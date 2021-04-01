Продажи NFT-токенов в марте достигли исторического максимума

По информации площадки CryptoArt, в минувшем марте продажи лишь произведений искусства переросли отметку в $200 млн — рекордный показатель, в разы превысивший цифры за весь 2020 год. Как и в последние 5 месяцев, лидерские позиции по продажам NFT-токенов прочно заняла платформа Nifty Gateway — объём продаж достиг почти $141 млн; второе место досталось площадке SuperRare — $30 млн, третье — Foundation ($16 млн).

Рост инвестиций в невзаимозаменяемые токены за последние полгода превысил все возможные ожидания; RB.RU не остался в стороне и подробно разобрал феномен популярности невзаимозаменяемых токенов, а также развеял мифы, связанные с NFT.

В стороне от ажиотажа не остаются медиа-персоны: в середине марта основатель Tesla Илон Маск выложил на продажу музыкальный трек в виде токена, однако на следующий день Маск снял NFT с продажи — ставки на его покупку превысили $1 млн. Ещё один рекорд на рынке NFT-токенов установил человекоподобный робот София - её 12-секундное видео ушло с молотка почти за $700 тысяч.

NFT-токены — это уникальные токены, не поддающиеся делению и замене другим токеном. NFT используются для подтверждения факта владения цифровыми активами, чаще всего — компьютерным искусством, коллекционными цифровыми предметами, а также онлайн-играми.

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Фото: innu_asha84 / Depositphotos