Burning Man 2020: как инди-разработчики переводят культовое мероприятие в онлайн-формат

В последние годы аудитория Burning Man стремительно росла — в том числе за счет обеспеченных представителей технологической индустрии из Кремниевой долины, которые добавили в это мероприятие такие элементы роскоши, как лагеря с кондиционерами, доставку на вертолетах и ​​лобстеры на ужин. Когда во время пандемии организаторы вынужденно перевели фестиваль в онлайн-формат, отчаянно пытаясь избежать полного финансового краха, некоторые участники предложили им бесплатную помощь.

За несколько недель до начала мероприятия была собрана группа технических специалистов с опытом работы в виртуальной реальности, блокчейне, гипнозе и иммерсивном театре. Их задачей было создать сеть из нескольких платформ, которые передали бы атмосферу Burning Man.

Burning Man проводится ежегодно в конце августа в пустыне Блэк-Рок в Неваде. В течение девяти дней участники заполняют пустынный ландшафт массивными инсталляциями, сценами и палатками. Посещаемость за последние несколько десятилетий выросла до такой степени, что этим заинтересовалось федеральное правительство: в 170-страничном отчете приводилось множество аргументов в пользу ограничения количества его участников. В 2019 году Burning Man посетили более 78 тысяч человек. Для них это бегство от условностей общества и возможность получить уникальный коллективный опыт, который, кажется, невозможно воспроизвести где-либо еще.

Мультивселенная

Стивен Блюменфельд стал CTO Burning Man за несколько дней до объявления о том, что из-за пандемии COVID-19 основное мероприятие отменяется. Команда сообщила, что сделает все возможное, чтобы провести фестиваль в виртуальном формате. Хотя CTO ожидал, что будет в основном заниматься поддержанием медиаинфраструктуры, вскоре ему пришлось полностью переосмыслять легендарное мероприятие с многолетней историей.

«Сначала я подумал: ″Отлично! Давайте создадим огромный 3D-мир виртуальной реальности″. Пару недель я изучал возможности и временные рамки и понял, что у нас нет ни единого шанса это сделать, — рассказывает Блюменфельд. — Мне все еще хотелось попробовать, но на самом деле это было просто невозможно».

Burning Man — масштабное мероприятие, важное для многих жителей Кремниевой долины и Сан-Франциско, где оно было впервые проведено в 1986 году. Поэтому неудивительно, что многие участники сообщества вызвались помочь, когда Burning Man объявил о переходе в цифровой формат.

«Более 14 тысяч человек заявили, что хотели бы внести свой вклад в создание виртуального Black Rock City, — рассказывает Ким Кук, директор Burning Man по искусству и гражданской активности. — Около тысячи из них сказали, что готовы заняться разработкой».

Некоторые компании предложили помощь в создании цифрового Burning Man в обмен на официальный брендинг. Несмотря на шаткое финансовое положение, организаторы отказались от такой помощи, сославшись на приверженность «детоваризации» — стремлению предотвратить проникновение корпораций, рекламы и брендированных сцен на фестиваль. Вместо этого они выбрали сотрудничество с небольшими инди-командами, которые были готовы заниматься разработкой систем для мероприятия в свободное время.

Новый взгляд на социальные сети

В итоге восемь проектов стали официальными «признанными вселенными», каждая из которых воплощает свое понимание того, как должен выглядеть виртуальный Burning Man. В то время как одни команды сосредоточились на виртуальной реальности, другие создают усложненную версию видеочата или добавляют трехмерную среду поверх существующих платформ, таких как Second Life или Microsoft AltspaceVR.

Во время пандемии многие конференции разработчиков и специализированные выставки пришлось проводить в Zoom, но многие элементы, составляющие неотъемлемую часть опыта Burning Man, невозможно воспроизвести с помощью онлайн-платформ. Разработчики, создающие виртуальную модель мероприятия, полны решимости переосмыслить социальные сети, чтобы участники мероприятия этого года могли, как и обычно, завести много новых друзей.

«Воспроизвести чувство трепета и масштаба непросто, — говорит Эд Кук, создающий одно из официальных приложений. — Кроме того, в Burning Man значение имеет не только то, что происходит непосредственно на фестивале, но и все, что предшествует этому».

