Технологические инвесторы вложили $90 млн в NFT-стартапы в 2021 году

В 2021 году технологические инвесторы вложили 90 миллионов долларов в компании, производящие NFT-токены и цифровые объекты коллекционирования. Венчурные капиталисты активно поддерживают стартапы, которые занимают нишу NFT.

В 2021 году популярность невзаимозаменяемых токенов резко возросла одновременно с ростом стоимости криптовалют. NFT представляют собой тип цифровых активов, которые предназначены для отслеживания владения уникальными виртуальными предметами — произведениями искусства или другими коллекционными объектами, созданными с использованием технологии блокчейн.

NFT-компании в 2021 году собрали почти в три раза больше, чем аналогичные стартапы в 2020 году — $90 млн против $35 млн, сообщает CNBC со ссылкой на данные агентства Pitchbook. В 2020 году общая стоимость NFT-транзакций составила 250 миллионов долларов, в то время как только за последний месяц общие объемы продаж NFT превысили 220 миллионов долларов, отмечает Nonfungible.

Крупнейшую сделку провела Sorare — игра в жанре фэнтези-футбол, созданная на основе блокчейна. В феврале компания привлекла около 50 миллионов долларов от венчурных компаний Benchmark и Accel, а также от английского футболиста Рио Фердинанда.

Ранее генеральный директор Twitter Джек Дорси продал первый в истории твит за более чем $2,9 млрд. Аукционный дом Christie’s провел аукцион по продаже виртуальной работы американского художника Beeple, которая была продана за $69 млн.

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Фото: Rokas Tenys / Shutterstock