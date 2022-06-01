Команда Маска: кто стоит за электромобилями, ракетами и нейрочипами

Закари Киркхорн, финансовый директор Tesla

Входит в тройку топ-менеджеров Tesla, где отвечает за финансы. При нем цена акций компании выросла более чем на 1000%, впервые по результатам 2020 года Tesla вышла на прибыль, а в 2021-м ее чистая прибыль выросла практически в восемь раз.

До Tesla Киркхорн работал в Microsoft и McKinsey & Company в сфере финансовой и бизнес-аналитики. К компании присоединился в 2010 году в роли старшего финансового аналитика и к 2018 году дорос до вице-президента по финансовым вопросам. Пост финансового директора занял в 2019 году — в период, когда годовой убыток Tesla составлял почти $1 млрд.

В 2021 году он получил звание «Мастера над монетой», как в сериале «Игра престолов», и вошел в список Fortune «40 до 40».

Дрю Баглино, старший вице-президент Tesla

Эндрю Дэвид (или Дрю) Баглино — один из старейших сотрудников Tesla. С 2019 года занимает должность старшего вице-президента по силовым агрегатам и энергетике.

Баглино специализируется в области новой энергетики. Изучал электротехнику в Стэнфордском университете и работал научным сотрудником некоммерческой организации Resources for the Future

В 2006 году пришел в Tesla в качестве инженера-электрика, работал над оборудованием, благодаря которому повысилась производительность первого автомобиля компании — Tesla Roadster 2008-го года. В 2014 году стал техническим директором Tesla Energy, разработав двухмоторную систему Tesla Model S и алгоритмы управления трансмиссией.

В 2016 году Баглино стал вице-президентом по технологиям Tesla, а в 2019-м — старшим вице-президентом и одним из трех топ-менеджеров компании, помимо Илона Маска и Закари Киркхорна. Руководит двумя инженерными направлениями: разработкой новых литий-ионных батарей, двигателей, силовой электроники и приводных устройств, а также созданием энергетических продуктов Tesla.

Гвинн Шотвелл, президент и операционный директор SpaceX

Правая рука Маска в SpaceX — Гвинн Шотвелл. Она отвечает за развитие компании, всю операционную деятельность и связи с ключевыми клиентами и госорганами.

Эшли Вэнс в книге «Илон Маск и поиск фантастического будущего» назвала Шотвелл ветераном аэрокосмической отрасли. Та получила докторскую степень по прикладной математике, в течение 10 лет работала инженером в исследовательском центре компании Aerospace Corp., затем — директором отдела космических систем в компании Microcosm, где увеличила объемы бизнеса в 10 раз.

В 2002 году Гвинн Шотвелл стала одним из первых сотрудников SpaceX, куда ее пригласили бывший коллега из Microcosm Ханс Кенигсманн и Илон Маск. Она была впечатлена стремлением Маска снизить стоимость запуска за счет создания собственного ракетного двигателя. Несмотря на достаточнорискованный проект и изначальное нежелание уходить с прежней стабильной работы, она в конце концов приняла предложение стать вице-президентом по развитию бизнеса.

Первым важным успехом Шотвелл в SpaceX стало привлечение НАСА в качестве клиента с бюджетом в $1,6 млрд на доставку грузов на МКС и другие транспортные услуги. В 2008 году она стала президентом компании.

В 2020 году Гвинн Шотвелл вошла в список самых влиятельных людей, составленный Times, и в сотню самых влиятельных женщин по версии Forbes.

Пол Меролла, сооснователь Neuralink

Один из восьми ученых, участвовавших в запуске нейротехнологического стартапа Neuralink в 2016 году. Сейчас только двое из них продолжают работать в компании: Пол Меролла и Донджин Сео.

Главный исследовательский интерес Пола Мероллы заключается в создании интеллектуальных компьютеров. Он черпает вдохновение из нейронауки, биоинженерии и машинного обучения.

Меролла получил докторскую степень в Университете Пенсильвании в области биоинженерии и степень бакалавра в Университете Вирджинии в области электротехники.

До основания Neuralink был постдоком Постдок – это временная ставка для молодых ученых, которая позволяет заниматься научно-исследовательской деятельностью, числиться в штате вуза и получать стипендию.

в Стэнфордской лаборатории Brains in Silicon, затем — ученым-исследователем в IBM Brain-Inspired Computing. Руководил разработкой более чем 10 чипов включая Neurogrid Стэнфорда и TrueNorth IBM.

Донджин Сео, сооснователь Neuralink

Второй из соучредителей компании Neuralink.

Получил докторскую степень по электротехнике и компьютерным наукам в Калифорнийском университете в Беркли. В рамках работы в университетской лаборатории создал концепцию «нейронной пыли» — мозгового интерфейса, представляющего собой тысячи маленьких электронных датчиков, которые погружаются в мозг животного и записывают нейронные сигналы.

В Neuralink возглавляет команду, которая разрабатывают маломощные беспроводные компьютеры для имплантации в мозг. По словам Донджина Сео, его основной вклад заключается в создании печатных плат и микросхем, которые позволяют аккуратно собрать и обработать сигналы мозга.

В 2020 году вошел в список «Инноваторы до 35» журнала MIT Technology Review.

Стив Дэвис, президент The Boring Company

Руководитель The Boring Company Стив Дэвис работает с Илоном Маском с 2003 года.

Ранее он одним из первых присоединился к SpaceX и проявил себя как увлеченного и преданного сотрудника, работая по 16 часов день. Чтобы проверить его, Маск поручил Дэвису изготовить деталь стоимостью $120 000 с бюджетом в $5 000. В итоге тот нашел способ создать ее за $3 900.

В 2016 году Маск выбрал его для управления новой компанией, занимающейся строительством тоннелей.

У Стива Дэвиса две степени магистра в области физики элементарных частиц и аэрокосмической техники, а также докторская степень по экономике.

Прошлое Дэвиса достаточно эксцентрично. Он основал собственный магазин йогуртов, который впоследствии продал за 1 доллар, и бар под названием Thomas Foolery, который принимал биткоины и закрылся в 2015 году.

Джаред Бирчалл, глава семейного офиса Маска

С 2016 года возглавляет семейный офис Илона Маска Excession, в рамках которого управляет его делами и состоянием. Bloomberg назвал Бирчалла правой рукой миллиардера.

Ранее Бирчалл строил карьеру финансиста в Goldman Sachs и Merrill Lynch, в 2010 году стал старшим вице-президентом Morgan Stanley. В тот период он познакомился с Маском и впоследствии был приглашен к нему на работу.

Поскольку акции Tesla и SpaceX составляют основную часть капитала Маска, чтобы не продавать их, для инвестиций в новые проекты тот вынужден обращаться за кредитами в банки. Связями с ними и занимается Джаред Бирчалл, обеспечивая кредитование.

В частности, он руководил организацией сделки по покупке Twitter в 2022 году, поспособствовал привлечению $12,5 млрд от Morgan Stanley и средств от других инвесторов.

Бирчалл также помогает миллиардеру решать бытовые вопросы, проводит сделки по недвижимости, нанимает персонал. Кроме того, числится как CEO нейротехнологической компании Neuralink, хотя в делах компании не участвует.

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