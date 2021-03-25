NFT, кроссовки, виски: во что инвестируют состоятельные люди во время пандемии

В современном мире те, кого раньше называли коллекционерами, превратились в инвесторов. Во время пандемии популярность получили онлайн-аукционы и такие приложения, как Rally, которые позволяют приобрести долю коллекционного предмета даже тем, кто не имеет большого капитала. Расскажем, во что сейчас вкладываются инвесторы чаще всего.

Часы

Президент исполнительной группы Estée Lauder Companies Джон Демси во время карантина занимался покупкой и продажей дорогих часов. По его словам, в часах не было необходимости — весь день он проводил дома за компьютером. Им, как и многими другими людьми, руководило желание иметь нечто осязаемое.

В 2020 году часы Rolex Day-Dates продавались на вторичном рынке за $30 тысяч. Теперь взлетели до $50 тысяч на некоторых сайтах перепродажи. Спортивные часы с хронографом Nautilus 5980 из розового золота от Patek Philippe, розничная цена которых составляет $85 тысяч, сейчас редко можно найти дешевле, чем за $200 тысяч.

По словам редактора сайта о часах Hodinkee Бенджамина Клаймера, одна из причина роста цен заключается в закрытии Швейцарии. Спрос при этом сохранился, а предложение значительно сократилось. Он также добавил, что богатые люди, которые раньше тратили деньги на путешествия, теперь чаще вкладываются в коллекционные предметы.

Автомобили Porsche

В 2011 году Клаймер начал увлекаться автомобилями. В 2015 году это стало особенно актуально: многомиллионные стратегические инвестиции в издание Hodinkee превратили его из блогера в магната.

Летом 2020 года Клаймер отправился на поиски Porsche 911 Carrera RS 1973 года. Незадолго до пандемии такой автомобиль был продан на аукционе Bring a Trailer за $560 тысяч. Он надеялся заполучить его по более дешевой цене.

Клаймер нашел автомобиль в хорошем состоянии: он продавался в автосалоне уже за $1,2 млн. Менее чем месяц спустя автомобиль был продан.

Мебель и цифровое искусство

Ко Дню благодарения аукционные дома практически ежедневно рассылали свои пресс-релизы, сообщая о рекордных продажах.

Пара шезлонгов Conoid от знаменитого мастера по дереву Джорджа Накашима, которые в 2019 году стоили около $10 тысяч, были проданы за $23750 в октябре 2020 года через чикагский аукционный дом Wright.

Журнальный столик. Фото: Rago/Wright

Журнальный столик Mesa британского архитектора Робсджона Гиббингса, практически неизвестного за пределами мебельного мира, принес $237500 в декабре 2020 года. Общая сумма продаж в этот день составила $2,5 млн, что почти вдвое больше, чем годом ранее.

В феврале 2021 года цифровое изображение Дональда Трампа, лежащего лицом на траве, с надписью «‎Loser», было продано за $6,6 млн, что стало рекордом среди NFT. Спустя две недели этот рекорд был побит: коллаж из картин принес художнику Beeple $69 млн.

Спортивные карточки

Стоимость винтажных спортивных карточек также достигла невероятных высот.

В январе карта с бейсболистом Микки Мэнтлом 1952 года была продана через PWCC Marketplace за $5,2 млн. В марте сайт Goldin Auctions, на котором размещаются спортивные коллекции, провел ежегодный зимний аукцион. По словам CEO и основателя Кена Голдина, им удалось собрать $45 млн (при $4,7 млн в прошлом году).

Коллекционная карта с бейсболистом Микки Мэнтлом. Фото: PWCC Marketplace

Один из постоянных клиентов Голдина, президент Yoox Net-a-Porter и основатель Beboe Клемент Кван сообщил, что с начала пандемии его финансовый портфель вырос в цене на 50%, а коллекционные предметы — на 200%.

