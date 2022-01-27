Новый метод 3D-печати металлических изделий ускорит производство в 10 раз

Разработана новая технология 3D-печати металлоизделий, которая может полностью изменить то, как создаются крупные промышленные продукты, например самолеты и автомобили. Он поможет снизить не только стоимость массового производства, но и его углеродный след.

С 1980-х годов 3D-печать, которую также называют аддитивным производством, используется для изготовления небольших пластиковых деталей и прототипов. Печать металлоизделий — более новая технология. Ее главная задача — ускорить и удешевить создание крупных автомобильных и прочих деталей по сравнению с традиционными способами.

Текущая технология 3D-печати металлических изделий плавит тонкий слой металлического порошка с помощью лазера, а затем приваривает его к нижнему слою. По мере накопления слоев и роста объекта цифровой дизайн постепенно приобретает форму.

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Однако это крайне медленный процесс. Даже с несколькими лазерами такой метод работает недостаточно быстро, чтобы изготавливать автозапчасти и бытовую электронику в больших объемах.

Тем не менее в отрасли, похоже, наконец произошел прорыв. Стартап Seurat Technologies (названный в честь художника Жоржа Сера, изучавшего науку о свете и разработавшего стиль «пуантилизм») предлагает ускорить процесс путем разделения одного мощного лазерного луча на 2,3 млн лучей света.

Мощность лазера — 30 кВт, им можно управлять при помощи изображений в высоком разрешении, которые можно запрограммировать так, чтобы они блокировали или пропускали свет через отдельные пиксели.

Каждый из них определяет собственное лазерное пятно, поэтому система может мгновенно сваривать большую площадь металлического порошка. Благодаря этому многослойные объекты обретают форму в 10 раз быстрее, чем при текущем методе.

«И это даже не начало того, на что мы способны», — сообщает CEO и сооснователь Seurat Technologies Джеймс ДеМут. По его словам, технология компании полностью заменит 3D-печать, как печатный станок — ручку и бумагу.

Если метод Seurat Technologies подойдет для крупномасштабного производства, это затронет и цепочки поставок. К примеру, в США детали могут изготавливаться внутри страны по необходимости на недорогих «печатных станциях».

История создания технологии и планы компании

Как пишет ДеМут в своем блоге, концепция пикселизации лазерного луча зародилась более десяти лет назад в Ливерморской национальной лаборатории Министерства энергетики США. ДеМут и его коллеги работали над совершенно другой проблемой — energy fusion.

Их задача заключалась в том, чтобы разработать реакционную камеру, способную выдерживать экстремальные перепады температуры, возникающие при производстве энергии лазерами. Методом проб и ошибок они адаптировали способ, который уже разрабатывался в ливерморских лабораториях, для других целей.

К 2015 году ДеМут и еще один основатель Seurat Technologies Эрик Тоомре доказали, что технология подойдет и для 3D-печати металлоизделий. А в январе 2016 года компания лицензировала ее.

Сейчас Seurat Technologies уже заключила сделки с семью крупнейшими в мире автомобильными, аэрокосмическими, энергетическими и промышленными компаниями, чтобы коммерциализировать технологию в этом году.

Стартап привлек $78 млн финансирования, а его последними инвесторами стали Xerox Ventures и SIP Global Partners. Ранее в Seurat Technologies также вложились Capricorn Technology Impact Fund, DENSO, True Ventures, GM Ventures, Porsche Automobil Holding SE, Siemens Energy и Maniv Mobility.

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