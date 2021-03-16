Илон Маск написал песню про NFT и продает ее как NFT-токен

Илон Маск сообщил, что создал собственный NFT и планирует продать его. Это уже не первая бизнес-идея, которая может принести ему значительную сумму денег.

15 марта 2021 года он разместил в Twitter трек в стиле техно с текстом: «Я продаю эту песню об NFT как NFT».

NFT — уникальные токены, которые часто используют для создания произведений искусства. В последнее время они стали особенно популярны, а коллеционеры готовы платить за них колоссальные суммы.

Сама песня не имеет названия, однако видео содержит слова NFT, Vanity Trophy, HODL и Computers Never Sleep. Маск пока не сообщил о стоимости и условиях продажи произведения.

Это не первый музыкальный трек, созданный Маском. В 2020 году он выпустил трек Don't Doubt Your Vibe в том же жанре (EDM/техно), а в 2019 году представил рэп-композицию RIP Harambe.

Идея продать собственный NFT выглядит несерьезной, но Илон Маск — мастер монетизировать несерьезные идеи. Ранее он выпускал огнемет, шляпу и шорты с надписью S3XY. Все эти товары были быстро распроданы.

Источник.

Фото на обложке: Ash Pollard / Shutterstock