Неожиданная удача постигла Квана в 2019 году: он узнал, что следующим летом Netflix выпустит документальный фильм о Майкле Джордане, и скупил наборы карточек с баскетболистом по $30 тысяч за штуку. В мае 2020 года Кван продал одну из них почти за $100 тысяч. В январе особо востребованная карточка ушла через Goldin Auctions за $738 тысяч.

Кроссовки

Возобновившийся интерес к Майклу Джордану распространился и на кроссовки. В мае 2020 года Ариана Петерс, которая вместе с сестрами Дакотой и Дресден владеет коллекцией раритетных кроссовок, совершила свою крупнейшую продажу за пять лет в бизнесе. Кроссовки Air Jordans 1985 года с автографом принесли ей $275 тысяч.

По словам Арианы Петерс, в 2019 году вместе с сестрами они продали 572 пары кроссовок, стоимость которых начиналась от $500, а в 2020 году — 879 пар. В бизнес они попали благодаря отцу — застройщику Дугласу Рою Петерсу. Он приобрел так много кроссовок, что их было некуда складывать.

Ариана Петерс живет в Южной Флориде и хранит коллекцию в помещении, стилизованном под баскетбольную площадку клуба Miami Heat.

Игры Pokémon

Те, кто не готов отдавать большие суммы за коллекционные предметы, принимают участие в аукционах через недавно появившиеся взаимные фонды. Например, Rally, приложение для Android и iPhone, которое продает доли в различных товарах — от часов Rolex GMT до останков динозавров.

В начале пандемии на площадке было зарегистрировано 100 тысяч пользователей, владеющих предметами на сумму $12 млн. По словам сооснователя и CPO Роба Петроццо, сейчас компания контролирует предметы на $30 млн и имеет более 200 пользователей. Средний возраст покупателя составляет 28 лет, и большинство из них мужчины.

Приложение работает как фондовая биржа: инвесторы покупают, продают или обменивают свои доли как акции. Запуск нового товара так и называется IPO. Как утверждает Петроццо, за последние пару лет благодаря рынку акций и криптовалют появилось много подкованный инвесторов, которые понимают динамику рынка. Для них доли в коллекционных предметах являются неким дополнением к уже имеющимся активам.

Один из «‎инвесторов» Петроццо — 24-летний Николас Абузейд, директор по маркетингу MainStreet. По его словам, в прошлом году на реальном фондовом рынке он получил «‎больше, чем можно заработать в год». Абузейд покупал и продавал позиции в быстрорастущих технологических компаниях, таких как Slack, Stitch Fix, Shopify и Fastly.

Большую часть своей прибыли он вкладывал в коллекционные предметы Pokémon. С одной стороны, это было вызвано ностальгическими воспоминаниями об игре, которой он начал увлекаться еще в шестом классе. С другой — это «‎альтернативный класс активов и способ диверсификации».

Любимчик его коллекции — первое издание Booster Box с картами Pokémon. После выпуска в 1999 году набор стоил $110. В январе аукционный дом Heritage Auctions в Далласе продал один из таких $408 тысяч.

У Абузейда нет такой большой суммы, но в июне 2020 года через «‎IPO» на Rally он приобрел 125 «‎акций» такого набора по $25 за каждую. Теперь они оцениваются в $120, а его прибыль составляет около $13500, что как минимум на 300% больше, чем он заработал на вложениях в Slack.

Виски

Джексон Мозес, коллега Абузейда в MainStreet, инвестирует в биотехнологические компании и винтажный виски. В его аккаунте в приложении инвестиционного банка Merrill Lynch можно найти акции таких компаний, как производитель генетических лекарств Sarepta Therapeutics. А его холодильник забит редким виски Kacho Fugetsu.

По словам Мозеса, его родители были обеспокоены, когда увидели такое количество алкоголя у него дома. Но на самом деле он не открыл ни одной бутылки.

Когда в начале марта рост процентных ставок вызвал падение акций технологических компаний, Kacho Fugetsu, как выразился Мозес, предоставил ему «‎идеальное хеджирование». Хотя он понимает, что рано или поздно ценность его коллекции виски также может упасть. «‎В таком случае у меня наконец появится причина его выпить», — говорит он.

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