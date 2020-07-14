Инновации по-умному: как выжить бизнесу в новых условиях

Корпоративный акселератор GenerationS подготовил отчет «Адаптация к новой реальности: тренды, технологии, перспективы». Директор акселератора Екатерина Петрова рассказывает, что нужно бизнесу для быстрой адаптации и какие возможности открывает сложившаяся ситуация.

Пандемия затронула каждую страну, оказав существенное влияние на мировую экономику, что, по данным МВФ, привело к самому сильному спаду со времен Великой депрессии. Затронуты практически все отрасли, и инновационная сфера не стала исключением.

В нашем отчете мы постарались максимально полно представить картину влияния текущей ситуации на инновационную активность компаний и различные бизнес-процессы, а также предложить пути решения вставших перед многими компаниями задач.

Например, мы выяснили, что больше всего в результате пандемии пострадали нефтегазовая отрасль, авиаперевозки, туристический сектор, промышленность, строительство и недвижимость, банки, розничная торговля и компании сегмента HoReCa. А для электронной коммерции, индустрии развлечений и здравоохранения, наоборот, текущая ситуация оказалась благоприятной с точки зрения развития новых технологий и решений.

Рост данных сегментов во многом обусловлен их способностью быстро адаптироваться к новым реалиям благодаря высокому уровню цифровизации, способности быстро переформатировать свой продукт или услугу под новые потребности потребителей, и слаженной и четкой работе цепочек поставок.

Но остается один очень важный вопрос: как же выжить инновационному бизнесу в новых условиях?





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Операционная деятельность

Несмотря на то что под влиянием кризиса оказались абсолютно все компании, есть те, которые перенесли этот перенесли этот непростой период легче остальных. Это обусловлено оперативной реакцией и адаптацией благодаря внедрению новых технологий, способных обеспечить непрерывность операционной деятельности в новых условиях.

Многие компании частично или полностью перешли на удаленный режим работы: стали проводить встречи и планерки на различных видеоплатформах, обмениваться документами через релевантные ресурсы, настроили удаленные рабочие столы в облаках.

Однако многие компании помимо головного офиса имеют и различные производственные объекты.

Так, производственные компании Airbus и Dyson столкнулись с проблемой остановки производства из-за резкого спада спроса и из-за безопасности рабочих, а также со сложностями в цепочках поставок. В итоге Dyson объявила о создании аппарата вентиляции легких, а Airbus начала изготавливать защитные пластмассовые маски с помощью 3D-печати.

Предприятия нефтегазовой отрасли столкнулись с проблемой резкого сокращения спроса и, как следствие, увеличения запасов. Им на помощь пришла австралийская программная платформа VROC.

Благодаря функции предиктивной аналитики с использованием искусственного интеллекта ее пользователи получают удаленный доступ для мониторинга состояния нефтяных вышек и получения предварительных предупреждений. Можно удаленно расставлять приоритеты в обслуживании, безопасно планировать и оптимизировать производство даже при ограниченном персонале на местах.



Взаимодействие с потребителем

Пандемия в полной мере сказалась на потребителе, который оказался вынужден существенно ограничить свое пространство. Это привело к формированию новых паттернов покупательского поведения, которые, скорее всего, теперь закрепятся.

Бизнес был вынужден ответить пересмотром принципов работы с клиентами, а также рассмотреть новые цифровые каналы, которые помогут не только сохранить клиентскую базу, но и повысить уровень их удовлетворенности. Эта проблема коснулась компаний из банковской сферы, страхования, розничной торговли, сегмента HoReCa и туризма.

Если до пандемии компании считали цифровую коммерцию вторичным каналом продаж, то теперь им приходится переориентировать бизнес, используя различные инструменты цифровизации.

И чем быстрее и эффективнее бизнес сможет перенастроить каналы взаимодействия, тем больше вероятность, что он не только сохранит уровень дохода, но и привлечет новых клиентов.

Как с этим справилась HSBC — одна из крупнейших международных финансовых организаций, которая обслуживает более 40 млн клиентов по всему миру? Перед ней стояли две очевидных проблемы: закрытие отделений и невозможность личного присутствия клиента для подтверждения личности для открытия счета.

