, но NASA опровергло эту информацию.

В 2018 году начал распространяться слух, что следующий выпуск франшизы Круза «Миссия невыполнима» будет снят в космосе. Режиссер Кристофер Маккуорри быстро дал понять, что это не более чем слухи. Сам актер объяснял, что с таким фильмом возникло бы много сложностей: «Как доставить туда необходимое оборудование? Снять нужную последовательность кадров? И даже если представить, что мы справились со всеми техническими трудностями — как вписать это в сценарий “Миссии”?»

«Еще не время», — заключил Круз в интервью Collider в августе 2018 года. Но похоже, два года спустя актер изменил свое мнение.

Недавно в издании Deadline вышел очередной материал о возможных съемках фильма в космосе. И в отличие от предыдущих ситуаций, информацию подтвердил глава NASA Джим Брайденстайн. На следующий день после выхода статьи в Deadline он опубликовал твит: «NASA радо работать с Томом Крузом над фильмом на борту Международной космической станции!».

Что же изменилось с 2018 года? Возможно, нынешний оптимизм команды связан с успехом космического проекта Илона Маска. 30 мая SpaceX отправила на МКС свою первую команду — астронавтов Дугласа Херли и Роберта Бенкена. И хотя основной целью запуска было продемонстрировать NASA, что Crew Dragon способен успешно доставлять астронавтов на орбиту Земли и обратно, это событие также стало началом новой эры коммерческих полетов в космос.

«NASA не хочет быть владельцем и оператором оборудования, также мы не хотим быть единственным клиентом, — заявил Брайденстайн после исторического запуска SpaceX. — Мы предпочитаем, чтобы SpaceX и другие компании привлекали новых клиентов — не из NASA». И Голливуд как раз подходит под это определение.

Космический туризм

Белый дом поручил NASA вернуть астронавтов на Луну к 2024 году. Чтобы освободить ресурсы на реализацию этого проекта, агентство решило передать проекты на околоземной орбите коммерческим партнерам. В июне 2019 года оно объявило, что сделает космическую станцию ​​доступной для коммерческих проектов и «будет продвигать эти возможности, как никогда раньше».

«Частные астронавты смогут отправляться на космическую станцию на американских кораблях, а компании будут получать связанную с этим прибыль», — заявил тогдашний CFO NASA Джефф Девит.

Семь месяцев спустя агентство вступило в переговоры с компанией Axiom Space из Хьюстона о присоединении нового модуля к станции. Компания под руководством Майкла Суффредини, отвечавшего за работу NASA на МКС с 2005 по 2015 годы, планирует запустить сегмент Axiom в 2024 году. До этого компания собирается отправлять клиентов на станцию на космическом корабле SpaceX Crew Dragon. Первая миссия с тремя пассажирами, включая опытного астронавта в качестве гида, запланирована на осень 2021 года.

После запуска SpaceX Demo-2 «все начинают задумываться, кто следующий в очереди», рассказал Суффредини агентству Associated Press.

Axiom официально не сообщала о совместной работе с Крузом, но Брайденстайн подтвердил причастность компании к проекту в выпуске подкаста Off-Nominal от 15 июня.

Подробнее о проекте

Через месяц после появления первых сообщений о планах Круза стало известно еще несколько деталей нового проекта. Во-первых, Deadline сообщил, что уже известен режиссер будущего фильма — им станет Даг Лайман: «Лайман планирует работать с Томом Крузом над приключенческим боевиком. В проекте также задействованы Space X Илона Маска и NASA».

Лайман («Идентификация Борна», «Мистер и миссис Смит») уже работал с Крузом над фильмами «Сделано в Америке» и «Грань будущего». По информации Deadline, у него уже готов первый черновик сценария. На данный момент и Лайман, и Круз заняты в других проектах — последний снимается у Маккуорри в очередном эпизоде «Миссии».

На данный момент неизвестно, какая студия возьмется за реализацию проекта, сроки также не называются. Вызывает большие вопросы и бюджет. Сообщается, что стоимость билета на Crew Dragon составляет $55 млн без учета перевозки кинокамер и другого оборудования для съемки. Съемки на борту космической станции тоже будут стоить недешево. После объявления о планах по коммерциализации комплекса NASA опубликовала подробный прайс, согласно которому стоимость простого доступа на орбиту и работы на ней может превышать $178 млн. Для сравнения, эта сумма полностью покрывает бюджет фильма «Миссия невыполнима: Последствия» 2018 года.

Мечты о небе

Deadline заявил, что Круз и Лайман планируют отправиться на космическую станцию самостоятельно, но пока неизвестно, удастся ли им это. Как минимум, им придется пройти проверку физического состояния.

Что касается психологической готовности к работе в космосе, как минимум один астронавт считает, что Круз может справиться с задачей.

«Он настоящий профессионал», — считает Скотт Альтман, который до космических полетов с NASA был одним из четырех пилотов F-14 «Tomcat», отобранных ВМС США для участия в съемках фильма «Топ Ган: Мэверик». Круз сидел за спиной Альтмана во время выполнения трюков в воздухе.

