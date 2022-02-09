Новый спинномозговой имплант восстанавливает способность двигаться у парализованных пациентов

В 2017 году Мишель Роккати попал в аварию на мотоцикле, в результате которой нижняя часть его тела оказалась полностью парализованной. В 2020 году он снова начал ходить — и все благодаря инновационному спинномозговому импланту, который посылает электрические импульсы в мышцы, имитируя работу головного мозга.

Рокатти — один из трех пациентов, участвовавших в исследовании, результаты которого опубликованы в журнале Nature Medicine. Изначально все трое не могли двигать нижней частью тела из-за несчастных случаев. Однако вскоре после установки и настройки шестисантиметрового импланта они смогли сделать первые шаги.

«Эти электроды длиннее и крупнее, чем те, который мы имплантировали ранее, и благодаря этой новой технологии мы можем получить доступ к большему числе мышц», — рассказывает Джоселин Блох, нейрохирург больницы Lausanne University Hospital, которая помогала проводить испытание. В 2018 году та же команда проводила исследование, которое помогло людям с частичный параличом нижней части тела снова начать ходить.

Несмотря на то, что первые шаги захватывают дух как у исследователей, так и у их пациентов, они даются с трудом и требуют опорных приспособлений и много сил от верхней части тела. Тем не менее пациенты смогли сразу начать реабилитацию, и в течение четырех месяцев Рокатти начал ходить только со стойкой для равновесия.

Сейчас Рокатти может стоять в течение двух часов и проходить почти целый километр без остановки. По его словам, у него появилась возможность смотреть клиентам в глаза, проводить время за стоячим столом и принимать душ стоя.

Рокатти и другие участники эксперимента также смогли подниматься по лестнице, плавать и кататься на каноэ.

Механизм работы и ограничения

Улучшение двигательных способностей зависит от электростимуляции, запускаемой с помощью компьютера, который носит пациент. Двое участников исследования теперь могут активировать мышцы и без электрических импульсов, но лишь минимально.

Все трое мужчин получили травму по меньшей мере за год до проведения исследования. По словам Блох, команда надеется, что сможет протестировать эту технологию спустя меньший срок после несчастного случая. «Мы считаем, что если попробовать ее раньше, то она окажет больший эффект», — утверждает Блох.

Но этот подход также может вызвать трудности. На ранних этапах восстановления способности пациента непрерывно меняются, из-за чего сложнее установить исходный показатель, по которому будет измеряться прогресс. А текущее лечение и боли могут затруднять реабилитацию.

Кроме того, на данный момент для установки импланта требуется шесть сантиметров здорового спинного мозга. А значит, он подходит только для пациентов с травмой выше нижнегрудного отдела спинного мозга — участка от основания шеи до живота.

Команда отметила, что потребуется проделать еще много работы, прежде чем имплант сможет использоваться для лечения вне клинических исследований.

Сейчас ученые планируют уменьшить компьютер, которые активирует импульсы. Так его можно будет тоже имплантировать пациентам и контролировать со смартфона. Они ожидает, что справятся с этим в этом году, и планируют провести крупномасштабные испытания с участием 50-100 пациентов в США, а затем и в Европе.

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