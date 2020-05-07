Экономика (пост)карантина: как изменятся рынки и что поможет бизнесу выжить

Мы в Neurodata Lab давно и внимательно наблюдаем за рынком и решили поделиться нашими соображениями — как мы видим долгосрочное будущее после локдауна и что бизнес может сделать, чтобы повысить шансы на выживание.

Всем уже ясно, что сейчас мы входим в период глубокого кризиса, одновременно экономического, политического и, возможно, социального.

Какие есть сценарии?

Разные эксперты — от аналитиков «большой тройки» до социологов и современных философов — очерчивают разные образы будущего, которые зависят от скорости ослабления карантина, географической и отраслевой специфики. Если обобщить их, то все они предполагают несколько возможных сценариев.





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Наилучший сценарий

Его часто называют V-образным — когда темпы экономического роста резко, но ненадолго падают, а затем быстро восстанавливаются до прежнего уровня. Этот сценарий может воплотиться, если карантин продлится не дольше 2–3 месяцев, а меры поддержки экономики сработают. Тогда экономика сможет прийти в «нормальное» состояние примерно к концу 2020 года.

В этом сценарии и уровень ВВП, и темп его роста останутся почти такими же, как если бы эпидемии не было вовсе.



Наиболее вероятный сценарий

Он же U-образный. При таком развитии событий экономический рост просядет сильнее (например, если будет вторая волна эпидемии) и снова пойдет вверх только через пару лет — условно, это может случиться в середине 2021 года для Китая, в конце 2023 для США и в конце 2022 для всех остальных.

Здесь важно понимать, что при таком сценарии экономика, скорее всего, не вернется к тем цифрам (конкретно — к уровню ВВП), которые могли бы быть, если бы эпидемии не случилось. Она лишь будет показывать до-эпидемический темп роста.





Наихудший сценарий

Этот сценарий часто изображают на графиках в виде линии, похожей на букву L. Он отражает резкое падение ВВП, следующий за этим глобальную экономическую депрессию и очень долгое восстановление. Главное здесь то, что упадет не только уровень, но и темпы роста ВВП: экономика одновременно сильно просядет и потеряет в скорости развития. Масштаб разрушений будет огромным, и его трудно предсказать до конца.





Какие изменения происходят уже сейчас?

Сильно пострадали те индустрии, где важно физическое присутствие человека или клиентский опыт — сфера услуг, ритейл, товары длительного спроса, предметы роскоши, транспорт, авто, туризм, медиа, банки и страховые компании, недвижимость, офлайновые развлечения.

Вдобавок, карантин наносит большой урон даже тем, кто связан с этими индустриями опосредованно: их поставщики не получают заказы, производственные цепочки рвутся. Люди, задействованные во всех этих сферах, потеряли доход — а значит, и как потребители они теперь приносят гораздо меньшую прибыль тем индустриям, в которых пока все вроде бы хорошо.

Но бизнесы, которые еще на плаву, стремятся подстроиться под новые условия.

В результате этого в экономике будут идти (и уже идут) два параллельных процесса: часть компаний уйдет с рынка, а часть — трансформирует себя, в процессе меняя сам рынок и практики ведения бизнеса.

Бизнес меняет формат работы и переформатирует продукт. Компании переводят сотрудников на удаленку, перенося всю рабочую коммуникацию в онлайн. Ритейлеры создают и усиливают собственные службы доставки: кто-то в дополнение к офлайну, кто-то его замещает.

Чтобы поддерживать контакт с аудиторией и удерживать внимание клиентов, бизнес активно генерирует контент — например, ведет стримы по уходу за собой на то время, что нельзя прийти в салон красоты, или проводит подбор и демонстрацию товара по Zoom («придете его выкупать, когда будет можно»).





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Одновременно с этим меняется и потребитель.

Оказавшись в изоляции и потеряв в доходах, многие люди стали замечать гораздо больше мелочей, которые влияют на их жизнь. Это заставило их пересмотреть структуру расходов.

Они отказываются от демонстративного потребления, покупают меньше одежды и гаджетов, не тратятся на еду и досуг вне дома, не покупают автомобили и не вкладываются в недвижимость.

Одновременно с этим их «инвестиции в себя» вышли на новый уровень: стали важнее комфорт и саморазвитие. Поэтому теперь они охотнее покупают онлайн-курсы и тренировки, заказывают тренажеры и здоровую еду с доставкой, подписываются на стриминговые платформы, чтобы контролировать потребляемый контент.





Что ждет нас в будущем?

Вполне вероятно, что эти практики так укоренятся, что к тому моменту, как локдаун отменят, рынок и мы станем совсем другими, сами того не заметив. Безусловно, есть ряд индустрий, которые и так вырастут за это время — среди них агро, медицина, автоматизация и развлечения. Все остальные будут отказываться от любых «излишеств» — резать расходы, переводить сотрудников на удаленку, автоматизировать процессы и искать новые продуктовые ниши.

Но не исключено, что новый формат работы покажется им гораздо лучше прежнего. Компании могут обнаружить, что экономия на аренде так велика, что ради нее можно закрыть глаза на страх падения продуктивности, которая ожидается от удаленных сотрудников. Внедрение автоматизации может в итоге обойтись дешевле, чем содержание целого отдела, и на освободившиеся деньги можно будет запустить новое технологичное направление.

В итоге это может изменить не только организацию работы в компании, но и ее продукты и даже индустрию.

