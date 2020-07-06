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Истории

NASA выпустит туалетную воду с ароматом космоса

Истории
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) начало сбор через краудфандинговую платформу Kickstarter на производство туалетной воды с ароматом открытого космоса.

NASA выпустит туалетную воду с ароматом космоса

NASA уже разработало дизайн флакона и упаковку. Емкость аромата Eau de Space составит 120 мл.

В пояснении к проекту говорится, что несколько десятилетий назад специалисты NASA занялись разработкой запаха космоса, чтобы использовать его во время подготовки астронавтов к полетам. Формула запаха являлась тайной на протяжении многих лет, однако теперь агентство решило познакомить с ним не только астронавтов.

«Нам нужна ваша помощь для запуска массового производства, чтобы каждый мог лично ощутить запах космоса», — говорится в пояснении.

Сами астронавты сообщили, что космос пахнет «пережаренным стейком, малиной и ромом».

С момента запуска сбора кампания получила уже более $330 тысяч. Сбор продлится до середины августа.

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