Цифровое здравоохранение в России: каким будет рынок после пандемии и как на него выйти
2020 год станет отправной точкой для российского рынка цифрового здравоохранения. Пандемия и режим самоизоляции оказались тем локомотивом, который заставил по-новому оценить возможность онлайн-консультаций с врачами, в том числе в регионах.
В ситуации, когда амбулаторный прием зачастую стал недоступен, на помощь пришла телемедицина — сегодня люди все активнее интегрируют этот формат общения с врачом в повседневную жизнь.
Председатель совета директоров МК «Доктор Рядом» Максим Чернин рассказывает, что происходит с российским рынком дистанционной медицинской помощи и как он будет развиваться дальше.
Сегодня во многих странах телемедицина развивается очень активно: по данным VEB Ventures, мировая посещаемость телемедицинских сервисов может вырасти в 5,5 раз — с 36 млн визитов на начало 2020 года до 200 млн визитов к началу 2021 года. ВОЗ подчеркнула важность использования таких технологических решений, как телемедицина, в стратегии борьбы с пандемией COVID-19.
Во многих странах правительствами приняты экстренные меры по ослаблению законодательных норм в области телемедицины и обязательном включении онлайн-консультации в страховые программы.
Снять ограничения
В России существующий закон о телемедицине в настоящее время во многом сдерживает активное развитие отрасли, что влияет на удовлетворенность пациентов телемедицинскими услугами: в рамках дистанционной консультации врачи не имеют права ставить диагноз, назначать лечение и препараты, а также оформлять пациентам больничный лист.
Принятие поправок обсуждается российскими законодателями уже давно — практически с момента принятия базового закона о телемедицине.
Сегодня либерализация закона (естественно по той части нозологий, где это оправдано и безопасно для пациента) дала бы мощный толчок для развития системы здравоохранения и сформировала возможности для интеграции онлайн-форм взаимодействия врача и пациента.
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Что может дать расширение арсенала применения телемедицины в России?
- Повысит доступность первичной медицинской помощи для всех граждан огромной страны — вне зависимости от места их проживания.
- Снимет финансовые барьеры — стоимость телемедицинского приема ниже стоимости очного.
- Частично решит кадровую проблему. В некоторых регионах дефицит врачей составляет до 20%. Телемедицина позволит перераспределить нагрузку между врачами из разных регионов и закроет потребности жителей населенных пунктов, где нет узких специалистов, в медицинской помощи.
- Позволит развить в России институт второго медицинского мнения.
Ближе и доступнее
Во время пандемии наиболее уязвимой категорией населения оказались пожилые люди — их в России более 23%. По данным Минздрава, около 45% жителей России страдают хроническими заболеваниями. В период самоизоляции они находятся в зоне риска. На помощь всем, кто нуждается в оперативной консультации с врачом, пришли телемедицинские сервисы, которые предложили гражданам бесплатно обратиться к специалисту по телефону или онлайн — в основном это были терапевты и педиатры.
Мы понимали, что в период самоизоляции люди нуждаются в медицинской помощи (причем далеко не только по вопросам коронавируса), и в апреле совместно с ВЭБ.РФ запустили общероссийскую программу по предоставлению бесплатных телемедицинских консультаций врачей 12 ключевых специальностей.
Сегодня наши врачи проводят более 2,5 тысяч консультаций в день, причем более 70% обращений поступает к врачам узких специальностей, а обращений, связанных с темой коронавирусной инфекции — менее 5%.
Дистанционный формат взаимодействия был распробован, и люди стали консультироваться с врачами онлайн по рутинным вопросам здоровья. Помимо терапевта и педиатра, чаще всего сегодня россияне обращаются дистанционно к гинекологу, неврологу и гастроэнтерологу.
Все больше обращений поступает из регионов. Если в апреле 50% пациентов представляли Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, то сейчас доля столиц снизилась до 34%. Из регионов в лидеры вышли Татарстан (почти 6%), Ярославская (5%) и Ивановская (9%) области.
Будущее рядом
Мир вокруг стремительно меняется, и сейчас происходит процесс слияния офлайн- и онлайн-медицины — появляется гибридный формат оказания помощи. Очные приемы врачей не исчезнут, но эти два формата предоставления медицинских услуг будут активно дополнять друг друга.
Вскоре у пациентов не будет необходимости посещать врача часто — будущее здравоохранения состоит в беспрерывном дистанционном сопровождении пациента вне зависимости от его географического местонахождения.
Этому будет способствовать и еще один фактор: рынок медуслуг серьезно изменят носимые устройства — по подсчету IDTechEx, до 2026 года в мире их будет продано около 5 млрд.
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Люди будут использовать все больше датчиков, которые смогут измерять различные показатели — например, системы мониторинга глюкозы в крови или сердечных ритмов. Удаленный мониторинг состояния здоровья станет реальностью.
Как достичь максимума, если ваш стартап хочет выйти на рынок цифрового здравоохранения
- Нужно выбрать свободную нишу или иметь идею, существенно превосходящую остальные, представленные на рынке.
- Продукт должен решать проблему пользователя. Сегодня люди уделяют большое внимание своему здоровью, а пандемия придаст еще большее ускорение этому тренду. Пользователей все сильнее будут интересовать превентивные меры, которые помогут оставаться здоровыми и энергичными.
- Продукт должен хоть немного, но приятно удивлять пользователя.
- Должна быть возможность в будущем масштабировать продукт на международные рынки.
Я полагаю, что будущее за экосистемами, в центре которых — здоровый, а не больной человек. Если сегодня 95% средств системы здравоохранения тратится на лечение больных, в обозримом будущем не менее 80% трат будет приходиться на здоровых людей, ставящих перед собой целью сохранить и укрепить этот ресурс.
Сейчас управление здоровьем — это просторная ниша для технологических стартапов.
Нужно учитывать и такие практические факторы, как потенциал рынка: на какой сегмент вы ориентируетесь? Много ли представителей платежеспособного спроса в этом сегменте? Какова ваша стратегия: быть лидером по цене или предложить продукт, не похожий на конкурентные решения?
Важно сравнивать свой продукт надо не только с подобными, а со всеми способами решения выделенной клиентской потребности. Любой стартап должен постоянно тестировать свои продуктовые идеи, собирать фидбэк членов семьи, друзей, знакомых и малознакомых людей — только так можно раскрыть его потенциал.
Россия — очень большой рынок (по прогнозам VEB Ventures, к 2025 году может составить 96 млрд рублей), но думать о возможности международного масштабирования лучше с самого начала — это существенно повышает потенциал капитализации проекта.
Международная среда подразумевает большие рыночные возможности и более широкий круг потенциальных инвесторов.
Для индустрии стартапов любой кризис открывает новые возможности. У компаний определенно есть шанс привлечения как государственных, так и частных источников финансирования, ведь индустрия здоровья сейчас интересна для стейкхолдеров на всех уровнях по всему миру, и объем инвестиций в эту сферу будет только расти.
Согласно новым прогнозам Global Market Insights глобальный рынок телемедицины к 2026 году вырастет с $45 до $175 млрд, а среднегодовой темп роста составит 19,3%.
Фото на обложке: Shutterstock / Oleksiy Mark
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