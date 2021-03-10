11 ведущих NFT-стартапов

Дарья Сидорова
NFT (Non Fungible Token) — невзаимозаменяемые токены, представляющие уникальные цифровые активы, например картины и музыку, которые можно продавать как физические продукты. В этой новой растущей сфере уже есть множество перспективных стартапов. Рассмотрим 11 самых интересных.
11 ведущих NFT-стартаповДарья Сидорова
Зачем нужны NFT-токены? Они дают следующие преимущества.
- Их можно продавать и покупать на блокчейне.
- Их достоверность можно проверить, так как активы верифицируются на блокчейне, что исключает возможность подделки.
- Покупатели могут подтвердить право на владение через блокчейн.
Эта новая технология может изменить источники доходов среди различных компаний. Уже сейчас у NFT-стартапов есть большие возможности для развития. Ниже представлены крупнейшие площадки, где можно не только приобрести криптотовары, но и найти новую работу.
- Alien Worlds — мета-вселенная, в которой можно собирать уникальные цифровые предметы и играть с ними.
- AnRKey X сочетает в себе DeFi и киберспортивные игры. Пользователи могут соревноваться друг с другом, приобретать уникальные NFT-токены, делать ставки, а также получать ценные награды.
- Axie Marketplace — приложение от создателей популярной игры Axie Infinity. Это вдохновленная покемонами вселенная, где каждый участник может зарабатывать токены в процессе игры, а также за вклад в экосистему.
- Decentraland Marketplace — децентрализованный виртуальный рынок, где можно приобрести лучшие цифровые активы.
- Known Origin помогает находить и коллекционировать редкие токены.
- Myth.Market — это серия онлайн-площадок, поддерживающая различные бренды на блокчейне WAX.
- OpenSea — крупнейший NFT-маркетплейс, где можно покупать, продавать и находить редкие цифровые предметы.
- Rarible — первая торговая NFT-площадка под управлением сообщества.
- SuperRare — платформа, на которой можно собирать редкие предметы цифрового искусства.
- Terra Virtua — первая в мире иммерсивная платформа, на которой можно коллекционировать токены. Среди участников представлены одни из самых громких имен в индустрии развлечений.
- Warp Finance — децентрализованная площадка для кредитования, работающая на ликвидном движке.
Фото на обложке: Rokas Tenys / Shutterstock
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