Тогда в своих китайских подразделениях HSBC применила технологии цифровой биоидентификации, а мобильное приложение Smart Mobile Onboarding позволило клиентам банка по всему Китаю онлайн открывать счета в местной валюте через смартфон.

Пользуясь тем, что множество людей перешли в онлайн, многие компании из индустрии развлечений, гостиничного и ресторанного бизнеса начали стремительно расширять спектр своих онлайн-услуг.

Например, телеканалы ESPN и Fox Sports открыли онлайн-доступ к старому контенту, документальным фильмам, e-sports и различным соревнованиям, а Ассоциация NBA запустила возможность онлайн-стриминга NBA 2K (видеоигры).

А знаменитая сеть отелей Double Tree by Hilton раскрыла в социальных сетях секретный рецепт своего фирменного печенья, которое традиционно получает каждый гость, и собрала более 200 тыс. просмотров и множество откликов.



Цепочки поставок

Переместим фокус на логистику. Очевидно, что бизнесу важно сохранить бесперебойную работу всей производственно-логистической цепочки. Потребители должны получать товары и услуги быстро, безопасно и надежно, но пандемия принесла оказала влияние на каждый этап управления.

На этапе поставок потребители хотят сохранить возможность отслеживать отправления и знать страну происхождения продукции. На этапе производства трудности возникли из-за ухода заводов на частичный или полный карантин, а самим производствам не хватало сырья. В плане логистики — сложности, связанные с ограничением трафика. Наконец, на этапе продаж видно резкое изменение спроса: сужение потребительской корзины до товаров первой необходимости или отказ от некоторых товаров.

В этом сегменте основные пострадавшие — предприятия транспорта, логистики и хранения, промышленного производства и строительства.





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Решить проблемы поможет только комплексный анализ каждого компонента производственно-логистической цепочки и взаимосвязи цепочек с продуктом/услугой и конечным потребителем.

В частности, остановка фабрик в Китае, ограничение международного транспортного сообщения, резкие скачки спроса на некоторые товары привели к массовым проблемам в цепочках поставок по всему миру. Здесь помогла платформа iTradeMarketplace от компании TradeNetwork, которая предоставила поставщикам, покупателям и упаковочным компаниям бесплатный доступ к информации о том, где произошли «пробелы» в цепочках. Это позволило участникам рынка быстро реагировать и закрывать логистические прорехи.



В помощь российскому бизнесу

Массовый уход в онлайн, вынужденная ускоренная цифровизация, изменение предпочтений потребителей — все это вынуждает отечественных предпринимателей искать новые пути развития бизнеса. Один из путей выживания для стартапов в новых условиях — предложить рынку актуальные решения. Например, для автоматизации документооборота, для дезинфекции помещений, для бесшовного перевода сотрудников на удаленку, для онлайн-обучения.

В частности, среди выпускников нашего акселератора множество примеров успешных проектов в этом направлении. Например, многопользовательская платформа и VR-технология SpeakerGuru для организации условий удаленного рабочего пространства на предприятиях и обучения сотрудников во время карантина. Она позволяет HR-отделам корпораций проводить тренинги по развитию soft skills для сотрудников, разнесенных по всему миру, сокращая расходы на 30%.

Другой проект — Facepass — позволяет организовать бесконтактные проходные с распознаванием лиц, автоматически фиксировать время работы, а также создать интеллектуальное бюро пропусков. А, например, решение Oz Liveness позволяет удаленно открывать банковские счета с высокой точностью идентификации и верификации, защищая персональные данные клиентов и банков от мошенников.



Что делать инновационному бизнесу в новых условиях?

Предложить рынку актуальные технологические решения:

для обеспечения бесперебойной операционной деятельности подойдут системы удаленного контроля сотрудников, решения для организации виртуальных офисов и дистанционного обучения;

для сохранения взаимодействие с потребителем — комплексные системы удаленной идентификации, VR-решения для виртуального присутствия и пр.;

для сохранения логистики — решения по визуализации цепочек поставок, автоматизации работы складов, решения по управлению транспортными системами всех уровней и др.;

для всех типов бизнеса актуальны решения по обеззараживанию помещений, профилактике и диагностике заболеваний.

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