То же самое может произойти с людьми. Находясь в условиях стресса и неопределенности, сейчас многие из них задаются вопросами: почему они работают на этой работе? Интересно ли им то, что они делают? Продолжат ли они этим заниматься, когда кризис закончится?

Многие могут обнаружить, что удаленная работа снимает необходимость жить в конкретном городе и что на самом деле они хотят заниматься совсем другим. Что их карьерные возможности гораздо шире, чем границы их области или страны, а значит, их практики мобильности и карьерные стратегии изменятся. Что то потребление, к которому они привыкли, им на самом деле не нужно.

Кроме того, поскольку удаленный сотрудник почти круглосуточно находится дома, ему будут важны поддержание здоровья и комфортная жилая и городская среда.



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Как сделать транзит более гладким?

Как бы банально это ни звучало, кризис — действительно время возможностей. Slack, WhatsApp и другие популярные продукты были созданы именно в кризисное время. Чтобы пережить этот период, бизнесу стоит трансформировать свою деятельность сразу в нескольких направлениях.

Наблюдая за рынком, мы сформулировали ряд общих рекомендаций, которые применимы независимо от индустрии:

Сократите расходы

Постарайтесь отказаться от всего лишнего. Среди лишнего может быть закупка новых компьютеров взамен работающих прошлогодних или услуги фрилансеров и подрядчиков, без которых вы на самом деле можете обойтись.

Перераспределите доходы

Согласно апрельскому исследованию BCG, 53% опрошенных компаний не планирует менять дивидендную политику, а 40% не планирует рассматривать возможность M&A-сделок, которых сейчас будет все больше. Компаниям стоит пересмотреть правила выплаты бонусов и перенаправить эти деньги на спасение и трансформацию.

Высвободившиеся средства можно направить на то, что поможет компании пережить кризис — от проведения тщательного анализа рынка до покупки ПО для контроля рабочего процесса на удаленке.

Инвестируйте в сотрудников. На сэкономленные деньги поднимите им зарплаты, предложите более гибкие условия работы, снизьте бюрократическую нагрузку. Это увеличит и лояльность, и производительность.

Ищите способы восстановиться быстрее

Изучите, как изменились потребности вашей ЦА — читайте их посты в соцсетях, звоните и пишите постоянным клиентам. Подумайте, в чем бы вы нуждались, будь вы на месте потребителя? Что вы можете изменить в продукте, его компонентах, способе его доставки, ценообразовании?

Не недооценивайте потенциал маркетинга — многие клиенты не перестали нуждаться в вашем продукте. Помогите им получить его в нужной им форме, введите возможность тестового периода.





Как достичь максимума представителям разных отраслей

Сфера услуг : подумайте, можете ли вы переупаковать продукт в do-it-yourself набор и доставить покупателю бесконтактно? Можете ли вы перенести часть продукта в онлайн (формат консультаций, стримов и т.п.)?

: подумайте, можете ли вы переупаковать продукт в do-it-yourself набор и доставить покупателю бесконтактно? Можете ли вы перенести часть продукта в онлайн (формат консультаций, стримов и т.п.)? Ритейл : попробуйте трансформировать продукт так, чтобы он скрасил и оптимизировал (пост)карантинный быт. Потребителю сейчас важны комфорт и цена. Возможно, вам стоит подумать над нестандартными форматами вроде подписки на товары.

: попробуйте трансформировать продукт так, чтобы он скрасил и оптимизировал (пост)карантинный быт. Потребителю сейчас важны комфорт и цена. Возможно, вам стоит подумать над нестандартными форматами вроде подписки на товары. Товары длительного спроса (включая авто) : они сейчас упали в цене, но в долгосрочной перспективе они подорожают — донесите это до своей аудитории. Подумайте о введении скидок или специальных предложений на карантинное время. Возможно, вам стоит сделать специальные пакетированные предложения: услуга+товар за часть финальной стоимости сейчас, полное пользование товаром после карантина.

: они сейчас упали в цене, но в долгосрочной перспективе они подорожают — донесите это до своей аудитории. Подумайте о введении скидок или специальных предложений на карантинное время. Возможно, вам стоит сделать специальные пакетированные предложения: услуга+товар за часть финальной стоимости сейчас, полное пользование товаром после карантина. Медиа : потребность в человеческом общении многократно возросла, и медиа могут пробовать разные форматы взаимодействия со своими читателями, чтобы повысить интерес к изданию — от круглых столов в Zoom до инсайдов из жизни редакции. Воспользуйтесь этой возможностью.

: потребность в человеческом общении многократно возросла, и медиа могут пробовать разные форматы взаимодействия со своими читателями, чтобы повысить интерес к изданию — от круглых столов в Zoom до инсайдов из жизни редакции. Воспользуйтесь этой возможностью. Офлайновые развлечения : переносите все в онлайн. Многие люди ищут, чем занять себя и своих детей дома — закройте эту потребность.

: переносите все в онлайн. Многие люди ищут, чем занять себя и своих детей дома — закройте эту потребность. Недвижимость: многие неожиданно для себя обнаружили, что не могут находиться так близко и так долго рядом со своими семьями. Работать из дома в таких условиях тоже непросто. Подумайте, как вы могли бы задействовать маркетинг и перестроить продукт, чтобы предложить потенциальной ЦА доступное пространство для жизни и работы.

Фото на обложке: Shutterstock / Corona Borealis Studio