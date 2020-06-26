От психотерапии до наборов для готовки: каким бизнесам пандемия не помеха и кого точно ждет рост

Какие индустрии будут расти после пандемии и в каких сферах сейчас перспективно развивать свой бизнес, рассказывает CEO и сооснователь компании Александр Старостин.

Для оптимального таргетирования рекламы в интернете компания First Data ежедневно анализирует огромные массивы данных о поведении потребителей. Эти данные позволяют не только делать выводы о том, что пользуется максимальным спросом сегодня, но и строить прогнозы на будущее.

За последние три месяца значительные изменения коснулись всех отраслей экономики — в отсутствие кризиса на это ушли бы годы. Появились новые возможности, возникли еще не занятые никем ниши. Кризис дал толчок для развития целому ряду бизнесов, и, стало быть, есть сферы, в которые точно стоит вкладываться уже сегодня.

Несмотря на снятие ограничений, многие не торопятся в офисы и рестораны и вообще предпочитают пока в полной мере не возвращаться к офлайн-жизни. Следовательно, онлайн будет расти, привлекая все новых пользователей, которые раньше и не подумали бы заказывать доставку на дом или получать услуги в интернете.



Ожидаемые точки роста

Пандемия подстегнула интерес к телемедицине. Люди боятся идти к врачу лично и все чаще предпочитают удаленный формат. Об этом говорят данные всех ведущих игроков рынка — спрос на онлайн-докторов уже вырос в разы, а к концу 2025 года в России объем рынка телемедицинских консультаций с 1,5 млрд рублей может увеличиться до 96 млрд.

Эта тенденция, вероятно, будет характерна для всего мира — по данным Economist, пандемия ускоряет переход к новой модели удаленной медицинской помощи, которая использует все преимущества цифровых технологий.

Время, проводимое в замкнутом пространстве, создает повышенную нагрузку на психику. Любой сервис, который хотя бы на время возвращает мысли в голове на свои места и дает увидеть свет в конце тоннеля, становится востребованным.

Так, на платформе Profi.ru общее количество заказов на услуги психотерапевтов только в первом квартале 2020 года выросло в четыре раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Коронавирус пройдет, а стресс останется, поэтому успешное решение психологических вопросов будет пользоваться все большим спросом в будущем.

Положительная динамика наметилась и в сфере онлайн-образования. Существенно расширили аудиторию почти все обучающие платформы: «Яндекс.Практикум» только в апреле привлек 100 тысяч новых пользователей, в Skyeng во второй половине апреля почти вдвое вырос спрос на занятия английским языком для взрослых, а число регистраций на платформе онлайн-университета «Нетология» увеличилось в три раза.





Привычка получать новые знания и навыки не выходя из дома за время самоизоляции закрепилась в сознании — это дает отрасли толчок для развития и по окончании пандемии.



Неочевидные бенефициары пандемии

После коронавируса наверняка станет еще сильнее фудтех во всем своем многообразии. Под фудтехом сегодня подразумевается не только обычная доставка из магазинов и ресторанов, но и сервисы, которые привозят наборы еды для самостоятельного приготовления — «Шефмаркет», Elementaree, «Яндекс.Шеф».

Эта тенденция носит глобальный характер: в США уже наблюдается повышенный интерес к сегменту meal kit. В период пандемии спрос со стороны потребителей на такие наборы еды продемонстрировал по-настоящему взрывной рост.







Практически с самого начала пандемии участники рынка отмечали значительное увеличение спроса на доставку спиртного — у многих объем заказов вырос в два раза и даже больше. Все актуальнее становится вопрос легализации онлайн-торговли алкоголем, который уже давно обсуждается в России.

Если соответствующий закон будет в итоге принят, такой бизнес наверняка станет крайне успешным. В европейских странах онлайн-продажи алкоголя ежегодно растут на 7–8%, а в США за время пандемии продажи спиртного в интернете выросли в пять раз.

Нет никаких сомнений, что наша страна исключением не станет — и отрасли гарантированы высокие показатели роста.

За два с лишним месяца самоизоляции многие родители поняли, что готовы заплатить любые деньги за тишину и возможность поработать на удаленке без криков «пап-мам» по сто раз на дню. Если компания своими товарами или услугами сможет отвлечь или занять ребенка и вернуть спокойствие взрослым, ее return rate («отдача») будет зашкаливать.







Статистика Ozon еще в начале весны продемонстрировала, что на 200% подскочили продажи подписок на игровые сервисы и онлайн-кинотеатры, существенно выросли продажи настольных игры, товаров для творчества и книг.

Кроме кино, мультфильмов и аудиокниг в перспективе будут востребованы и специальные платформы для детского творчества и общения.

Повышенный спрос в этом сегменте уже заметили создатели Profi.ru и начали предлагать услуги педагогов и аниматоров в форматах онлайн-уроков, развивающих игр и спортивных тренировок.

Технологичные товары и услуги для детей переживают настоящий бум, и в ближайшее время любые инновации в этой сфере будут гарантированно востребованы потребителями.

Считать снова стало модным — сервисы аналитики продаж и рекомендаций прекрасно чувствуют себя в кризис, помогая компаниям понять, где находятся те 50% бюджета, которые раньше тратились на имидж и узнаваемость, но никак не влияли на бизнес.

Рекламодатели уделяют все больше внимания таргетированию аудитории — наконец становится возможным оценить офлайн-продажи после онлайн-рекламы (O2O) и влияние каждого ТВ-флайта на продажи бренда. Для многих компаний это стало спасательным кругом в кризис и явно останется важным инструментом и после пандемии.

Сервисы видеоконференций переживают вполне закономерный бум — в дополнение к Zoom, аналогичный формат запустил Facebook, а Google предоставил бесплатный доступ к своему приложению Meet для всех желающих.

Однако доминирование дистанционного общения зачастую приводит к потере полноценного визуального и эмоционального контакта с собеседником.

Вслед за взрывом online-общения уместно задаться вопросом: меня слушают внимательно или я работаю фоном у сотрудников? Какие эмоции испытывают клиенты от моего предложения? Кажется, совсем скоро все будут готовы платить за следующую волну сервисов — они станут настройками к online-образованию, знакомствам и общению, помогая пользователю лучше понять собеседника и выстроить эффективную коммуникацию.

Нет смысла тратить время на партнера, который уже мысленно не с тобой, и было бы здорово иметь под рукой сервис, который дает возможность об этом узнать.



Как достичь максимума

Обратите внимание на телемедицину, психологическую поддержку и онлайн-образование. Сейчас тот редкий момент, когда можно с уверенностью ждать коммерческого успеха, вкладываясь в социально значимые сферы. Не забывайте про базовые потребности — спрос на еду и алкоголь будет всегда, а сегодня развивать проекты в сфере фудтеха особенно перспективно. Подумайте о родителях и займите их детей — любые решения в этой сфере точно найдут своего потребителя. Предложите новые сервисы аналитики бизнесу — сегодня всем важно тратить бюджеты наиболее эффективно. Загляните на шаг вперед и придумайте принципиально новый продукт для онлайн-общения — оно уже во многом заменило реальное, и научиться лучше понимать собеседника в виртуальном пространстве будет становиться все важнее.

Фото на обложке и в тексте: Unsplash