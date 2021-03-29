Робот продал 12-секундное NFT-видео за почти $700 тысяч

Цифровое искусство стало настолько популярным трендом, что на его продаже зарабатывают даже роботы. Так, известный человекоподобный робот София недавно продала цифровое произведение искусства в форме NFT за $688 888.

Вместе с итальянским диджитал-художником Андреа Бонасето они создали комбинацию элементов из его работ. София даже добавила в изображение некоторые элементы ее собственных физических картин. В результате появился очередной шедевр NFT-искусства — 12-секундный файл в формате MP4 под названием Sophia Instantiation, демонстрирующий, как портреты Бонасето сливаются с изображением Софии.

«Меня впечатляет реакция людей на новые технологии, такие как робототехника... и я так рада быть частью этого творческого процесса», — рассказала София агентству Рейтер.

Пока неясно, кто решился потратить такую сумму на произведение искусства, которое, пусть и частично, было создано роботом.

«Я была немного удивлена, увидев, как быстро росла цена, когда в конце аукциона начали активно повышать ставки, — отметила София. — Так что это было действительно волнующе и потрясающе».

Неизвестно, как дальше будет развиваться тренд на NFT. Множество экспертов и художников считает, что это пузырь. Но на примере криптовалют мы уже знаем: будущее обязательно нас удивит.

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