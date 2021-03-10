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Истории

11 ведущих NFT-стартапов

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор

Дарья Сидорова

NFT (Non Fungible Token) — невзаимозаменяемые токены, представляющие уникальные цифровые активы, например картины и музыку, которые можно продавать как физические продукты. В этой новой растущей сфере уже есть множество перспективных стартапов. Рассмотрим 11 самых интересных.

11 ведущих NFT-стартапов

Зачем нужны NFT-токены? Они дают следующие преимущества.

  • Их можно продавать и покупать на блокчейне.
  • Их достоверность можно проверить, так как активы верифицируются на блокчейне, что исключает возможность подделки.
  • Покупатели могут подтвердить право на владение через блокчейн.

Эта новая технология может изменить источники доходов среди различных компаний. Уже сейчас у NFT-стартапов есть большие возможности для развития. Ниже представлены крупнейшие площадки, где можно не только приобрести криптотовары, но и найти новую работу.

  1. Alien Worlds — мета-вселенная, в которой можно собирать уникальные цифровые предметы и играть с ними.
  2. AnRKey X сочетает в себе DeFi и киберспортивные игры. Пользователи могут соревноваться друг с другом, приобретать уникальные NFT-токены, делать ставки, а также получать ценные награды.
  3. Axie Marketplace — приложение от создателей популярной игры Axie Infinity. Это вдохновленная покемонами вселенная, где каждый участник может зарабатывать токены в процессе игры, а также за вклад в экосистему.
  4. Decentraland Marketplace — децентрализованный виртуальный рынок, где можно приобрести лучшие цифровые активы.
  5. Known Origin помогает находить и коллекционировать редкие токены.
  6. Myth.Market — это серия онлайн-площадок, поддерживающая различные бренды на блокчейне WAX.
  7. OpenSea — крупнейший NFT-маркетплейс, где можно покупать, продавать и находить редкие цифровые предметы.
  8. Rarible — первая торговая NFT-площадка под управлением сообщества.
  9. SuperRare — платформа, на которой можно собирать редкие предметы цифрового искусства.
  10. Terra Virtua — первая в мире иммерсивная платформа, на которой можно коллекционировать токены. Среди участников представлены одни из самых громких имен в индустрии развлечений.
  11. Warp Finance — децентрализованная площадка для кредитования, работающая на ликвидном движке.

Источник.

Фото на обложке: Rokas Tenys / Shutterstock

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