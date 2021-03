Граймс выставила на аукцион коллекцию цифрового искусства. NFT принесли ей $6 млн

Самым дорогим лотом стало уникальное видео Death of the Old, в котором фигурируют летающие ангелы, крест, меч и сияние. В качестве аудиодорожки использована оригинальная песня Граймс. Оно было приобретено почти за $389 тысяч.

Основную долю вырученных средств принесли два лота, у каждого из которых есть тысячи копий. Каждый был продан за $7500. Работы под названиями Earth (Земля) и Mars (Марс) представляют собой короткие видео с оригинальными аудиодорожками, в каждом из которых фигурирует одноименная планета, над которой парит гигантский ангел с оружием. До закрытия торгов было продано почти 700 экземпляров на общую сумму в $5,18 млн.

В течение последних нескольких месяцев популярность NFT медленно росла, и лишь недавно они стали ультрамодным технологическим трендом. «Незаменяемые токены» позволяют покупателям приобрести право собственности на цифровое произведение. Как правило, обычно это изображение, анимация или видео.

NFT позволяют покупателям поддерживать художников, но также дают некоторые преимущества новым владельцам. Да, предметы цифрового искусства нельзя повесить на стену. Но их владельцы могут хвастаться, что купили такую известную работу, как Nyan Cat, или что-то от популярного артиста, например Граймс. NFT — это спекулятивный актив, и сейчас появилось много рынков для их перепродажи. Теоретически, пока сохраняеися ажиотаж вокруг цифрового искусства, на этом можно прилично заработать.

Граймс — не единственный художник с большими успехами в этом направлении. В прошлом году создатель цифрового искусства Beeple заработал на площадке Nifty Gateway $3,5 млн. Автор Nyan Cat выручил около $600 тысяч. А музыкант 3LAU, как сообщается, заработал более $11 млн от продаж альбомов и цифровых товаров только в эти выходные.

Nifty Gateway отмечает, что некоторый процент от заработанного Граймс будет перечислен в пользу Carbon180, некоммерческой организации, которая работает над удалением углерода из атмосферы. Пожертвования могут быть направлены на решение одной из основных проблем, которая объединяет NFT и другие блокчейн-технологии. Все они чрезвычайно неэффективно используют электроэнергию.

Каждая из работ является частью коллекции WarNymph, которую Граймс создала вместе со своим братом Маком Бушером. Граймс представила War Nymp в 2019 году и первоначально использовала образы «цифровой персоны» и «альтернативной психики» для продвижения своего альбома Miss Anthropocene. Со временем WarNymph превратился в демонического крылатого ребенка, который появился в NFT в январе прошлого года, незадолго до того, как она подтвердила новости о своей беременности.

