Большое подспорье для малых производителей: как изменится работа фермеров после разрешения торговать на поле

Большинство сельскохозяйственных производителей приветствуют новую возможность сбыта продукции на своей земле — это позволит увеличить продажи, не нарушая закон. Привлекать новых покупателей хозяйства планируют за счет развития агротуризма на территориях. При этом опрошенные RB.ru фермеры говорят, что снижения цен на продукцию ждать не стоит.

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Сельские фермеры получат возможность открывать магазины и продавать собственную продукцию на своей земле — прямо в поле или в помещениях животноводческих хозяйств. Такую инициативу Минсельхоза одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Сейчас такая практика запрещена.

Исключения составят участки, относящиеся к пашне, мелиоративным землям или особо ценным продуктивным сельскохозяйственным угодьям. Для таких земель разместить палатку с фермерской продукцией можно будет не прямо в поле, но рядом. Также нестационарные торговые объекты не должны нарушать почвенный слой.

Стабильный канал сбыта

Открытие магазинов на ферме — обычная практика всех европейских хозяйств с более чем 300-летней историей. Очевидно, что такой формат не должен находить ни единой препоны со стороны регуляторов и в России, полагает владелец фермерского хозяйства «Лукино» в Тульской области Евгений Кузык. При этом важно предусмотреть, чтобы закон не предъявлял к магазинам на ферме тех же требований, что и к магазинам в центре Москвы, предупреждает предприниматель.

Теперь фермеры смогут продавать продукцию на своей земле, не нарушая закон, говорит член генерального совета «Деловой России», гендиректор экофермы «ЯсноПоле» Дмитрий Черепков. Также важно, по его словам, что теперь будет разрешено строить точки реализации товаров — сейчас невозможно возвести магазин на сельскохозяйственной земле, не переведя ее в другой вид пользования.

«Это позволит снять с фермеров страхи, увеличить сбыт продукции у себя на хозяйстве или на ферме, потому что это удобно», — добавляет Олег Сирота, председатель Союза сыроваров России, основатель Истринской сыроварни Олега Сироты.

Основатель онлайн-агрегатора фермерских продуктов «Ешь Деревенское» Илья Елпанов называет инициативу «большим подспорьем» для малых производителей. По его словам, в связи с пандемией многие фермерские рынки и ярмарки выходного дня были закрыты. Собственная, хоть и небольшая, офлайн-точка вблизи хозяйства станет стабильным каналом сбыта, считает Елпанов.

Предприниматель уверен, что на бизнесе «Ешь Деревенское» нововведение отразится позитивно. По его словам, с точки зрения потока клиентов возможна только синергия.

«Попробовав весной-летом фермерскую продукцию в магазинах, например, где-то недалеко от дачного участка или дома в деревне, человек может стать нашим потенциальным клиентом, когда вернется в город», — объясняет основатель «Ешь Деревенское».

Проблемы в сбыте продукции на своей земле не видит председатель сельхозкооператива «Утро на ферме» в Хабаровском крае Михаил Утробин. По его словам, многие фермеры из тех, кто хотел продавать на своих полях, уже нашли выход из ситуации, например, организовав автолавки. Сам Утробин говорит, что ему продавать продукцию «с поля» невыгодно из-за удаленности от города, однако в сочетании с развитием сельского туризма он признает идею интересной.

Председатель сельхозкооператива «Наш продукт» в Калининградской области Ирина Мелкозерова считает, что «каждый должен заниматься своим делом»: фермер — выращивать качественную продукцию на своем поле, а расположить магазин там, где покупатель всегда сможет получить качественный и свежий продукт, — задача торгового предприятия.

«Для нас экономически выгодно создать качественный продукт, который будет доступно реализован в современном магазине, удобно расположенном и для покупателя с машиной, и для того, кто зашел в магазин по пути домой», — объясняет Мелкозерова.

