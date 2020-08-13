Цифровая трансформация в эпоху COVID-19: что стартапы могут предложить корпорациям

Корпорации и банки активно привлекают стартапы для ускоренного перевода бизнеса на рельсы высоких технологий. А многие стартапы целенаправленно создают продукты для компаний из конкретных отраслей.

Весной 2020 года в IT-сообществе стал популярным мем в виде шуточного опроса о том, кто стал катализатором цифровых изменений в вашей компании. На выбор предлагались три ответа: генеральный директор, технический директор или COVID-19.

Влияние такого глобального явления, как пандемия, не ограничится периодом карантина — запущена серия тектонических сдвигов в общественной и деловой жизни. Часть происходящих изменений началась много лет назад, но сейчас они получили импульс, способный вывести их на качественно новый уровень. Как, например, тренды на удаленную работу, облачные сервисы для бизнеса или онлайн-шопинг.



Ускорят или заморозят?

Первый вопрос, который возникает у стартапов: не свернут ли крупные компании свои проекты корпоративного венчура из-за неопределенности и экономии ресурсов? Эксперты BCG в первом квартале 2020 отметили уменьшение объема сделок в корпоративном венчуре на 24% по сравнению с прошлым годом.

В первую очередь стартапу или разработчику стоит оценить состояние отрасли, на которую он ориентирует продукт.

Наиболее пострадавшие направления бизнеса будут жестко контролировать затраты и, скорее всего, свернут или временно заморозят венчурную активность. К такому сегменту можно отнести гостиничный и ресторанный бизнес, страховую отрасль, производство товаров длительного пользования.

Компании из отраслей, находящихся под давлением из-за кризиса, но на более устойчивых позициях, — это розничная торговля, телеком, производители компьютерного и медицинского оборудования, продуктов питания. Они предпримут меры для снижения ущерба от кризиса, и для кого-то из них это также будет означать перевод рискованной деятельности в спящий режим, отмечают в BCG. Но для других возможно применение комбинированных вариантов, а для сильнейших — ускорение венчурной деятельности.

Наиболее здоровый сегмент, где спрос на товары и услуги сохранился или вырос, — фармацевтика, продуктовый ритейл и продажи товаров для дома, программное обеспечение/сервисы. Компании из этих отраслей продолжат венчурную деятельность, вероятно, еще активнее. Но могут скорректировать подходы и направления.





ThamKC / Shutterstock



Сейчас уже можно проанализировать первую статистику и реакцию компаний и ответить на основные вопросы:

К какой категории по параметрам «ущерб/устойчивость» в условиях пандемии относится отрасль, где оперируют ваши клиенты или партнеры?

Как отреагировали крупнейшие участники этого рынка: есть ли объявления о новых венчурных программах и технологических партнерствах или наблюдаются только новости о сокращении расходов, банкротствах и просьбах о господдержке?

Способен ли ваш продукт создать ценность корпорациям-клиентам с учетом изменений, вызванных пандемией: сделать процессы существенно дешевле и быстрее или привнести совершенно новые качества в их бизнес?

Стоит учитывать все факторы, а не только ущерб в вашей отрасли от COVID-19. Пандемия, поставив на паузу проекты в самых пострадавших секторах, вызвала к жизни новые идеи.

Сразу два российских IT-гиганта — «Лаборатория Касперского» и онлайн-ритейлер Wildberries — запустили инициативы в области внутреннего туризма. Wildberries намерен создать онлайн-сервисы для путешествий по России. Евгений Касперский запустил акселератор Kaspersky Exploring Russia, где могут пройти обучение стартапы из сфер TravelTech, SocialTech и другие.



Матрица для бизнеса

Часть трендов, заданных или актуализированных пандемией, останется навсегда. «Новая нормальность» для бизнеса предполагает большой объем новых технологических изменений, и это стоит учесть стартапам при выборе путей коммерциализации своих разработок.

