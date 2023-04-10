Стартапы из Нью-Йорка, на которые стоит обратить внимание

Нью-Йорк — один из тех городов, которые не нуждаются в представлении. Сюда стекаются крупнейшие компании мира, местная экосистема хорошо развита, а инвесторов здесь так много, что их можно найти буквально на каждом шагу.
Сейчас в Нью-Йорке работают более 9 тысяч стартапов. Местная экосистема стартапов оценивается в $371 млрд, что намного превышает среднемировой показатель в $28,6 млрд. Ее наиболее сильные стороны — e-commerce, ритейл, FoodTech, маркетинг и продажи.
Рассказываем о наиболее интересных проектах, которые базируются в Нью-Йорке.
Founders' Mondays в Нью-Йорке: расскажите о своем стартапе и получите обратную связь от единомышленников. Новая встреча проекта состоится 1 мая в Нью-Йорке. Участие для гостей и выступающих с питчами проектов — бесплатное.
1. Stuf
Год основания: 2020
Количество сотрудников: 1-10
Основатели: Адам Демьякор, Эндрю Балог, Атит Джаривала, Кэтрин Лау
Инвестиции: $12,8 млн от 9 инвесторов по итогам 3 раундов
Первым в списке ведущих стартапов из Нью-Йорка стоит Stuf. Миссия проекта — помочь тем, кто находится вдали от дома. Это сервис складов самообслуживания, помещения которого распределены по всей территории США, чтобы охватить широкий круг клиентов. Stuf предоставляет своим клиентам надежные и доступный по соседству склады с высоким уровнем сервиса.
2. Makeup by Mario
Год основания: 2020
Количество сотрудников: 11-50
Основатель: Марио Дедиванович
Инвестиции: $40 млн по итогам 1 раунда
Makeup By Mario работает в бьюти-индустрии и выпускает коллекции косметики от одного из самых известных в мире визажистов Марио Дедивановича. Его продукты помогают клиентам отлично выглядеть и чувствовать себя великолепно в любой обстановке.
3. Bilt Rewards
Год основания: 2021
Количество сотрудников: 101-250
Основатели: Анкур Джайн
Инвестиции: $213,3 млн от 17 инвесторов
Bilt Rewards создал альянс из объектов недвижимости для аренды по всей территории США. Пользователям программы лояльности начисляются баллы, которые можно потратить на оплату фитнеса, путешествий и аренды.
4. Pearl Health
Год основания: 2020
Количество сотрудников: 51-100
Основатели: Анкит Патель, Джефф Де Флавио, Майкл Копко
Инвестиции: $95,5 млн от 4 инвесторов
Pearl предлагает поставщикам первичной медицинской помощи программу, которая определяет пациентов, которым с большей вероятностью потребуется помощь.
В результате качество услуг растет, поскольку пациенты быстро получают необходимое лечение, а также организации получают инструменты для управления финансами и эффективной работы.
5. Rhino
Год основания: 2017
Количество сотрудников: 101-250
Основатели: Анкур Джайн, Бенджамин Лантос, Брайан Вудс, Парааг Сарва
Инвестиции: $140,8 млн от 15 инвесторов
Rhino предлагает альтернативу страховым депозитам при аренде жилья. Арендатору больше не нужно копить на депозит: достаточно заключить соглашение с Rhino и платить всего $5 в месяц. Это помогает сделать жилье доступнее и решает одну из главных проблем, связанных с переездомы.
6. Grow Therapy
Год основания: 2020
Количество сотрудников: 51-100
Основатели: Алан Ни, Джейк Купер
Инвестиции: $90 млн от 8 инвесторов
Стартап разработал онлайн-платформу, которая делает доступ к ментальному здоровью проще и безопаснее. Пациенты могут забронировать сеанс онлайн и получить консультацию в течение 2 дней, а также запросить специализированную помощь в вопросах требуемых лекарственных средств.
