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Истории

$1,76 млн за один пиксель: художник продал на аукционе часть NFT

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

Reuters сообщает, что цифровой художник Pak продал на аукционе Sotheby’s один пиксель серого цвета. Стоимость лота The Pixel была оплачена в эфирах и составила $1,76 млн. Это часть NFT, который состоит из нескольких произведений цифрового искусства общей стоимостью $21,8 млн. Как пишет The Wall Street Journal, торги длились около часа, и в них участвовали три пользователя.

$1,76 млн за один пиксель: художник продал на аукционе часть NFT

Необычная сделка сигнализирует, что тренд на NFT еще не прошел, хотя цены на цифровое искусство уже начали снижаться. В начале этого года оно пользовалось необыкновенной популярностью: стоимость лотов доходила до $69 млн, но позже цены обрушились почти на 70%.

На прошлой неделе аукционный дом Sotheby’s нарушил собственные правила ради уникальной сделки: в течение заранее определенного временного интервала было продано неограниченное количество экземпляров одного NFT. Всего за 15 минут купили почти 20 тысяч Cubes по цене в $500 каждый.

Другая работа называется Equilibrium и представляет собой простую белую сферу, которая состоит из множества слоев. Цифровой художник Pak предпочитает сохранять анонимность. Пока неясно, кто стоит за псевдонимом, — один человек или целая группа.

Pak рассказал, что NFT можно будет «сжечь» — в результате этой процедуры токены превратятся в его собственную криптовалюту ASH (пепел). ASH — платформа для сжигания NFT, которая навсегда выводит их из обращения. Чтобы заработать ASH, нужно «сжигать» токены, конвертируя их на сайте burn.art.

Эта необычная задумка не может не привлечь поклонников криптовалют и искусства.

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«Pak — наш Пикассо», — отметил Колин Голтра, криптоинвестор из Филиппинн.

Источник.

Фото на обложке: The7Dew / Shutterstock

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