Доступней, но не дешевле

Член генерального совета «Деловой России», гендиректор экофермы «ЯсноПоле» Дмитрий Черепков сомневается, что решение приведет к снижению цен на продукты. «Скорее это даст возможность фермерам быть доступней для клиентов. Но только в случае, когда появится новая логистика», — полагает он. С Черепковым согласились большинство опрошенных предпринимателей.

«Наша задача — вырастить и сохранить столько урожая, чтобы хватило на весь год, соответственно, основная статья расходов ложится на хранение и переработку. Затраты на логистику не повлияют существенно на стоимость продукции», — говорит председатель сельхозкооператива «Наш продукт» Ирина Мелкозерова.

Логистика, возможно, уйдет из цены, но далеко не в полном объеме, считает владелец хозяйства «Лукино» Евгений Кузык. Чтобы исключить ее из цены товара, нужно переориентировать весь объем на продажу на ферме, объясняет предприниматель.

«Продавая сейчас 100 кг сыра на рынке в месяц, фермер должен будет разделить этот объем на, условно, 80 кг для рынка и 20 кг — для фермерского магазина. То есть фактически все затраты останутся прежними, так как доставить и продать 100 кг на рынке или 80 — затраты одинаковые», — говорит Кузык.

Снижения затрат не предвидит и председатель сельхозкооператива «Утро на ферме» Михаил Утробин. «Если не развивать сельский туризм как отдельный бизнес, то повышения продаж не случится, люди не поедут к тебе из-за трех литров молока за 50 км от центра города», — называет и другую причину Утробин.

Более оптимистично ситуацию оценивает фермер Олег Сирота. По его словам, «люди любят приезжать на фермерские хозяйства», а значит, производителю не нужно тратиться на логистику. «Это снижение издержек, удешевление продукции. Часто на хозяйствах продают дешевле. Это и увеличение рентабельности фермерского хозяйства», — считает предприниматель.

Агротуризм для покупателей

Добираться до фермы ради покупки продуктов люди будут только в том случае, если ферма находится в радиусе 10-15 км от точки обитания покупателя или если будет возможность совместить эту поездку еще и с отдыхом, считает владелец хозяйства «Лукино» Евгений Кузык.

«Если фермер предусмотрит возможность дополнительных опций, например, не просто приехать и купить молоко, а еще посмотреть на телят, утят или гусят, остановиться в красивом месте с беседкой, баней и домиком, то в таком комплексе можно рассматривать это как отдельный канал сбыта и увеличения продаж», — согласен председатель сельхозкооператива «Утро на ферме» Михаил Утробин.

За последний год интерес к агротуризму и коротким поездкам внутри страны на автомобиле значительно вырос, добавляет основатель сервиса «Ешь Деревенское» Илья Елпанов. «В связи с пандемией сейчас нет такой привязки к городу и офису, многие люди до сих пор работают удаленно и предпочитают жить за городом. И возможность купить натуральную фермерскую продукцию недалеко от дома напрямую у хозяйства — это дополнительное удобство», — считает Елпанов.

При этом, по его словам, спад интереса покупателей при таком сценарии возможен в зимнее время.

«Европейский опыт показывает, что наличие у поставщика собственной точки продаж на территории хозяйства положительно влияет на развитие культуры потребления фермерской продукции. У людей появляется привычка по пути домой заехать за молочной продукцией и свежим хлебом не в супермаркет, а к знакомому фермеру», — заключил основатель «Ешь Деревенское».

Люди обязательно будут доезжать к тем, у кого есть хотя бы небольшая асфальтированная дорога и трафик рядом с хозяйством, уверен сыровар Олег Сирота. «Мы по себе знаем, что люди и за 100 км ездят, и за 150, за продукцией. Не каждый день, конечно, но иногда это для них целое приключение. Также многие считают, что на хозяйстве продукция всегда свежее и что лучшее продается там», — пояснил предприниматель.

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