Что такое NFT? Криптоискусство в вопросах и ответах

Еще недавно трудно было вообразить, что кто-то будет покупать GIF-анимации или видеоклипы , которые легко скачать в интернете. Загадочные NFT приносят создателям тысячи и даже миллионы долларов и являются одним из самых горячих интернет-трендов. При этом мало кто понимает, что такое NFT. Автор The Verge Кларк Митчелл сформулировал основные вопросы, которые помогут разобраться с этим, и сам дал на них ответы.

— Что значит NFT?

— Non-fungible token — невзаимозаменяемый токен.

— Понятнее не стало.

— «Невзаимозаменяемый» означает, что он уникален, и его нельзя ничем заменить. Например, биткоин — взаимозаменяемый токен. Его можно обменять на другой биткоин, и он будет точно таким же. Однако единственная в своем роде коллекционная карточка тоже невзаимозаменяема. Если поменять ее на другую карточку, то вы получите нечто совершенно иное. Представьте, что за покемона Сквиртла вам дали T206 Honus Wagner 1909 года — культовую баскетбольную карточку.

— Как работают NFT?

— На высшем уровне большинство NFT — часть блокчейна Ethereum. Ethereum — такая же криптовалюта, как биткоин или догекоин. Но ее блокчейн поддерживает NFT, которые хранят дополнительную информацию которая отличает их, например, от ETH. Стоит отметить, что другие блокчейны могут создать свои собственные версии NFT. Некоторые из них уже это делают.

— Какие NFT стоит покупать?

— NFT могут быть чем угодно, что имеет цифровую форму (рисунки, музыку, копию мозга, загруженную в ИИ). Но наибольший ажиотаж вызван продажей цифровых произведений искусства. Сам догекоин — это не NFT. Но это GIF-изображение догекоина является NFT.

GIF: NyanCat, OpenSea

— То есть люди могут платить за остроумные твиты?

— Не совсем. NFT часто рассматривают как новый способ коллекционировать современное искусство, только в цифровой форме.

— Все правда думают, что это то же самое, что коллекционирование?

— Уверен, именно так многие и считают. Например, тот, кто заплатил почти $390 тысяч за 50-секундный клип Граймс или тот, кто заплатил $6,6 млн за видео Beeple. Вообще-то одна из его работ выставлена на аукционе Christie’s…

— Ой, я нечаянно щелкнул правой кнопкой мыши и скачал файл, который кто-то купил за миллионы долларов.

— Да, это довольно сложная ситуация. Цифровое искусство можно копировать сколько угодно, даже если это произведение содержится в NFT. Но они созданы для того, чтобы дать вам то, что нельзя скопировать: право владения работой (хотя автор может сохранить за собой право интеллектуальной собственности и право на воспроизведение, как и с физической работой). Иначе говоря, каждый может купить картину Моне. Но лишь один человек может владеть оригиналом.

— Но одно дело — Моне, а другое — видеоролик.

— Как насчет Gucci Ghost стоимостью в $3600?

GIF-изображение Gucci Ghost было продано за $3600. Новый владелец просит за него $16300. GIF: Trevor Andrew

— А еще, если бы у меня была картина Моне, ее можно было бы оценить как физический объект. В случае цифрового искусства копия так же хороша, как и оригинал.

— Но оригинал дает право гордиться тем, что вы владеете подлинной работой Beeple...

— В чем смысл?

— Зависит от того, художник вы или покупатель.

— Допустим, я художник.

— NFT может заинтересовать вас, потому что оно позволяет продавать работы, которые не так просто продать. Допустим, вы придумали оригинальные цифровые стикеры. Что вы будете делать? Продадите их в iMessage App Store? Ну уж нет.

Также у NFT есть особенность, которую вы можете активировать. Каждый раз, когда работа будет перепродана, вы будете получать процент. Если произведение становится популярным, а его ценность растет, вы будете на этом зарабатывать.

— А если я покупатель?

— Одно из очевидных преимуществ покупки произведений искусства — возможность поддержать автора, который вам нравится. Аналогично работают и NFT (но они моднее, чем стикеры для Telegram). Обычно приобретение NFT дает вам какие-то базовые права использования, например размещать изображение онлайн или использовать его в качестве фотографии профиля. Ну и, конечно, это повод похвастаться.

— Нет, я имел в виду, что я коллекционер.

— NFT может работать как и любой актив. Его можно купить и надеяться, что он подорожает, и его можно будет выгодно продать.

