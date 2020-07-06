NASA выпустит туалетную воду с ароматом космоса

В пояснении к проекту говорится, что несколько десятилетий назад специалисты NASA занялись разработкой запаха космоса, чтобы использовать его во время подготовки астронавтов к полетам. Формула запаха являлась тайной на протяжении многих лет, однако теперь агентство решило познакомить с ним не только астронавтов.

«Нам нужна ваша помощь для запуска массового производства, чтобы каждый мог лично ощутить запах космоса», — говорится в пояснении.

Сами астронавты сообщили, что космос пахнет «пережаренным стейком, малиной и ромом».

С момента запуска сбора кампания получила уже более $330 тысяч. Сбор продлится до середины августа.