Глобально основным направлением изменений стало увеличение доли дистанционного взаимодействия бизнеса со всеми контрагентами:

сотрудниками компаний,

поставщиками сырья и комплектующих и другими бизнес-партнерами;

государственными структурами;

клиентами, покупателями.

По методам решения этих задач можно выделить три блока:

перенос еще большего объема данных и процессов в облака;

внедрение сервисов для удаленного взаимодействия со всеми группами контрагентов;

автоматизация, аналитика и оптимизация внутренних процессов.

Первое, с чем столкнулись компании, — это закрытие или ограничение работы офисов. В России о продлении режима дистанционной работы сотрудников еще на несколько месяцев после снятия карантина объявили «Яндекс», «Альфа-Банк», Mail.ru Group, Qiwi. В июле Сбербанк принял решение о новом формате работе: до 30% его сотрудников будут работать в удаленном режиме вне зависимости от ситуации с эпидемией.





Pixel-Shot / Shutterstock



Стартапы, ориентирующиеся на внешний рынок, могут обратить внимание на тот факт, что до конца 2020 года отпустили сотрудников домой Google, Microsoft, Facebook и другие IT-гиганты, а руководители некоторых компаний, как Oracle и Twitter, рассматривают варианты удаленной работы как постоянный режим.

По-видимому, бизнес уже начал следовать советам экспертов: не ограничиваться временными мерами, а полностью «переизобрести» офисную модель работы. Это означает пересборку всех HR-процессов и многих операционных решений.

Повышение эффективности внутренних процессов, например, включили в список ключевых направлений для работы со стартапами участники технологического альянса RITA: X5 Retail Group, Hoff, «Билайн» и «М.Видео — Эльдорадо».

Среди HR-tech проектов с российскими корнями можно отметить рост пользователей у сервисов удаленного поиска сотрудников VCV (видеоинтервью и тестирование) и PitchMe (маркетплейс на основе смарт-профилей соискателей). Sola — wellbeing-платформа для сотрудников — уже работает с МТС, Сбербанком и PWC.

Успешный в Кремниевой долине People.ai Олега Ровинского помогает повышать продажи на основе анализа данных о процессах и работе сотрудников.



Ускорить и перестроить

Поставщики и партнеры — еще одна целевая группа, для быстрой перестройки отношений с которой нужны новые решения. Например, компании готовятся и после пандемии участвовать в отраслевых мероприятиях онлайн, в том числе с применением AR и VR-технологий. А клиенты и покупатели в период карантина освоили новый и закрепили ранее приобретенный опыт дистанционных покупок и использования сервисов.

Две эти целевые группы создают запросы на решения в следующих областях:

Автоматизация взаимодействия с контрагентами — например, контроль цепочек поставок и остатков на складах и в магазинах;

Дистанционный контроль за выкладками на полках магазинов, ассортиментом и наличием товара;

Эффективная и безопасная цифровая среда/платформа для переговоров и совместной работы с внешними партнерами;

Дистанционная поддержка онлайн-продаж, включая аудио и видео, VR/AR, совместные просмотры и т.д.;

Омниканальные решения для взаимодействия с клиентами и покупателями;

Безопасность облачных и сетевых взаимодействий;

Роботизация и автоматизация контроля качества на производстве, в логистических хабах, в центрах сборки онлайн-заказов;

Автоматизация и повышение эффективности маркетинга в городской среде (наружная реклама и пр.);

Маркетинг в цифровой среде на основе аналитики профиля и предпочтений клиентов и покупателей, эффективности каналов продвижения и т.д..

Отдельное большое поле — технологии для дистанционного обучения. EdTech-решения востребованы и компаниями, как часть HR-процесса, и госструктурами.

Еще один совет российским стартапам — обратить внимание на внешний рынок. Сотрудничество или акселерация в крупной корпорации в России может стать прямым мостом или послужить рекомендацией для выхода на иностранных партнеров.

Фото на обложке: SFIO CRACHO / Shutterstock