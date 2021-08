Вошли в историю: 11 провальных продуктов от известных брендов

Телефон ESPN (2006 год)

Раскладушка, выпущенная американским спортивным телеканалом ESPN, давала доступ к видеотрансляциям низкого качества и круглосуточным новостям спорта. Телефон стоил $399 или бесплатно при оформлении подписки ($65-225 в месяц).

Он просуществовал на рынке менее года. Сам Стив Джобс в разговоре с руководством ESPN заметил: «Ваш телефон — глупейшая идея, о которой я когда-либо слышал».

IKEA a.i.r. (1980-е гг.)

Надувная мебель IKEA должна была объединить идеи мобильности и DIY (Do It Yourself, англ. «сделай сам»). Вместо этого она принесла немало проблем покупателям: клапаны постоянно выпускали воздух, и мебель нужно было подкачивать. Однако линейка существовала около 10 лет.

TwitterPeek (2009-2010 гг.)

Устройство за $200, которое давало доступ только к Twitter. Это был провал:

на экране отображалось только 20 символов,

ссылки на другие сайты не открывались,

можно было просмотреть только 10 последних твитов.

Презерватив в формате спрея (2006-2008 гг.)

Чтобы им воспользоваться, нужно было совершить ряд действий:

вставить баллончик в устройство для распыления, распылить жидкий латекс, подождать 3 минуты до высыхания.

Конфеты Lifesaver Holes (начало 1990-х гг.)

Задумка была довольно неплохой.

В то время пользовались популярностью конфеты Lifesaver в форме спасательного круга. При производстве из них вырезали центральную часть, которая и получила название Lifesaver Holes.

Однако «дырка от бублика» провалилась на рынке.

«Перчатка силы» Nintendo (1989-1990 гг.)

Это была одна из первых попыток Nintendo выйти в сферу виртуальной реальности. За первые 6 недель было продано 600 тысяч экземпляров, но фактически устройство ничего не делало.

Впоследствии на базе технология ручного управления был создан сверхуспешный геймпад Nintendo Wii.

Coca-Cola Blak (2006-2008 гг.)

В 2006 году Coca-Cola решила воспользоваться трендом на премиум-кофе и запустила микс из газированной воды и кофе.

Несмотря на то, что продукт оказался провальным, он вернулся на рынок: в 2019 году в некоторых странах начались продажи напитка Coca-Cola plus Coffee.

Туалетная вода от Harley-Davidson (1996-2005 гг.)

У Harley-Davidson очень сильный бренд. На товары с фирменной символикой приходится примерно 5% продаж компании.

В середине 1990-х гг. производитель мотоциклов амбициозно расширил линейку, выпустив собственную туалетную воду. Но он не пользовался популярностью.

Apple Pippin (1996-1997 гг.)

До того, как Стив Джобс вернулся в Apple, компания запустила игровую консоль. Она работала на технологии Macintosh, была довольно мощной и переоцененной.

Тогда она стоила $600, а Nintendo 64 — $200. За год было продано 42 тысячи консолей Apple. Для сравнения, в первый день продаж N64 Nintendo продала 300 тысяч экземпляров.

Nike Magneto (1995-1997 гг.)

Nike создала пару футуристичных солнечных очков без дужек. Однако чтобы их носить, нужно было приклеить к лицу пару магнитов.

Замороженная лазанья Colgate (начало 1980-х гг.)

Музей провалов не смог достоверно подтвердить реальность этого продукта (Colgate решительно отрицает его существование). Издание The Drum отмечает: когда производитель не смог закрепиться на рынке готовой еды, он вычеркнул из корпоративной истории все упоминания об этих попытках.

