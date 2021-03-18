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Истории

Виртуальный гардероб и цифровые документы: специалисты из поколения Z о будущем NFT

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор

Дарья Сидорова

За последние несколько недель NFT-токены захватили мир и уже позволили некоторым продавцам заработать миллионы долларов. Однако потенциал технологии не ограничен только цифровым искусством. В будущем NFT-токены, вероятно, привнесут много нового в нашу жизнь — от виртуальных нарядов до цифровых документов. Восемь специалистов из поколения Z поделились своими мыслями о будущем цифровых активов.

Виртуальный гардероб и цифровые документы: специалисты из поколения Z о будущем NFT

Сохранность внутриигровых покупок 

Инвестор Contrary Capital Санил Срини уверен, что технология NFT полностью изменит игровой мир.  

«Одной из основных проблем игровой экономики является то, что разработчики игр могут в любую минуту забрать активы, которыми владеют игроки», — рассказывает он.  

Люди тратят сотни долларов на такие атрибуты, как скины Fortnite, которые обычно хранятся в базе данных компании. Если она закроется, пользователи рискуют потерять свои коллекции. Однако если создать внутриигровые активы в качестве NFT, то они не будут зависеть от решений разработчиков игры.

По словам Срини, это также создает возможность для создания вторичных рынков. Поскольку NFT-токеном владеет лишь один игрок, он сможет с легкостью отдать его кому-либо или выставить на аукцион.

Более целостный игровой опыт

Аналитик F-Prime Capital Ниша Рангараджан утверждает, что NFT-активы помогут создать более целостный игровой опыт.

«Например, скин, приобретенный в Fortnite, можно было бы применять в Roblox, а затем продать другому пользователю, который задействует его в Minecraft», — рассуждает она.  

Рангараджан также добавила, что NFT-токены могут выступить в качестве вознаграждения для первых пользователей игры: «NFT-актив мог бы автоматически обновляться после года хранения, тем самым вознаграждая тех, кто поверил в успех игры с самого начала».

Такие игры, как Neon District и Decentraland, уже используют технологию NFT. По словам Рангараджан, разработчикам популярных игр также стоит присоединиться к этому движению.  

Цифровизация моды

«NFT — это ключ к цифровизации моды», — считает инвестор Basecamp Fund Кейран Симунович.  

Представьте, что вы могли бы приобрести виртуальные штаны, рубашки и платья, а затем просто наложить их на фото и выложить в Instagram. Именно к этому стремятся такие стартапы, как XR Couture, The Dematerialised и Dress-X. Они продают цифровую одежду как NFT-токены, что делает невозможным дублирование этих вещей, а также позволяет брендам создавать дефицит.  

Крупные производители одежды уже вступили в игру: в 2019 году Nike подала патент на создание цифровых кроссовок CryptoKicks, которые можно носить и объединять друг с другом, чтобы создавать новые версии.

По мнению Симунович, модная NFT-одежда будет не менее важна, чем обычная. Быть может, она даже станет важнее. «Влияние, которое вы оказываете в сети, в скором времени превзойдет влияние в физическом мире», — считает он.

Способ монетизации контента 

«Мы живем в эпоху создателей», — заявляет инвестор Lerer Hippeau Миган Лойст. Сейчас появляется все больше способов монетизировать контент — от функции Super Follows в Twitter до платформы для TikTok-инфлюенсеров PearPop.

«Следующий шаг — введение NFT-токенов, которые предоставит обладателям аудитории новый источник прибыли через продажу предметов искусства», — рассказывает она.

Поскольку цифровыми активами обычно торгуют на аукционах, создатели могли бы получать тысячи долларов за свой контент. Лойст приводит в пример известного инвестора Ли Джин (Li Jin): недавно она продала NFT-картину почти за $25 тысяч. У нее более 50 тысяч подписчиков в Twitter.  

Поддержка инфлюенсеров 

Менеджер глобального сообщества Antler Олли Форсайт поддерживает мнение Лойст: технология NFT полностью изменит правила игры для создателей контента.  

«Теперь инфлюенсеры могут выстроить более близкие отношения со своими главными фанатами, позволив им поддерживать их творческий потенциал», — считает он.

Форсайт предполагает, что больших изменений стоит ожидать уже в ближайшее время.

Средство заработка для музыкантов 

Стажер MBA в Decibel Partners Алекс Чанг считает, что технология скоро охватит и музыкальный мир.  

«NFT-токены позволят музыкантам получать больше прибыли за свою работу вместо того, чтобы делить ее со звукозаписывающим лейблом», — рассказывает он.

В этом месяце диджей 3LAU стал первым музыкантом, который продал свои криптоальбомы и заработал $11,6 млн. За ним последовали и другие музыканты: группа Kings of Leon выпустила новый альбом как NFT, а певица Граймс продала цифровые произведения за $6 млн.  

Хранение документов 

Посевный инвестор Panoramic Ventures Парадж Матур уверен, что технология NFT имеет огромный потенциал в сфере хранения документов.  

«Уникальные документы, требующие регулярной проверки, скоро будут выпущены как NFT-токены, и их подлинность можно будет с легкостью подтвердить», — считает он.

Поскольку в основе NFT-токенов лежит технология блокчейна, определить владельца конкретного актива можно в любом любой момент. Если важные документы, такие как паспорт и водительские права, будут представлены как NFT-токены, то для их проверки даже не потребуются посредники. 

Защита интеллектуальной собственности 

Рахул Рана считает, что технология пригодилась бы в оформлении патентов и интеллектуальной собственности.  

«NFT-токены дадут больше возможностей ученым, исследователям и владельцам бизнеса, когда дело доходит до лицензирования и продажи интеллектуальной собственности. Они получат больше контроля над ценой и условиями продажи», — рассказывает он.

По словам Рана, чтобы запатентовать свою технологию, изобретатели смогут просто создать NFT-токен, не обращаясь к посредникам. 

Источник.

Фото на обложке: dodotone / Shutterstock

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