— Так каждый NFT уникален?

— В скучном, техническом смысле каждый NFT — уникальный токен в блокчейне. Но он может быть уникальным, как картина ван Гога, существуя в единственном экземпляре, либо это может быть карточка, у которой десятки или даже сотни копий.

— Кто будет платить сотни тысяч долларов за что-то вроде коллекционной карточки?

— Именно это и делает NFT такими непонятными. Некоторые считают, что это будущее коллекционирования (игрушка для сверхбогатых людей), а другие — что это то же самое, что карточки с покемонами (доступны для обычных людей, но ими все равно увлекаются сверхбогатые). Кстати, говоря о покемонах, Пол Логан только что продал несколько NFT за млн долларов…

— Пожалуйста, хватит.

— Да, он продал видеоклипы в формате NFT, фрагменты видео, которые можно в любое время посмотреть на YouTube, за почти $20 тысяч. Он также продал NFT собственной карточки.

Изображение: Пол Логан

— Могу ли я купить эту статью в форме NFT?

— Нет, но технически в форму NFT можно перевести любой цифровой контент. Пользователь deadmau5 продал цифровые анимированные стикеры. Уильям Шетнер продавал посвященные ему карточки, на одной из которых был рентгеновский снимок его зубов.

— Значит, можно купить чей-то зуб в форме NFT?

— Было несколько попыток привязать NFT к реальным объектам, часто для верификации. Например, Nike запатентовал метод проверки подлинности кроссовок при помощи NFT, который называется CryptoKicks. Но пока что мне не встречались зубы. Искать не хочется.

— А где это искать?

— Есть несколько маркетплейсов NFT, на которых можно покупать и продавать. Это OpenSea, Rarible и Nifty Gateway, который выбрала Граймс. Есть и и множество других.

— Кажется, NFT как-то связаны с кошками?

— Техническая реализация NFT стала возможна, когда блокчейн Ethereum добавил их поддержку в рамках нового стандарта. Конечно, одним из первых способов применения была игра CryptoKitties, пользователи которой могли торговать виртуальными котятами.

— Мне нравятся котята.

— Как и другим пользователям. Один из них заплатил за этого котенка более $170 тысяч.

Изображение: Cryptokitties.co

— Ар-р-р-р-р!

— Понимаю ваши чувства. Но мне кажется, что котята демонстрируют: одно из самых интересных аспектов NFT — возможность использовать их в играх. В некоторых можно использовать NFT как предметы, продавать виртуальные участки земли как NFT. Игроки могут покупать уникальное игровое оружие или снаряжение в форме NFT, и это может быть довольно ценным преимуществом.

— Смогу ли я ограбить музей, чтобы украсть NFT?

— Возможны варианты. Часть очарования блокчейна в том, что он хранит записи о каждой транзакции, поэтому украсть его труднее, чем картину из музея. В то же время криптовалюты воровали и раньше, поэтому все зависит от того, как хранится NFT, и сколько усилий потенциальная жертва готова приложить, чтобы вернуть активы обратно.

Пожалуйста, не надо воровать.

— Будет ли существовать цифровое искусство в ближайшие 500 лет?

— Возможно. Деградация данных — реальное явление: качество изображения снижается, файлы определенных форматов не открываются, сайты падают, а пользователи забывают пароли от кошельков. Но физические произведения искусства в музеях не менее уязвимы.

— Мне бы хотелось больше использовать блокчейн. Я могу купить NFT за криптовалюту?

— Да. Возможно. Множество маркетплейсов принимют Ethereum. Но технически любой может продавать NFT, и может принимать оплату в любой валюте, которую пожелает.

— Если я продам свои NFT с Полом Логаном, это повлияет на глобальное потепление? Из-за этого может растаять Гренландия?

— Этого можно ожидать. NFT используют ту же технологию блокчейна, что и криптовалюты, и для каждой транзакции требуется много электричества. Некоторые уже работают над этой проблемой, и это замечательно. Не хотелось бы приблизить глобальное потепление из-за криптокотят.

— Могу ли я хранить свои NFT в пещере или бункере?

— Как и криптовалюты, NFT хранятся в цифровых кошельках (хотя стоит отметить, что кошелек должен быть совместим с этой технологией). Однако его всегда можно разместить на компьютере, который находится в подземном бункере.

Источник.

Фото на обложке: Unsplash