Рост в 20 раз: продажи NFT превысили $2 млрд

Продажи NFT-токенов за первый квартал 2021 года превысили $2 млрд.
Это в 20 раз больше, чем за предыдущие три месяца, и в 131 раз больше, чем в первом квартале 2020 года, гласит отчёт портала NonFungible.com.
По данным NonFungible.com, к концу квартала цены на рынке понизились, но приход новых продавцов и покупателей ускорил рост оборота. При этом число покупателей оказалось в 2 раза больше, чем продавцов — 73 тысячи против 33 тысяч соотвественно. По мнению аналитиков портала, это связано с растущей популярностью рынка, а также желанием владельцев NFT сохранить свои активы. «Это создаёт на рынке определённый дефицит», — отмечают авторы отчёта.
Самым дорогим NFT-токеном стала картина американского художника Beeple: она была продана в марте на аукционе Christie's за $69,3 млн.
Это уже не первый рекорд из мира NFT: ранее сообщалось, что продажи в марте текущего года превысили результат за весь 2020 год. В деле не обошлось без роботов: картина человекоподобного киборга Софии была продана в апреле за $689 тысяч.
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Фото: yingko / Depositphotos.
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