Пять распространенных мифов об NFT-токенах

По данным отчета NonFungible и L’Atelier, в 2020 году число NFT-транзакций утроилось , достигнув более чем $250 млн. В 2021 году цифровые активы привлекли широкое внимание общественности. Но на фоне этой популярности также распространились заблуждения относительно их ценности и места на рынке. CEO маркетплейса цифровых активов Blockparty Владислав Гинзбург постарался развеять главные мифы об этой технологии.

«Это слишком сложно»

NFT — это тип криптографического токена, который содержит запись о владении цифровым активом. Это позволяет защитить инвестиции коллекционеров.

Десять лет назад Крис Торрес создал анимацию с летящим котиком Nyan Cat, которая получила широкую популярность в интернете. В феврале этого года Торрес выставил на продажу уникальный NFT этой анимации на платформе Foundation. Коллекционер заплатил за него около $580 тысяч. Теперь он может не беспокоиться о том, что владеет единственной версией этого NFT. Именно это делает NFT-искусство таким привлекательным.

Каждый токен полностью уникален, а его ценность определяется только по его характеристикам.

Эта концепция может показаться сложной, но это не так. NFT можно сравнить с листом холста: нанесенное на него изображение делает его полностью уникальным. А если работа выполнена знаменитым художником, то лист холста превращается в коммерчески жизнеспособный актив.

В условиях пандемии все больше современных художников и музыкантов используют NFT, чтобы привлечь поклонников. При этом сохраняются традиционные принципы, определяющие ценность предметов коллекционирования, — качество, авторство, уникальность, дефицитность, происхождение и культурная значимость.

«Это плохая инвестиция»

Распространено мнение, что искусство — плохая инвестиция: она подвержена спекуляциям, и ее сложно конвертировать в денежные средства. Значительный рост стоимости нескольких известных предметов может затмить тот факт, что многие другие работы лишь падают в цене. Эта верно и для NFT (как и для всех спекулятивных активов).

Но NFT-рынок особенно погрузился в спекуляции: открытые версии цифровых предметов коллекционирования перепродаются по более низкой стоимости. Вот как это происходит.

В зависимости от количества желающих приобрести какой-либо предмет искусства создается несколько его версий. Они продаются в небольшой временной промежуток.

При этом фактор дефицита определяется не числом версий, а временем на его покупку.

Как правило, такие версии стоят дешевле и быстро попадают на вторичный рынок, где их приобретают те, кто не успел совершить покупку в установленный период.

Первые выпуски открытых версий привели в невероятному росту цен на вторичном рынке. Но когда покупатели осознали, что стоимость предмета значительно подвержена спекуляциям, она постепенно стабилизировалась.

Поэтому лучше всего инвестировать в оригинальные NFT с ясным происхождением. Главная цель состоит не в том, чтобы актив оценила широкая аудитория, а в управлении рисками: активы высокого качества с хорошим происхождением с меньшей вероятностью упадут в цене.

«Это бессмысленно»

NFT потребовалось время, чтобы привлечь внимание общественности. Вероятно, этому способствовало непонимание со стороны мира традиционного искусства. На самом деле это не совсем новое направление.

Цифровые произведения уже давно считаются признанным направлением искусства.

Некоторые художники экспериментируют в этом жанре, а музей Центр Помпиду в Париже проводил выставки цифрового искусства.

До появления NFT это направление было трудно монетизировать. Но теперь его ждет большое будущее: внимание общественности и потенциальный доход побудили традиционных художников добавить новые цифровые элементы в свои работы.

Например, современный художник Хариф Гузман превратил некоторые из своих наиболее продаваемых традиционных произведений искусства в NFT и продал их на платформе Blockparty. Гузман использовал те же элементы, которые делают его картины такими узнаваемыми, и задействовал цифровую среду, чтобы добавить анимацию. Так коллекционеры смогли увидеть его работы с новой стороны.

Гузман и другие смогли расширить свой арсенал художественных средств и творить как в цифровой, так и в смешанной реальности. Стоимость первоначальной продажи варьируется в зависимости от того, сколько цифровых элементов одной и той же работы будет выставлено, а также от типа смешанного искусства, которое будет использовано для NFT.

Поскольку крупномасштабные физические мероприятия вернутся в нашу жизнь еще не скоро, выпуск NFT также позволяет художникам, музыкантам и даже брендам стимулировать долгосрочные отношения со своими поклонниками. Для них NFT-токены могут предложить уникальные преимущества, награды или доступ к программам лояльности и привилегиям. А для создателей цифрового искусства они открывают доступ к новым источникам дохода и рынкам коллекционеров.

«Способствует росту числа подделок»

Распространенная проблема касательно предметов цифрового искусства состоит в подтверждении их раритетности и подлинности. Особенно с учетом того, что объем торговли пиратскими товарами продолжает расти.

Эту проблему решает блокчейн — серия журналов транзакций, которые ведутся множеством компьютеров. Они «заверяют» переводы криптовалют, гарантируя, что каждая из них подлинна на 100%. Для NFT-токенов блокчейн создает четкую последовательность передачи прав собственности. Поэтому коллекционеры могут быть уверены в том, что их файл является единственным оригиналом.

Конечно, как и в аналоговом мире, подделки реальны: мошенник может сделать копию и создать для нее собственный NFT-токен, а затем продавать его как оригинал и надеяться, что никто никто не проверит записи блокчейна.

NFT гарантирует право собственности актива, а не то, что создатель его не украл.

Как и в случае с любым другим типом коллекционного предмета, покупателю нужно убедиться в том, что он покупает законный. Такие покупки лучше совершать на известных NFT-платформах или даже научиться читать данные блокчейна, чтобы самостоятельно проверять законность актива.

«Это вредно для окружающей среды»

Существует предположение, что, поскольку NFT-токены требуют множество дополнительных транзакций на блокчейне, проводящие их компьютеры должны потреблять значительно больше энергии. Но это не совсем верно.

Глобальная сеть компьютеров, поддерживающих блокчейн Ethereum, работает круглые сутки, ежедневно подтверждая выполнение майнинга. Эта сеть будет потреблять столько же энергии независимо от того, сколько выпущено NFT. Текущая проблема связана лишь с потреблением энергии при доказательстве выполнения майнинга. Сообщество Ethereum уже применяет различные возможные решения, включая новые подходы к майнингу и масштабированию.

К тому же не все NFT созданы на Ethereum. Некоторые поддерживаются другими блокчейнами, таким как FLOW, WAX и EOS, с меньшим влиянием на окружающую среду.

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