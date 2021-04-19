$1,76 млн за один пиксель: художник продал на аукционе часть NFT

Reuters сообщает , что цифровой художник Pak продал на аукционе Sotheby’s один пиксель серого цвета. Стоимость лота The Pixel была оплачена в эфирах и составила $1,76 млн. Это часть NFT, который состоит из нескольких произведений цифрового искусства общей стоимостью $21,8 млн. Как пишет The Wall Street Journal, торги длились около часа, и в них участвовали три пользователя.

Необычная сделка сигнализирует, что тренд на NFT еще не прошел, хотя цены на цифровое искусство уже начали снижаться. В начале этого года оно пользовалось необыкновенной популярностью: стоимость лотов доходила до $69 млн, но позже цены обрушились почти на 70%.

На прошлой неделе аукционный дом Sotheby’s нарушил собственные правила ради уникальной сделки: в течение заранее определенного временного интервала было продано неограниченное количество экземпляров одного NFT. Всего за 15 минут купили почти 20 тысяч Cubes по цене в $500 каждый.

Другая работа называется Equilibrium и представляет собой простую белую сферу, которая состоит из множества слоев. Цифровой художник Pak предпочитает сохранять анонимность. Пока неясно, кто стоит за псевдонимом, — один человек или целая группа.

Pak рассказал, что NFT можно будет «сжечь» — в результате этой процедуры токены превратятся в его собственную криптовалюту ASH (пепел). ASH — платформа для сжигания NFT, которая навсегда выводит их из обращения. Чтобы заработать ASH, нужно «сжигать» токены, конвертируя их на сайте burn.art.

Эта необычная задумка не может не привлечь поклонников криптовалют и искусства.

«Pak — наш Пикассо», — отметил Колин Голтра, криптоинвестор из Филиппинн.

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