NASA заявило об обнаружении потенциально обитаемой планеты

NASA заявило о том, что спутник TESS обнаружил планету размером с Землю. Она находится в «зоне обитаемости» звезды TOI 700, что означает, что на ней может быть вода. Планета была названа TOI 700 d.

Планета находится в созвездии Золотой Рыбы, рядом с холодным карликом TOI 700, который имеет массу около 40% от массы Солнца. Астрофизики объяснили, что за время наблюдения, на TOI 700 d не было вспышек – это повышает ее шансы на обитаемость.

Поскольку точных данных о самой планете еще нет, ученые смоделировали условия на ней с помощью данных космического телескопа Spitzer. Всего было представлено 20 прототипов, которые отличаются наличием или отсутствием воды, облаков, ветра.



Теперь ученые ждут уточненных данных. Как отметил один из исследователей группы, вне зависимости от того, что они найдут, условия на планете будут совершенно не такими, как на Земле.



Фото: Unsplash