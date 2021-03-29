Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Истории

Робот продал 12-секундное NFT-видео за почти $700 тысяч

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Редактор

Елена Лиханова

Цифровое искусство стало настолько популярным трендом, что на его продаже зарабатывают даже роботы. Так, известный человекоподобный робот София недавно продала цифровое произведение искусства в форме NFT за $688 888.

Робот продал 12-секундное NFT-видео за почти $700 тысяч

Вместе с итальянским диджитал-художником Андреа Бонасето они создали комбинацию элементов из его работ. София даже добавила в изображение некоторые элементы ее собственных физических картин. В результате появился очередной шедевр NFT-искусства — 12-секундный файл в формате MP4 под названием Sophia Instantiation, демонстрирующий, как портреты Бонасето сливаются с изображением Софии.

«Меня впечатляет реакция людей на новые технологии, такие как робототехника... и я так рада быть частью этого творческого процесса», — рассказала София агентству Рейтер.

Пока неясно, кто решился потратить такую сумму на произведение искусства, которое, пусть и частично, было создано роботом.

«Я была немного удивлена, увидев, как быстро росла цена, когда в конце аукциона начали активно повышать ставки, — отметила София. — Так что это было действительно волнующе и потрясающе».

Неизвестно, как дальше будет развиваться тренд на NFT. Множество экспертов и художников считает, что это пузырь. Но на примере криптовалют мы уже знаем: будущее обязательно нас удивит.

Источник.

Фото на обложке: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Технологические инвесторы вложили $90 млн в NFT-стартапы в 2021 году
  2. 2 NFT, кроссовки, виски: во что инвестируют состоятельные люди во время пандемии
  3. 3 Студенты ДГТУ создали автономного логистического робота для перевозки грузов
  4. 4 Роботы: что это такое и какими они бывают
Успехи российских стартапов за рубежом
#Гордость
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

29 марта 2021

Игры Разумов

30 марта 2021

Международная конференция по анализу данных Data Fusion

31 марта 2021

Yakutia2World — акселератор для предпринимателей Якутии

Все ВОЗМОЖНОСТИ