7. Entitle
Год основания: 2021
Количество сотрудников: 11-50
Основатели: Ави Зецер, Рон Ниссим
Инвестиции: $15 млн
Entitle работает в области облачной безопасности и помогает клиентам автоматизировать ключевые процессы, связанные с доступом к облачным сетям, и сокращает число потенциальных уязвимостей. Это повышает безопасность и эффективность их работы.
ПО Entitle обеспечивает множество сценариев использования, в том числе аннулирование идентификаторов поставщиков по истечении срока действия контрактов, предоставление инженерам быстрого доступа к работе в сетях и многое другое.
8. OpenSea
Год основания: 2017
Количество сотрудников: 101-250
Основатели: Алекс Алатта, Кэтрин Сисон-Париньо
Инвестиции: $427,2 млн
OpenSea управляет крупнейшим в мире маркетплейсом для NFT. Воспользовавшись ажиотажем на рынке, она быстро росла и создала площадку для торговли цифровыми активами в экосистеме Web3.0.
Поскольку OpenSea — первая и самая популярная платформа NFT, неудивительно, что ей удалось привлечь огромные инвестиции. Она использовала некоторую часть средств для трех стратегических поглощений.
9. Vitally
Год основания: 2017
Количество сотрудников: 51-100
Основатели: Джейми Дэвидсон, Патрик Ваттеротт
Инвестиции: $39,3 млн инвестиций от 6 инвесторов
SaaS-стартап Vitally разработал платформу, предназначенную, чтобы получить максимальную отдачу от команд по работе с клиентами. Чистые данные используются для получения полезной информации, а инструменты, включенные в платформу, помогают гарантировать, что клиенты всегда получают наилучший возможный опыт. Стартап сотрудничает с ведущими компаниями по всему миру.
10. Lunchbox Technologies
Год основания: 2019
Количество сотрудников: 101-250
Основатели: Эндрю Борик, Хади Рашид, Мохаммад Афзал, Набиль Аламгир
Инвестиции: $72,1 млн от 16 инвесторов
Компания работает в индустрии общественного питания и предлагает SaaS-решение, которое помогает повысить лояльность клиентов и улучшить их опыт. Простая система онлайн-заказов собирает все заказы в одном месте и предлагает инструменты для улучшения существующей лояльности и маркетинговые планы, помогающие заведениям больше зарабатывать.
11. Levels
Год основания: 2019
Количество сотрудников: 11-50
Основатели: Ави Зецер, Рон Ниссим
Инвестиции: $57 млн от 34 инвесторов по итогам 7 раундов
Medtech-стартап помогает пользователям улучшить метаболизм. Сервис отслеживает рацион клиента и выявляет, как это влияет на его здоровье.
Для отслеживания прогресса используются такие технологии, как биодатчики, например мониторы уровня глюкозы.
12. Regal.io
Год основания: 2020
Количество сотрудников: 51-100
Основатели: Алекс Левин, Ребекка Грин
Инвестиции: $42,1 млн от 6 инвесторов по итогам 7 раундов
Стартап Regal.io создал платформу для разговорного маркетинга, которая позволяет бизнесу взаимодействовать с клиентами через внешний телефон и SMS-сообщения. Решение включает в себя несколько инструментов, которые повышают шансы, что сообщение или звонок приведут к закрытию сделки. Это помогает пользователям осуществлять продажи, которые могли быть потеряны без Regal.
13. Valon Technologies
Год основания: 2019
Количество сотрудников: 101-250
Основатели: Эндрю Ван, Эрик Чанг, Джонатан Хсу
Инвестиции: $97,1 млн от 14 инвесторов
Сервис обеспечивает онлайн-доступ к ипотеке, упрощает и ускоряет услугу, а также предлагает сниженные ставки, гибкие возможности для платежей и не взимает комиссию. При этом пользователи получают прозрачную информацию об условиях соглашения и могут детально разобраться в процессах.
