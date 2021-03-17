Илон Маск передумал продавать свой NFT-токен

Основатель Tesla Илон Маск снял новый техно-трек об уникальных токенах (NFT) с торгов спустя сутки после его создания. Миллиардер подчеркнул на своей странице в Twitter, что продавать его «не совсем правильно». Он отозвал свое предложение после того, как его твит с видеоклипом выставили на продажу в качестве NFT на платформе Valuables.

Ставки на его покупку за несколько часов превысили $1,1 млн. Начинались торги с предложения в три доллара за цифровой актив. Ссылкe на маркетплейс, где можно было бы купить NFT, так и не опубликовали.

«Вызвавшее ажиотаж предложение Маска помогло отвлечь десятки миллионов его подписчиков в Twitter от новостей о перестановках в руководстве Tesla и федеральном расследовании аварии с Tesla на прошлой неделе», – пишет CNBC.

В понедельник Tesla подала отчетность в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), в которой раскрыла информацию о переходе президента своего производственного отдела Джерома Гильена на должность президента подразделения грузового транспорта, уточняет издание. Кто заменит Гильена, пока неизвестно. В тот же день Национальное управление по безопасности движения на трассах (NHTSA) объявило об отправке своих сотрудников в Детройт для проверки причин «жестокой» аварии, произошедшей 11 марта с участием автомобиля Tesla, уточняет CNBC.

В документе для SEC Tesla ранее сообщала о присвоении новых титулов двум своим директорам: Маск был назван «Технокоролем Tesla», а финансовый директор Зак Киркхорн – «Мастером монеты».



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