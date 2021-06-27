«Это про упасть семь раз и подняться восьмой»: предприниматели о том, что для них малый бизнес

Анастасия Марьина
Во всем мире 27 июня отмечается День микро-, малых и средних предприятий (МСП). Праздник был утвержден Генассамблеей ООН в 2017 году, чтобы повысить информированность о вкладе бизнеса в мировую экономику. RB.ru узнал у предпринимателей, что означает словосочетание «малый бизнес» для них.
«Это про упасть семь раз и подняться восьмой»: предприниматели о том, что для них малый бизнесАнастасия Марьина
- «МСП — это рабочие места и достойное качество жизни людей», — предприниматель и инвестор, экс-владелец «Мосигры», совладелец ФК «Метеор» Дмитрий Кибкало.
- «Это основа экономики нашей страны», — советник гендиректора компании «Стройком» Сергей Каримов.
- «Это человекоемкие отрасли и услуги, без которых сегодня нельзя представить цивилизованный мир», — президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева.
«Быть МСП — это как съехать от родителей и начать отвечать за самого себя со всеми вытекающими из этого решения обстоятельствами», — сооснователь студии подкастов Brainstorm Анна Ковалёва.
- «Возможность делать жизнь окружающих людей технологичней и, как следствие, эффективней», — сооснователь и CPO сервиса Jump.Finance Михаил Кириченко.
- «Это свобода жить так, как хочется», — основатель и СЕО финтех-компании «Деньги Вперед» Павел Гужиков.
- «МСП — путь реализации мечты об улучшении мира», — CEO и основатель Elementaree Ольга Зиновьева.
- «Это основа любого государства», — директор по развитию Ecwid в России Владимир Тарасов.
«МСП — это про упасть семь раз и подняться восьмой», — основатель Coddy Оксана Селендеева.
- «То, что создает реальную экосистему здоровой экономики», — основатель торговой площадки для бизнеса Bidzaar и гендиректор Cognitive Technologies Андрей Черногоров.
- «МСП — это феномен, не до конца раскрытый и не осязаемый», — основатель Checkme Анастасия Файзуленова.
- «Это рабочая занятость для населения и лучшая возможность воплотить свою идею для предпринимателя», — сооснователь и исполнительный директор BestDoctor Михаил Беляндинов.
- «Приключение, энергия, польза для общества в создании новых рабочих мест и целых индустрий», — основатель и директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев.
«Это быть настолько смелым, чтобы начать делать то, что любишь, не перекладывая ответственность за свою жизнь на начальника, государство или трудное детство», — основатель сервиса по выгулу собак Voxfordogs Мария Малвинская.
- «Это те соты, которые наполняют медом рабочие пчелки — предприниматели, несмотря на не самое нектароносное поле и на негодяев-медведей, норовящих разорить улей, чтобы в конце концов в лесу всем жилось сладко», — гендиректор «Рокет Ворк» Анастасия Ускова.
- «МСП — это когда у тебя нет разделения между твоими обязательствами и обязательствами компании перед клиентами и партнерами», — сооснователь цифровой платформы для бизнеса Dipa Татьяна Козуб.
- «Это свобода принимать решения и отвечать за них, возможность отчитываться только себе и радоваться, что ты что-то создал», — сооснователь сервиса «Кнопка» Евгений Кобзев.
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