14. Optimism
Год основания: 2019
Количество сотрудников: 1-10
Основатели: Цзинлан Ван, Карл Флерш, Кевин Хо
Инвестиции: $22,4 млн от 9 инвесторов по итогам 3 раундов
Optimism работает в области криптовалют, блокчейна, финанасовых технологий и Ethereum. Он предлагает сверхбыстрые и экономичные решения 2 слоя для масштабирования Ethereum, чтобы помочь разработчикам строить продукты на блокчейне.
15. Dayforward
Год основания: 2019
Количество сотрудников: 11-50
Основатели: Аарон Шапиро, Маллика Ханделвал
Инвестиции: $45 млн от 6 инвесторов
Стартап специализируется на страховании жизни, обеспечивая сравнительно низкие цены и позволяя гибко настраивать предложение. Благодаря Dayforward клиенты по всей территории США уверены, что о нуждах их близких позаботятся, когда их не станет.
16. Talos
Год основания: 2018
Количество сотрудников: 51-100
Основатели: Антон Кац, Итан Фельдман
Инвестиции: $145 млн от 27 инвесторов
Talos устраняет препятствия для массового внедрения блокчейна и криптовалют. Для этого она предоставляет цифровую инфраструктуру, необходимую учреждениям-покупателям и поставщикам услуг для обеспечения полного жизненного цикла торговли. Этот бизнес уже привлек внимание таких крупных компаний, как PayPal.
17. Welcome Homes
Год основания: 2020
Количество сотрудников: 11-50
Основатели: Алек Хартман, Бен Урецки, Джесси Мауро, Марк Хартман, Митч Уэйнер, Моисей Урецки
Инвестиции: $47,7 млн от 22 инвесторов
PropTech-стартап Welcome Homes предлагает покупателям недвижимости сервис будущего. Покупатели могут заказать дом, полностью построенный по их индивидуальному заказу.
18. Leaflink
Год основания: 2016
Количество сотрудников: 101-250
Основатели: Райан Смит, Зак Сильверман
Инвестиции: $479 млн от 15 инвесторов
Стартап ориентирован на быстро развивающийся и растущий рынок каннабиса в Соединенных Штатах. Он разработал оптовую платформу, которая позволяет брендам и дистрибьюторам управлять операциями, оптимизируя заказы и повышая эффективность доставки.
19. Percent
Год основания: 2018
Количество сотрудников: 51-100
Основатели: Джейн Янг, Нельсон Чу
Инвестиции: $18,5 млн от 22 инвесторов
Миссия Percent — обеспечить инвесторам легкий доступ к альтернативным инвестициям. Для этого она открывает доступ к частным кредитным инвестициям, расширяет возможности частных рынков и предоставляет клиентам возможности для заработка в классе активов стоимостью в $7 трлн.
20. OnSiteIQ
Год основания: 2017
Количество сотрудников: 11-50
Основатели: Ардалан Хосровпур, Джон Моллис
Инвестиции: $22,4 млн от 9 инвесторов.
OnSiteIQ разработала платформу строительной аналитики, которая обеспечивает ключевую информацию о проектах, в которых участвуют инвесторы. Это позволяет им сохранять контроль и отслеживать прогресс строительства, где бы ни они не находились.
Сейчас платформа охватывает более 18 тысяч почтовых индексов по всей территории США и постоянно расширяет географию.
21. Clare
Год основания: 2018
Количество сотрудников: 1-10
Основатели: Николь Гиббонс
Инвестиции: $12,3 млн от 11 инвесторов по итогам 3 раундов.
Нью-Йоркский стартап Clare упрощает покупку краски для ремонта или DIY-проектов. Он предлагает палитру, подобранную дизайнерами, самоклеющиеся образцы, ЛКМ премиум-класса без летучих органических веществ, сопутствующие товары и бесплатную доставку при покупке от $100.
Обложка снегерирована нейросетью Midjourney
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