Кук разработал SparkleVerse вместе со своим другом Крисом Адамсом, старшим менеджером по программному обеспечению в Airbnb. Их приложение, объединяющее интерфейс 2D-карты с окнами видеочата, в первую очередь ориентировано на общение.

Во время карантина они развлекались разработкой очень сложных видеочатов для друзей. Среди примеров — специальная среда для вечеринки, посвященной Луне, для которой они создали интерактивную карту лунной поверхности. Около 200 участников проходили через 16 независимых виртуальных пространств, каждое из которых было посвящено отдельной теме. Перед началом мероприятия ведущие познакомили людей с «опытом путешествия на Луну»: они воспроизводили эффект невесомости и советовали гостям подыгрывать этому опыту. На другой вечеринке, посвященной джакузи, гостям нужно было погрузиться в ванну перед запуском Zoom.

Кук и Адамс используют некоторые из этих механизмов при работе над Burning Man, надеясь, что элементы иммерсивного театра позволят людям получить более глубокий опыт. По словам Кука, долгие часы за рулем по дороге к фестивальной площадке, отсутствие связи, усталость и голод добавляют «пространства в сознании», которое позволяет людям действовать более свободно. Он хочет, чтобы участники попробовали воссоздать этот опыт доступными им средствами: просидеть несколько часов в видеочате, имитирующем поездку по пустыне, установить палатку в гостиной или отключить водопровод и отказаться от душа на девять дней.

«По дороге на мероприятие вы постепенно отдаляетесь от своей обычной жизни и погружаетесь в контекст, который радикально от нее отличается», — объясняет Кук в девятиминутном видео, представляя платформу.

Многие из приложений основаны на идее о том, как пространственные интерфейсы могут расширять социальный контекст и упрощать знакомство с новыми людьми. Build-a-Burn развивает идею стилизованного 2D-интерфейса для видеочата. Его пользователи могут перемещаться по нарисованной в оттенках серого карте Black Rock City в виде маленьких фигурок из палочек. При приближении участников друг к другу или к разным лагерям открываются чаты, где незнакомые люди могут пообщаться друг с другом.

В то время как Build-a-Burn и SparkleVerse больше полагаются на видеочаты, в других приложениях для передачи атмосферы фестиваля создаются массивные трехмерные ландшафты, соответствующие масштабу реального события. За исключением Burn2, который полностью размещен на платформе Second Life, большинство приложений, ориентированных на 3D, используют технологии виртуальной реальности. Это проекты The Infinite Playa, The Bridge Experience, MysticVerse, BRCvr (подключающийся к платформе Microsoft AltspaceVR) и Multiverse. Каждое из VR-приложений доступно как для мобильных устройств, так и для компьютеров.

Создатель Multiverse Фарьяр Газанфари, который руководит AR-стартапом и ранее работал в юридической команде Tesla, рассказывает, что его мотивация для создания приложения была довольно эгоистичной — ему стало «очень грустно» после отмены офлайн-мероприятия, и он решил построить место, где мог бы воссоединиться с обитателями своего лагеря. Газанфари чувствует ответственность за проектирование среды для других участников и ставит перед собой цель передать всю многогранность мероприятия. По сравнению с другими приложениями, Multiverse фокусируется в первую очередь на создании фотореалистичной трехмерной игровой площадки с возможностью увеличения масштаба.

«Для членов этого комьюнити Burning Man — гораздо больше, чем просто музыкальный фестиваль или арт-площадка. Это социальный эксперимент по созданию сообщества коллективными усилиями», — считает Газанфари.

Похоже, что каждое из одобренных Burning Man приложений воспринимает это по-своему, что, по-видимому, представляет собой наиболее серьезную проблему при переводе фестиваля в онлайн-формат. Создатели платформ надеются привнести элементы физического события в свои виртуальные пространства, понимая, что пытаться конкурировать с прошлогодними воспоминаниями участников неразумно. Это проблема, с которой в последние несколько лет столкнулись десятки стартапов в сфере VR.

«Я думаю, что главная сложность состоит в переносе реальных элементов на другую платформу. Впечатления от цифрового пространства радикально отличаются от опыта посещения реального мероприятия», — заявил Адам Арриго, CEO стартапа Wave, который изначально запустил VR-приложение для музыкальных концертов, но со временем сместил фокус на мобильные устройства и компьютеры.

