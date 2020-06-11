Цифровое здравоохранение в России: каким будет рынок после пандемии и как на него выйти

Председатель совета директоров МК «Доктор Рядом» Максим Чернин рассказывает, что происходит с российским рынком дистанционной медицинской помощи и как он будет развиваться дальше.

В ситуации, когда амбулаторный прием зачастую стал недоступен, на помощь пришла телемедицина — сегодня люди все активнее интегрируют этот формат общения с врачом в повседневную жизнь.

2020 год станет отправной точкой для российского рынка цифрового здравоохранения. Пандемия и режим самоизоляции оказались тем локомотивом, который заставил по-новому оценить возможность онлайн-консультаций с врачами, в том числе в регионах.

Сегодня во многих странах телемедицина развивается очень активно: по данным VEB Ventures, мировая посещаемость телемедицинских сервисов может вырасти в 5,5 раз — с 36 млн визитов на начало 2020 года до 200 млн визитов к началу 2021 года. ВОЗ подчеркнула важность использования таких технологических решений, как телемедицина, в стратегии борьбы с пандемией COVID-19.

Во многих странах правительствами приняты экстренные меры по ослаблению законодательных норм в области телемедицины и обязательном включении онлайн-консультации в страховые программы.



Снять ограничения

В России существующий закон о телемедицине в настоящее время во многом сдерживает активное развитие отрасли, что влияет на удовлетворенность пациентов телемедицинскими услугами: в рамках дистанционной консультации врачи не имеют права ставить диагноз, назначать лечение и препараты, а также оформлять пациентам больничный лист.

Принятие поправок обсуждается российскими законодателями уже давно — практически с момента принятия базового закона о телемедицине.

Сегодня либерализация закона (естественно по той части нозологий, где это оправдано и безопасно для пациента) дала бы мощный толчок для развития системы здравоохранения и сформировала возможности для интеграции онлайн-форм взаимодействия врача и пациента.





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Что может дать расширение арсенала применения телемедицины в России?

Повысит доступность первичной медицинской помощи для всех граждан огромной страны — вне зависимости от места их проживания. Снимет финансовые барьеры — стоимость телемедицинского приема ниже стоимости очного. Частично решит кадровую проблему. В некоторых регионах дефицит врачей составляет до 20%. Телемедицина позволит перераспределить нагрузку между врачами из разных регионов и закроет потребности жителей населенных пунктов, где нет узких специалистов, в медицинской помощи. Позволит развить в России институт второго медицинского мнения.



Ближе и доступнее

Во время пандемии наиболее уязвимой категорией населения оказались пожилые люди — их в России более 23%. По данным Минздрава, около 45% жителей России страдают хроническими заболеваниями. В период самоизоляции они находятся в зоне риска. На помощь всем, кто нуждается в оперативной консультации с врачом, пришли телемедицинские сервисы, которые предложили гражданам бесплатно обратиться к специалисту по телефону или онлайн — в основном это были терапевты и педиатры.

Мы понимали, что в период самоизоляции люди нуждаются в медицинской помощи (причем далеко не только по вопросам коронавируса), и в апреле совместно с ВЭБ.РФ запустили общероссийскую программу по предоставлению бесплатных телемедицинских консультаций врачей 12 ключевых специальностей.

Сегодня наши врачи проводят более 2,5 тысяч консультаций в день, причем более 70% обращений поступает к врачам узких специальностей, а обращений, связанных с темой коронавирусной инфекции — менее 5%.

Дистанционный формат взаимодействия был распробован, и люди стали консультироваться с врачами онлайн по рутинным вопросам здоровья. Помимо терапевта и педиатра, чаще всего сегодня россияне обращаются дистанционно к гинекологу, неврологу и гастроэнтерологу.

Все больше обращений поступает из регионов. Если в апреле 50% пациентов представляли Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, то сейчас доля столиц снизилась до 34%. Из регионов в лидеры вышли Татарстан (почти 6%), Ярославская (5%) и Ивановская (9%) области.



Будущее рядом

Мир вокруг стремительно меняется, и сейчас происходит процесс слияния офлайн- и онлайн-медицины — появляется гибридный формат оказания помощи. Очные приемы врачей не исчезнут, но эти два формата предоставления медицинских услуг будут активно дополнять друг друга.

Вскоре у пациентов не будет необходимости посещать врача часто — будущее здравоохранения состоит в беспрерывном дистанционном сопровождении пациента вне зависимости от его географического местонахождения.

Этому будет способствовать и еще один фактор: рынок медуслуг серьезно изменят носимые устройства — по подсчету IDTechEx, до 2026 года в мире их будет продано около 5 млрд.





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Люди будут использовать все больше датчиков, которые смогут измерять различные показатели — например, системы мониторинга глюкозы в крови или сердечных ритмов. Удаленный мониторинг состояния здоровья станет реальностью.





Как достичь максимума, если ваш стартап хочет выйти на рынок цифрового здравоохранения

Нужно выбрать свободную нишу или иметь идею, существенно превосходящую остальные, представленные на рынке.

Продукт должен решать проблему пользователя. Сегодня люди уделяют большое внимание своему здоровью, а пандемия придаст еще большее ускорение этому тренду. Пользователей все сильнее будут интересовать превентивные меры, которые помогут оставаться здоровыми и энергичными.

Продукт должен хоть немного, но приятно удивлять пользователя.

Должна быть возможность в будущем масштабировать продукт на международные рынки.

Я полагаю, что будущее за экосистемами, в центре которых — здоровый, а не больной человек. Если сегодня 95% средств системы здравоохранения тратится на лечение больных, в обозримом будущем не менее 80% трат будет приходиться на здоровых людей, ставящих перед собой целью сохранить и укрепить этот ресурс.

Сейчас управление здоровьем — это просторная ниша для технологических стартапов.

Нужно учитывать и такие практические факторы, как потенциал рынка: на какой сегмент вы ориентируетесь? Много ли представителей платежеспособного спроса в этом сегменте? Какова ваша стратегия: быть лидером по цене или предложить продукт, не похожий на конкурентные решения?

Важно сравнивать свой продукт надо не только с подобными, а со всеми способами решения выделенной клиентской потребности. Любой стартап должен постоянно тестировать свои продуктовые идеи, собирать фидбэк членов семьи, друзей, знакомых и малознакомых людей — только так можно раскрыть его потенциал.

Россия — очень большой рынок (по прогнозам VEB Ventures, к 2025 году может составить 96 млрд рублей), но думать о возможности международного масштабирования лучше с самого начала — это существенно повышает потенциал капитализации проекта.

Международная среда подразумевает большие рыночные возможности и более широкий круг потенциальных инвесторов.

Для индустрии стартапов любой кризис открывает новые возможности. У компаний определенно есть шанс привлечения как государственных, так и частных источников финансирования, ведь индустрия здоровья сейчас интересна для стейкхолдеров на всех уровнях по всему миру, и объем инвестиций в эту сферу будет только расти.

Согласно новым прогнозам Global Market Insights глобальный рынок телемедицины к 2026 году вырастет с $45 до $175 млрд, а среднегодовой темп роста составит 19,3%.

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