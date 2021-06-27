Во всем мире 27 июня отмечается День микро-, малых и средних предприятий (МСП). Праздник был утвержден Генассамблеей ООН в 2017 году, чтобы повысить информированность о вкладе бизнеса в мировую экономику. RB.ru узнал у предпринимателей, что означает словосочетание «малый бизнес» для них.

«Это про упасть семь раз и подняться восьмой»: предприниматели о том, что для них малый бизнес