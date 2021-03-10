11 ведущих NFT-стартапов

NFT (Non Fungible Token) — невзаимозаменяемые токены, представляющие уникальные цифровые активы, например картины и музыку, которые можно продавать как физические продукты. В этой новой растущей сфере уже есть множество перспективных стартапов. Рассмотрим 11 самых интересных.

Зачем нужны NFT-токены? Они дают следующие преимущества.

Их можно продавать и покупать на блокчейне.

Их достоверность можно проверить, так как активы верифицируются на блокчейне, что исключает возможность подделки.

Покупатели могут подтвердить право на владение через блокчейн.

Эта новая технология может изменить источники доходов среди различных компаний. Уже сейчас у NFT-стартапов есть большие возможности для развития. Ниже представлены крупнейшие площадки, где можно не только приобрести криптотовары, но и найти новую работу.

Alien Worlds — мета-вселенная, в которой можно собирать уникальные цифровые предметы и играть с ними. AnRKey X сочетает в себе DeFi и киберспортивные игры. Пользователи могут соревноваться друг с другом, приобретать уникальные NFT-токены, делать ставки, а также получать ценные награды. Axie Marketplace — приложение от создателей популярной игры Axie Infinity. Это вдохновленная покемонами вселенная, где каждый участник может зарабатывать токены в процессе игры, а также за вклад в экосистему. Decentraland Marketplace — децентрализованный виртуальный рынок, где можно приобрести лучшие цифровые активы. Known Origin помогает находить и коллекционировать редкие токены. Myth.Market — это серия онлайн-площадок, поддерживающая различные бренды на блокчейне WAX. OpenSea — крупнейший NFT-маркетплейс, где можно покупать, продавать и находить редкие цифровые предметы. Rarible — первая торговая NFT-площадка под управлением сообщества. SuperRare — платформа, на которой можно собирать редкие предметы цифрового искусства. Terra Virtua — первая в мире иммерсивная платформа, на которой можно коллекционировать токены. Среди участников представлены одни из самых громких имен в индустрии развлечений. Warp Finance — децентрализованная площадка для кредитования, работающая на ликвидном движке.

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