Виртуальный гардероб и цифровые документы: специалисты из поколения Z о будущем NFT

За последние несколько недель NFT-токены захватили мир и уже позволили некоторым продавцам заработать миллионы долларов. Однако потенциал технологии не ограничен только цифровым искусством. В будущем NFT-токены, вероятно, привнесут много нового в нашу жизнь — от виртуальных нарядов до цифровых документов. Восемь специалистов из поколения Z поделились своими мыслями о будущем цифровых активов.

Сохранность внутриигровых покупок

Инвестор Contrary Capital Санил Срини уверен, что технология NFT полностью изменит игровой мир.

«Одной из основных проблем игровой экономики является то, что разработчики игр могут в любую минуту забрать активы, которыми владеют игроки», — рассказывает он.

Люди тратят сотни долларов на такие атрибуты, как скины Fortnite, которые обычно хранятся в базе данных компании. Если она закроется, пользователи рискуют потерять свои коллекции. Однако если создать внутриигровые активы в качестве NFT, то они не будут зависеть от решений разработчиков игры.

По словам Срини, это также создает возможность для создания вторичных рынков. Поскольку NFT-токеном владеет лишь один игрок, он сможет с легкостью отдать его кому-либо или выставить на аукцион.

Более целостный игровой опыт

Аналитик F-Prime Capital Ниша Рангараджан утверждает, что NFT-активы помогут создать более целостный игровой опыт.

«Например, скин, приобретенный в Fortnite, можно было бы применять в Roblox, а затем продать другому пользователю, который задействует его в Minecraft», — рассуждает она.

Рангараджан также добавила, что NFT-токены могут выступить в качестве вознаграждения для первых пользователей игры: «NFT-актив мог бы автоматически обновляться после года хранения, тем самым вознаграждая тех, кто поверил в успех игры с самого начала».

Такие игры, как Neon District и Decentraland, уже используют технологию NFT. По словам Рангараджан, разработчикам популярных игр также стоит присоединиться к этому движению.

Цифровизация моды

«NFT — это ключ к цифровизации моды», — считает инвестор Basecamp Fund Кейран Симунович.

Представьте, что вы могли бы приобрести виртуальные штаны, рубашки и платья, а затем просто наложить их на фото и выложить в Instagram. Именно к этому стремятся такие стартапы, как XR Couture, The Dematerialised и Dress-X. Они продают цифровую одежду как NFT-токены, что делает невозможным дублирование этих вещей, а также позволяет брендам создавать дефицит.

Крупные производители одежды уже вступили в игру: в 2019 году Nike подала патент на создание цифровых кроссовок CryptoKicks, которые можно носить и объединять друг с другом, чтобы создавать новые версии.

По мнению Симунович, модная NFT-одежда будет не менее важна, чем обычная. Быть может, она даже станет важнее. «Влияние, которое вы оказываете в сети, в скором времени превзойдет влияние в физическом мире», — считает он.

Способ монетизации контента

«Мы живем в эпоху создателей», — заявляет инвестор Lerer Hippeau Миган Лойст. Сейчас появляется все больше способов монетизировать контент — от функции Super Follows в Twitter до платформы для TikTok-инфлюенсеров PearPop.

«Следующий шаг — введение NFT-токенов, которые предоставит обладателям аудитории новый источник прибыли через продажу предметов искусства», — рассказывает она.

Поскольку цифровыми активами обычно торгуют на аукционах, создатели могли бы получать тысячи долларов за свой контент. Лойст приводит в пример известного инвестора Ли Джин (Li Jin): недавно она продала NFT-картину почти за $25 тысяч. У нее более 50 тысяч подписчиков в Twitter.

Поддержка инфлюенсеров

Менеджер глобального сообщества Antler Олли Форсайт поддерживает мнение Лойст: технология NFT полностью изменит правила игры для создателей контента.

«Теперь инфлюенсеры могут выстроить более близкие отношения со своими главными фанатами, позволив им поддерживать их творческий потенциал», — считает он.

Форсайт предполагает, что больших изменений стоит ожидать уже в ближайшее время.

Средство заработка для музыкантов

Стажер MBA в Decibel Partners Алекс Чанг считает, что технология скоро охватит и музыкальный мир.

«NFT-токены позволят музыкантам получать больше прибыли за свою работу вместо того, чтобы делить ее со звукозаписывающим лейблом», — рассказывает он.

В этом месяце диджей 3LAU стал первым музыкантом, который продал свои криптоальбомы и заработал $11,6 млн. За ним последовали и другие музыканты: группа Kings of Leon выпустила новый альбом как NFT, а певица Граймс продала цифровые произведения за $6 млн.

Хранение документов

Посевный инвестор Panoramic Ventures Парадж Матур уверен, что технология NFT имеет огромный потенциал в сфере хранения документов.

«Уникальные документы, требующие регулярной проверки, скоро будут выпущены как NFT-токены, и их подлинность можно будет с легкостью подтвердить», — считает он.

Поскольку в основе NFT-токенов лежит технология блокчейна, определить владельца конкретного актива можно в любом любой момент. Если важные документы, такие как паспорт и водительские права, будут представлены как NFT-токены, то для их проверки даже не потребуются посредники.

Защита интеллектуальной собственности

Рахул Рана считает, что технология пригодилась бы в оформлении патентов и интеллектуальной собственности.

«NFT-токены дадут больше возможностей ученым, исследователям и владельцам бизнеса, когда дело доходит до лицензирования и продажи интеллектуальной собственности. Они получат больше контроля над ценой и условиями продажи», — рассказывает он.

По словам Рана, чтобы запатентовать свою технологию, изобретатели смогут просто создать NFT-токен, не обращаясь к посредникам.

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