NASA выпустит туалетную воду с ароматом космоса
Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) начало сбор через краудфандинговую платформу Kickstarter на производство туалетной воды с ароматом открытого космоса.
NASA уже разработало дизайн флакона и упаковку. Емкость аромата Eau de Space составит 120 мл.
В пояснении к проекту говорится, что несколько десятилетий назад специалисты NASA занялись разработкой запаха космоса, чтобы использовать его во время подготовки астронавтов к полетам. Формула запаха являлась тайной на протяжении многих лет, однако теперь агентство решило познакомить с ним не только астронавтов.
«Нам нужна ваша помощь для запуска массового производства, чтобы каждый мог лично ощутить запах космоса», — говорится в пояснении.
Сами астронавты сообщили, что космос пахнет «пережаренным стейком, малиной и ромом».
С момента запуска сбора кампания получила уже более $330 тысяч. Сбор продлится до середины августа.
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