«Я был впечатлен его подходом к делу. Он вел себя внимательно и уважительно и относился к полету очень серьезно. Я заметил его неподдельный интерес к авиации», — рассказал Альтман.

Том Круз в костюме Advanced Crew Escape Suit (ACES). На фото (слева направо): астронавт Чарли Прекурт, Билл Тодд, Шэрон МакДугл, Том Круз и Джордж Бриттингем. Фото: NASA

Съемки в космосе

В некоторых статьях проект Круза описывается как «первый фильм, который будет снят в космосе». Но есть и другие проекты, которые могут претендовать на этот статус.

В апреле 1984 года широкоформатная кинокамера была использована для съемок 11-й миссии космического челнока NASA. Продюсер и режиссер остались на Земле, а роль кинематографистов взяли на себя астронавты. Для съемок 37-минутного фильма The Dream Is Alive (1985) камеры IMAX пришлось задействовать в трех миссиях.

Камеры IMAX сопровождали большую часть полетов космических шаттлов. В более поздних миссиях астронавты снимали сцены в 3D и использовали цифровые камеры высокой четкости. Вышло еще пять фильмов IMAX со сценами из космоса.

По словам Альтмана, работавшего над документальным фильмом IMAX Hubble 3D (2010), со съемками на борту космического корабля связан ряд уникальных проблем.

«Освещение меняется очень часто, и это сильно усложняет съемочный процесс. Если вы не успели снять сцену при солнечном освещении, нужно ждать еще 45 минут, пока станция пролетит через темную часть орбиты», — объясняет он.

Еще одна сложность — ограниченное пространство на борту шаттла (на Crew Dragon места еще меньше). Зато на космической станции места достаточно, отмечает Альтман

«МКС сильно выросла за последние годы, — объясняет он. — Можно работать над фильмом в одном из помещений, не мешая работе экипажа».

Круз имеет представление о размерах станции — он озвучивал документальный IMAX-фильм «Космическая станция 3D»: «Однажды вы тоже можете оказаться на МКС. Возможно, вы будете инженером, изобретающим новую технологию, или экологом, изучающим Землю».

Возможно, сам актер станет автором первого художественного игрового фильма, снятого в космосе.

Придерживаться сценария

У Альтмана и его коллег, работавших над фильмами о космосе для IMAX, не было сценария: иим поставили задачу фиксировать происходящие события. Попытка рассказать историю, как запланировали Круз и Лайман, — это следующий уровень сложности.

«В 2008 году я снимал первый игровой фильм в космосе, — рассказал Ричард Гэрриот в интервью KTBC. — Мой друг, писатель Трейси Хикман, написал сценарий, по которому мы с другими участниками команды сняли и смонтировали фильм, премьера которого также состоялась на космической станции».

Семиминутный фильм Apogee of Fear Гэрриота был создан во время его частного полета на космическую станцию, организованного компанией Space Adventures.

Чтобы упростить производство фильма, Гэрриот написал для актеров специальные шпаргалки с репликами и снимал сцены в том же порядке, в каком они появлялись в фильме. Это редко происходит при съемках кино в обычных условиях.

«Снимать фильм и управлять камерой в космосе очень сложно из-за инерции, — объясняет Гэрриот. — Актерам сложно оставаться в одном положении из-за законов Ньютона. Начав двигаться, очень сложно остановиться».

По меньшей мере еще один повествовательный фильм был снят в условиях микрогравитации — правда, уже не в космосе. «Аполлон-13» с Томом Хэнксом, Биллом Пэкстоном и Кевином Бэконом в главных ролях был снят на борту самолета KC-135, который обычно используется для обучения астронавтов.

Актеры и съемочная группа могли поменять положение и подготовиться к следующей сцене, используя 30-секундные перерывы между периодами невесомости.

Вдохновляющий пример

После выхода фильма «Лучший стрелок» в 1986 году количество призывников военно-морского флота США выросло на 500%. Брайденстайн надеется, что фильм Круза о космосе может вызвать похожий эффект.

«Я учился в начальной школе, когда вышел ″Лучший стрелок″. Посмотрев этот фильм, я понял, что хочу стать пилотом ВМС. Так и получилось, — рассказал директор NASA и бывший военно-морской летчик в преддверии запуска корабля SpaceX. — Если Том Круз смог заразить ребенка мечтой о небе, почему бы не попробовать сделать то же самое с космосом? Кто знает, может, среди зрителей фильма окажется следующий Илон Маск?»

«Скафандры, путешествия на космических кораблях, выход на орбиту, полеты на Луну и Марс — все это действительно может заставить детей мечтать о космосе», — считает Маск, который в своем твиттере назвал новый проект Круза «очень веселым».

Альтман тоже видит этот потенциал: «Фильмы с участием таких знаменитых актеров, как Том Круз, привлекают внимание людей. Это отличный способ заставить зрителей задуматься о чем-то важном и вдохновить их на новые свершения. Пусть только единицы станут космонавтами или отправятся на МКС, но огромное количество людей вдохновятся достижениями человеческой цивилизации».

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Фото на обложке: collectSPACE.com