Финансовая неопределенность

Никто не знает, сколько людей посетит онлайн-вариант Burning Man. И если Блюменфельд считает, что за девять дней фестиваля платформу могут посетить до 30 тысяч человек, то Газанфари надеется, что это могут быть сотни тысяч или даже миллионы пользователей.

Другой важный вопрос заключается в том, как разработчики планируют монетизировать этот цифровой опыт. В 2020 году стандартная цена билета на Burning Man составляла $475. Организаторы приостановили их продажу после отмены физического мероприятия, но к этому моменту уже были куплены десятки тысяч билетов. У их владельцев есть возможность вернуть деньги, но команда Burning Man попросила по возможности не делать этого или рассмотреть вариант с частичным возмещением.

Согласно налоговым документам, в 2018 году Burning Man обошелся организаторам в $44 млн. На мероприятие были проданы билеты на сумму около $43 млн, а пожертвования увеличили общий доход некоммерческой организации до $46 млн. В блоге организаторы сообщили, что имевшаяся у группы страховка не распространялась на отмену, вызванную пандемией. Представители Burning Man заявили, что у команды есть резервы в размере $10 млн наличными — этой суммы должно хватить на поддержание проекта до конца года. В сообщении также было указано, что организация получила ссуду в рамках программы федерального правительства на сумму от $2 до $5 млн.

В то время как одни разработчики, включая Газанфари, настаивают на том, чтобы в этом году сделать участие в мероприятии бесплатным с возможностью сделать пожертвование позже, другие предложили выпустить единый цифровой билет, который дал бы участникам доступ ко всем восьми площадкам мероприятия. Кук заявил, что стоимость доступа к SparkleVerse составит $50.

Блюменфельд объясняет, что характер нынешнего мероприятия не позволяет использовать единый билет. Некоторые проекты реализованы в HTML5, другие работают внутри существующих платформ, а третьи представляют собой отдельные приложения, поэтому единый билет просто не будет работать. Часть разработчиков опасается, что такая разнонаправленность может снизить посещаемость мероприятий на некоторых платформах. При этом проекту нужно окупить организацию фестиваля, чтобы он мог продолжить свое существование после пандемии.

«Мы делаем все это во многом для того, чтобы помочь Burning Man выжить. Проект серьезно пострадал из-за ситуации с коронавирусом и находится в тяжелом финансовом положении», — объясняет Газанфари.

В последние годы мероприятие часто критиковали за снижение доступности. Некоторые разработчики признают, что девятидневная поездка в центр пустыни может быть слишком сложной и дорогостоящей задачей для многих людей, которые хотели бы присоединиться к сообществу. Они надеются, что перевод фестиваля в цифровой формат в этом году сделает его доступным для большего числа участников и поможет даже скептически настроенной части аудитории проникнуться атмосферой этого невероятного события.

Планы на будущее

Все разработчики создают приложения для фестиваля бесплатно. Взамен организаторы предоставили по крайней мере некоторым из них бессрочные лицензии на продолжение работы с данными цифровыми платформами под именем Burning Man и дали возможность монетизировать их, перечисляя определенный процент выручки в пользу проекта.

Команда надеется, что в 2021 году мероприятие удастся провести в привычном формате, но все равно пытается понять, как использовать наработки, появившиеся в связи с пандемией. Блюменфельд планирует в следующем году вложиться в работу над инфраструктурой, чтобы улучшить пропускную способность платформ и сделать продажу билетов на виртуальный Burning Man более удобной.

Учитывая разделение на восемь площадок, собрать единую группу в этом году будет сложно. Разработчики, обеспокоенные возможными сбоями в работе приложений из-за перегрузки инфраструктуры, считают наличие нескольких точек входа на фестиваль необходимостью. Организаторы надеются, что разнообразие вариантов только усилит интерес участников.

«Я думаю, что у нас получился отличный микс, и все мы научились чему-то новому, — считает Блюменфельд. — По крайней мере это точно не должно быть похоже на адскую Zoom-конференцию».

Разработчики онлайн-версии Burning Man стараются обеспечить передовой опыт виртуального взаимодействия и переосмыслить элементы современных социальных сетей, чтобы создать виртуальный вариант легендарного мероприятия.

«Мне нравится представлять, как лет через триста какой-нибудь магистр или студент того времени решит написать курсовую про первый виртуальный Burning Man. Это мероприятие позволяет понять, как будет выглядеть онлайн-общение людей в будущем», — считает Кук.

